一星期內兩次相遇，是緣份？非也，是科技！

說的是新任特首，上任不足一個月，醫生已在兩個不同科技場合遇上他，一次是香港科技園二十周年活動，另一次是香港科技創新聯盟成立典禮，特首一次再次強調科技發展對香港的重要性，平日不大理會政要演講的醫生，也不禁俯首稱是。

跟科技結下不解緣，回港二十五年來，不知不覺中成為香港科技生態圈一份子，發覺近年來創科界人才輩出，尖端科研成果落地，在不同領域包括生物科技、人工智能機械人等，都有非同凡響的發展。早在香港科學園內已培養出好幾隻獨角獸，商湯科技在香港上市、Credo也在美國上市，跟隨其後也有不少新創公司，單是InnoHK已吸引二十八間實驗室，當中結合了七間本地院校，以及三十多間來自世界各地的研發機構立足科學園，本地加海外研究員合共約二千人，而這些只是起步。

7月12日，李家超在香港創科教育中心成立儀式上致辭。（中新社）

推動科技發展是大勢所趨，國家主席習近平來港時到訪香港科學園，以行動道出其心聲，探訪期間也詳細了解各項創科研究成果，看過後再說句心裏踏實了。這份肯定對香港科技界來說既是鼓舞也是挑戰，一次正面評價是代表將來要加倍努力。

過去發展有賴於香港科技園的軟硬件支持，2018年醫生把初創的Sanomics搬入科學園，在其良好勢頭和支持下已發展成跨國公司，最近更與台灣行動基因（ACT Genomics）合併，成為東南亞最大基因測試公司之一。整個成長過程，全靠科技園這稱職媬姆，除創造良好環境外，還有技術性支援，可算是關懷關愛的好媬姆。

香港科技創新得以認證後，下一步便是工業化，科技園為此定下「由研發到創新製造」計劃，支持新興製造業發展，大埔創新園的MARS中心便是最佳例子，不少香港製造的醫療設備正出自此處，將來還能把本地科研和本地高端製造融為一體，香港定會成為世界科技發展重地之一，把科技園的媬姆責任，好好照顧創科企業的工作更推前一步。

6月30日，習近平在時任行政長官林鄭月娥陪同下考察香港科學園。（政府新聞處）

說到最後，人才才是最重要資源，本地大學有能力訓練不少科技人才，但仍有供不應求的現象，香港定要加厚條件吸引海外人才，一千一百間創科落戶企業已吸引超過一萬一千研發人員，將來落戶企業有可能以倍數上升，人才需求屆時也會倍升，故此現今已要作好準備，為年青人提供機會，為科研人員何去何從作計劃。

香港科技園短短二十年內為香港創科打穩基礎，形成創科氛圍，將來更會藉着未來發展包括深圳分園及馬料水填海計劃，加倍催谷科技發展。大家共同努力下定能讓香港科技揚威國際。

感謝媬姆勞苦功高！

莫樹錦

香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任、香港科學院院士

