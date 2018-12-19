【園子溫】異色電影鬼才：我還是想拍色情暴力題材

園子溫，日本小眾電影導演。他拍過很多驚世駭俗的影片，有一個詞叫「CULT」，就是在小範圍影迷內得到高度崇拜，但被大眾無視或貶低的電影。嗯！他的電影就是「CULT」的代名詞。

近日，園子溫來到了上海。園子溫這次拍攝了一部文藝片，但是導演自己都說，下一部影片一定是色情暴力片──這，我們就放心了。先來認識下個性乖張的園子溫，是的，拍照都不好好拍。

先來認識下個性乖張的園子溫，是的，拍照都不好好拍。（ 一条）

有這樣的導演，他片中的女主也是這德行。這是2008年《愛之剝脫》中的滿島光。光豎個中指根本不算甚麼，園子溫的電影，最讓人印象深刻的就是：色情、暴力、變態！準備好辣眼睛了嗎？

這是2008年《愛之剝脫》中的滿島光。光豎個中指根本不算甚麼，園子溫的電影，最讓人印象深刻的就是：色情、暴力、變態！（ 一条）

園子溫的每一部影片，都挑戰著觀眾的感官底線。《冷血金鱼佬》，以1993年日本的琦玉愛犬家連續殺人事件為原型，片中各種人體肢解、刮腸挖肚的場景。這是一部黃色暴力程度驚人的B級片，在日本，都是屬於最高級別的18禁影片──未滿18歲不得觀看。

▼點擊圖片放大看園子溫的歷年作品：

+ 6 + 5 + 4

園子溫出生於1961年，日本愛知縣一個普通家庭。一般這種鬼才經歷都不同尋常，園子溫有的是一個熱血沸騰的殘酷青春。他17歲便開始寫詩，黑暗而有力。年少輕狂時，他離家出走，誤入邪教，大學念著念著就逃學開始拍電影，自拍自導自演。曾經在不到10平方米的房子裡蝸居，直到30多歲。

這些經歷也使園子溫的眼光變得特別毒。他的電影之所以很過癮、很有力，除了視覺上的衝擊，其中隱藏著人性的矛盾、日本壓抑的社會生存、破碎的家庭、不健康的夫妻關係⋯⋯總之，日本現代社會的變態扭曲盡在其中。

「在日本這種地方生活，卻想在世界受關注的話，要是不大聲喊叫、有印象深刻的表現，就不會引人注目。」《自殺俱樂部》這部驚世駭俗的作品，讓全世界都震驚了！片中54名高中女生通過互聯網號召集結，在地鐵站集體跳軌自殺。然後第二年，在日本真的發生了多起類似的事件，引起巨大的社會轟動。儘管爭議很大，他依然幾次拿下多倫多電影節、柏林電影節的獎項，多次入圍亞洲電影大獎、威尼斯電影節等國際影展，被支持者們形容為「一個擁有稀世才能的珍奇生物」 。

《自殺俱樂部》這部驚世駭俗的作品，讓全世界都震驚了！片中54名高中女生通過互聯網號召集結，在地鐵站集體跳軌自殺。（一条）

在這裡，就不得不提他的老婆──也是他的御用演員神樂坂惠。就是她，演了《冷血金魚佬》、《戀之罪》等重口味電影，當然，她演這些影片的時候，他們還未結婚，但⋯⋯到底甚麼心態啊。這張照片，就是擅長繩縛的荒木經惟拍攝的，他是園子溫的好友。

這張照片就是擅長繩縛的荒木經惟拍攝的，他是園子溫的好友。（一条）

像《冷血金魚佬》那樣的片子連續拍了幾部，大家就以為我喜歡血腥暴力，其實不是這樣的，我在現實中很怕血。

怕血的園子溫，竟然拍文藝片了。他的最新電影《悄然之星》，拿下2015年多倫多國際電影節「最佳亞洲電影獎」，是一部關於記憶的故事。園子溫近日在上海接受我們的專訪時，說：「這部電影，本來就不指望有很多人看。」太任性了！聽他怎麼說：

「我把電影背景設置在未來，人類減少，流離失所在各個星球，有一個機器人，呃，就是我老婆演的，她專門負責為人類送包裹。包裹的內容，都是些對別人來說不起眼、對自己很重要的物件，比如一張照片、一個煙頭、一個空罐子。就像我們以前寫情書，你小心翼翼地投進郵箱，過一段時間才能到對方手裡。但現在發郵件馬上就能收到。

我想在未來，也許從上海到東京一秒鐘就能到達，但到了那樣一個只有便利的世界，也就沒有浪漫了，人們開始重新花時間給同伴寄出這些充滿回憶的物件。大部分星球的背景都是在福島拍攝的，對於這個經歷了地震、核電站洩漏、海嘯的地方，它是日本的痛，對我來說也有很不一樣的意義。演收包裹的人，都是福島當地人，沒有任何演戲經驗。」

▼點擊圖片放大看園子溫電影《悄然之星》的幕後故事：

+ 5 + 4 + 3

園子溫這次帶來上海的一件裝置，就是根據《悄然之星》裡的場景創作的。主題是「生」與「死亡」。剪影畫中的人，描繪的是由於福島海嘯喪失生命的人們，他們過去在那裡幸福地生活。雖然這次拍了文藝片，但園子溫在最後是這麼說的：

我以後還是想拍暴力片，想拍情色片。我的創作傾向就是下一部跟上一部的風格完全相反，因為我脾氣彆扭得很！

哈哈，這才是園子溫嘛⋯⋯

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】