近八成鐵路班次被取消的三十年未見衝擊，打響了「不滿之夏」（summer of discontent）罷工潮的第一炮。英國全國鐵路、海路與公路運輸工會（RMT）在上周一（6月20日）、周三（6月22日）和周六（6月25日）動員四萬鐵路工人發起罷工，抗議鐵路網公司（Network Rail）現代化經營計劃帶來的裁員，並要求加薪7%，以應付英國本年底預計高達11%的通脹。其他鐵路工會也正計劃發動罷工。面對預計將接踵而至的工業行動，約翰遜政府已舉出「工資價格螺旋」（wage-price spiral）的旗號，警告工人對加薪的要求有可能會進一步推高民生開支，導致惡性循環。



各行各業罷工料接踵而至

政府的表態其實與約翰遜向來民粹的政治風格甚為不合。去年10月，約翰遜就曾呼籲企業要以增加工資的方法去解決勞工短缺的問題；到本年1月，在消費者物價指數（CPI）按年升至5.5%水平之後，約翰遜還公開否定過英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）要求僱員加薪應有「節制」的呼籲，指政府不應扮演「制訂薪金或對私人企業的戰略方向和管理給建議」。

勸阻選民爭取加薪，當然是任何政客的顧忌。

然而，根據上周公報的數據，英國5月的CPI已按年升至9.1%。預估到本年10月，通脹更會升至11%的水平。面對此等數字，約翰遜本月開始改口警告「工資價格螺旋」的危險。此刻，英國的通脹已達至G7國家中最高，其來年經濟增長預計卻是G20國家中除俄羅斯外最低。「滯脹」一詞頻繁出現在英國經濟的討論當中。

詳細內容請閱讀第323期《香港01》電子周報（2022年6月27日）《夏日罷工潮降臨英國 「工資價格螺旋」會出現嗎？》。按此試閱電子周報，瀏覽更多深度報道。

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