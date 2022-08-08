【恩威並施】Mirror意外金屬疲勞是「果」不是「因」

Mirror演唱會大型電子屏幕下墜傷人事故，政府成立的調查小組主要由勞工處、康文署、機電署、屋宇署與及工程師學會組成，裏面缺乏真正具資深舞台工程經驗的專家。



工程師學會派出的工程師，他的專業並不是舞台工程，而是和懸吊相關的工程，但那涉及非常大型的模式，和舞台工程完全無關。舞台工程有很多細節，這位工程師恐怕是不知道的，他在電視上發表的意見只是論述一些大型吊機和懸吊式工程需要考慮的地方。正如興建一條大橋的工程要求與搭建舞台是兩碼子的事，正如兒科醫生不可能調查成人牙醫事故問題。

工程師學會可以參與，但是他們不應該是民間代表的唯一專家，這是錯誤的。小組應該邀請香港舞台專業界，例如迪士尼樂園、海洋公園、演藝學院、香港九個專業藝團與及香港藝術節等的技術總監。總之必須有香港的專業舞台工程代表參與，提供意見。除了藝能工程有限公司以外，香港還有其他專業的舞台工程公司，他們的代表也可以在舞台專業上提供意見。

工程師學會其實也應該先做功課，了解舞台工程是什麼才發表意見，這才是專業，而不應該馬上向傳媒發放一些錯誤引導公眾的說法。調查小組會初步研究原因是「金屬疲勞」。這四個字讓人覺得有些奇怪，屏幕是由於鋼索斷裂而下墜，鋼索斷裂的原因，第一可能是設計錯誤，第二可能是安裝錯誤，第三就可能是安全檢查沒有做好。是設計出錯？是安裝出錯？還是沒有做好安全檢查？這才是真正的三大原因。

金屬當然會疲勞，但是那位組員不是舞台工程專業人員，想必不知道紅磡體育館每次新的製作，鋼索絕大部分都會用全新的，做完一次不會再用，這才能保障安全。若果今次工程沒有用全新的鋼絲，就等於在裝置上出現問題，這是裝置問題和設計問題，與金屬疲勞無關。金屬疲勞是「果」，現在要查「因」。原因是什麼？把「果」說成「因」是十分奇怪的一種調查方法。

所以政府調查今次事故前，也需要認識多一些舞台工程的流程，才能夠真正把「因」查出來，而不是搬出金屬疲勞的「果」。如果今次意外把責任推到那條金屬疲勞的鋼絲身上，到最後完全沒有人需要負責，是不能接受的。

胡恩威

全國港澳研究會會員、江蘇省政協委員、進念．二十面體聯合藝術總監暨行政總裁



（文章純屬作者意見，不代表香港01立場）