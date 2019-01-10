艾倫・狄波頓｜被身分焦慮追趕著的我們

作者｜艾倫・狄波頓（Alain de Botton）

譯者｜陳廣興、南治國

新的經濟自由使數億中國人過上了富裕的生活。然而，在繁榮的經濟大潮中，一個已經困擾西方世界長達數世紀的問題也東渡到了中國：那就是身分的焦慮。

艾倫・狄波頓《身分的焦慮》（Status Anxiety）

身分的焦慮是我們對自己在世界中地位的擔憂。不管我們是一帆風順、步步高升，還是舉步維艱、江河日下，都難以擺脫這種煩惱。為何身分的問題會令我們寢食難安呢？原因甚為簡單，身分的高低決定了人情冷暖：當我們平步青雲時，他人都笑顏逢迎；而一旦被掃地出門，就只落得人走茶涼了。其結果是，我們每個人都惟恐失去身分地位，如果察覺到別人並不怎麼喜愛或尊敬我們時，就很難對自己保持信心。我們的「自我」或自我形像就像一個漏氣的氣球，需要不斷填充他人的愛戴才能保持形狀，而他人對我們的忽略則會輕而易舉地把它刺破。因此，唯有外界對我們表示尊敬的種種跡像，才能幫助我們獲得對自己的良好感覺。

身分的焦慮是何時產生的呢？生活的基本需求總應該首先得到滿足吧。在餓殍遍地的飢饉年月裡，很少有人會因為身分而焦慮。歷史為我們證明了：社會保障了生活的基本需求之際，就是身分的焦慮滋生之時。在現代社會裡，我們總愛拿自己的成就與被我們認為是同一層面的人相比較，身分的焦慮便緣此而生了。翻開報紙，發現上面有熟人光彩照人的相片（這足可以毀掉你整個早上的心情）；你的好友興衝衝地告訴你一個消息（他們升了職、他們即將結婚、他們的書上了暢銷書排行榜），因為他們幼稚地、甚至帶點施虐性地認為這是一個好消息。在晚會上，有人用力地握著我們的手，問我們在「幹」甚麼，而他自己籌集資金剛剛開張了一家新公司：每當這一切發生時，我們便為自己的身分地位而擔心了。

現今，身分的焦慮比以往任何時候都強烈，因為每個人獲取成功（性愛的成功、經濟的成功和職業的成功）的可能性，似乎比以往任何時候都高。想要覺得自己不是「失敗者」，我們必須期望更多的東西。我們每時每刻都被成功人士的故事包圍。然而回顧歷史，我們可以發現在絕大多數時代裡，人們的主導思想與之完全相反：對生活抱以很低的期待不僅正常，而且明智。僅有極少數的人立志追求財富與成就。就大多數人而言，他們知道自己活在世上就是為人奴役，因此逆來順受。即使是今天，我們攀上社會頂層的可能性也微乎其微。我們很難獲得能與比爾・蓋茨（Bill Gates）相比的成功，就如同一個生於十七世紀的人，想獲得路易十四那樣的權力是痴人說夢一樣。然而不幸的是，現在的人覺得這一切並非沒有實現的可能——這種想法來自於每個人閱讀的雜誌。事實上，如果誰沒有為了實現這一切而全力以赴，那才是世間最荒唐無稽的事情。

富豪們是否也會受到身分焦慮的困擾？答案是肯定的，因為他們攀比的對像是與他們同等地位的人。我們所有人的做法都並無二致，故而即使我們比歷史上任何時期的人都富裕，到頭來還是覺得一無所有、兩手空空。並非我們不知好歹，而是因為我們並不以古人為參照來判斷自己。與古人或與其他地域的人相比而顯出的富裕，並不能使我們長時間開心。只有跟那些一起長大的同伴、一起工作的同事、熟識的朋友，或是在公共場合與那些有認同感的新朋友相比較時，而如果我們擁有的和他們一樣多或更多時，我們才會認為自己是幸運的。因此，要想獲得成功的感覺，最佳途徑莫過於選擇一個稍為遜於自己的人作為朋友⋯⋯

論「身分」與「身分」：現代國家的人口治理術丨Gershom Lim

毋庸置疑，對身分地位的渴望，跟人類的任何欲望一樣，都具有積極的作用：激發潛能、力臻完美、阻止離經叛道的有害行徑，並增強社會共同價值所產生的凝聚力。如同那些事業成功的失眠症患者歷來所強調的那樣：唯有焦慮者方能成功，這或許具有一定的道理。但承認焦慮的價值，並不妨礙我們同時對此進行質疑。我們渴望得到地位和財富，但其實一旦如願以償，我們的生活反而會變得更糟糕。我們的很多欲望總是與自己真正的需求毫無關係，而過於關注他人（那些在我們的葬禮上不會露面的人）對我們的看法，使我們把自己短暫一生之中最美好的時光破壞殆盡。假如我們不能停止憂慮，我們將會用生命中大量的光陰為錯誤的東西而擔心，這才是最令人痛心疾首的事情。

要治療身分的焦慮，並沒有靈丹妙藥。但我們可以盡量去了解它、討論它。這好比氣像衛星發來的熱帶暴雨報道，氣像衛星並不能阻止暴雨的發生，但它給我們提供的地球圖片，至少能告訴我們一場暴雨的來源、強度、結束的時間，從而可以減輕我們在災難面前手足無措的感覺。一旦對身分的焦慮有所了解，當我們再次面對對手的漠視和摯友的成功之時，我們的反應就不會僅僅是痛苦和內疚了。

原載於微信公眾號：暴風驟雨

本文選自《身分的焦慮》（Status Anxiety）〈中文版序言〉，艾倫・狄波頓（Alain de Botton）著，陳廣興、南治國譯，上海譯文出版社，2007年。

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