斜槓族：零散化社會的生存選擇｜思兼

作者｜思兼

最近幾年，斜槓族（或稱為多重僱用）在亞洲越來越普遍。斜槓青年最先被提出時乃是種自我實現的方式。斜槓族沿自美國專欄作家瑪希・艾波赫（Marci Alboher） 的暢銷書《不能只打一份工：多重壓力下的職場求生術》（One Person/Multiple Careers：A New Model for Work/Life Success），意思是指年輕人不滿足於單一職業的工作模式，希望在多重職業和不同身份建構自己的多元性及身份認同。在網絡書店博客來隨便搜尋「斜槓族」，也會找到以「斜槓創業」、「斜槓時代」這類衍生詞為名的書。甚至有些文章會宣揚：斜槓族與兼差是不同的東西。筆者習慣每次看到這種四處宣揚的嬉皮士式自由，就會格外小心，儘管不反對有這種身份認同的人存在，然而我們必須了解到：催生斜槓族的社會經濟環境是漸趨零散化、合約制的工作——筆者也是其中一員。

瑪希・艾波赫《不能只打一份工：多重壓力下的職場求生術》（One Person/Multiple Careers：A New Model for Work/Life Success）

在近十年的人文學系、社會學系研究中，最多人討論與斜槓族有關的詞語是「precarious work」（不穩定工作），此詞用作形容近幾十年隨著資訊科技進步而誕生的一系列外判、派遣、編制外聘用（即不計入正規編制福利，循此途僱用者亦不會因年資而增薪）的聘用方式。以香港為例，一直被視為「鐵飯碗」的政府公務員職務亦在1999年引入「合約制非公務員」制度。合約制員工每幾年就要擔憂續約事宜，薪金也不會根據公務員體制薪金表逐年調整，待遇亦相差甚遠。依照政府公務員事務局的說法，「部門可以更有效地聘請僱員，應付不時出現的短期、非全職或不斷改變的服務需求」。然而，從二零一七年的新聞中我們可以得知，連續服務十年的「合約制非公務員」也已經超過一成。

「不穩定」的不只工作——沒落的社會理想與壓力

可能有讀者會指出，兼職這種聘用方式一直都存在，只是隨著科技發展，這種聘用方式變得更靈活、更普遍而已。然而，斜槓族之所以被描述成新的社會型態、新的理想生活形像，它所對應的正是冷戰體制下，部分地區隨著經濟高速發展，而形成對社會理想生活（「平凡生活」）的想像與霸權。地區經濟景氣好的時間愈長，這類理想生活愈穩固，在沒落後對「失敗者」的壓迫也愈大。在日本有所謂「My Home-ism」，香港則有相似的「獅子山下精神」：香港七十年代經濟起飛之後，有了所謂的「四仔主義」，即買樓房（屋仔），以私家車代步（車仔），結婚（老公仔／老婆仔），以及生兒育女（BB 仔，或是養狗仔）；日本的「My Home-ism」則指家庭有經濟餘裕購買當時的奢侈電器（例如洗衣機、電視機、冷氣機），女性單憑丈夫的薪水足夠支持家庭開銷，不用雙職維持日常生活，可以去追求其他嗜好，也就是所謂嫁好丈夫、做少奶奶。即使時移勢易，家長仍多以這種標準來評價未婚夫，不少準婚情侶亦如此想像婚後生活。這種現象，就被文化學者 Lauren Berlant 稱為「期望的常規」（aspirational normativity）。

文化學者 Lauren Berlant

「期望的常規」一方面包含著對平凡、美好生活的想像，但另一方面它又基於經濟持續發展、個人社會階層繼續往上流的假設。然而，隨著市場經濟的金融化，以及各地陸續推行新自由主義改革，上述穩定發展的社會以及持續改善的生活，已經開始被投資市場的牛熊市週期取代。在新自由主義改革的層面上，日本在2001至06年間，時任首相小泉純一郎推動「無聖域的結構改革」，將原本由政府負擔的年金、醫療保險等，轉歸個人負擔。原本意味著社會夢想的「正社員」（正式公司員工）空缺越來越少；個人對就業環境的不安定影響到勞動者的心理，即使客觀條件無大改變，但他們對事業與生活的判斷與預期亦會趨向消極。香港政府除了上述的公務員聘用體制改革外，最明顯的政策變動要數強積金，以及不斷延展置業階梯：從「八萬五」房屋政策急轉到停建公屋，政府愈發積極為更多市民提供各種級別的置業選擇（或需要），讓他們投入物業投資市場。政府的角色從作為平衡資本主義對國民衝擊的最後防線，變成將國民推入市場的角色。

「逃避雖可恥但有用」——斜槓族的生存遊戲

如果讀者還有印象，在前幾年大熱的日劇《逃避雖可恥但有用》中，男主角津崎平匡在最終話遇上「公司架構重組」（日文為「リストラ」，為英文 restructuring 的縮寫，可指從長期僱用崗位上被辭退，亦可指從長期僱用轉為合約制員工，日本常稱此種人事配置方法為「美國流人事管理手法」，亦即積極採用外判、臨時合約應付短期人手需要），而新垣結衣所飾演的女主角森山實栗則一直是「派遣員工」。《逃避雖可恥但有用》的故事到最後正是要表現，在沒有穩定工作下情侶（或準新婚夫婦）如何面對將來的問題。

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斜槓族該視為一種志氣，還是不得已而為之的選擇？雖然歸根究底還是因人而異，然而在沒有穩定工作的環境下，「斜槓族」說到底豈止關乎身份認同，更是如何透過多份工作防止自己「陷入失業就完全失去生存技能」的境地。筆者對於以「斜槓族」為榮的人總是有所保留——端詳他們是以甚麼社會位置說出這種話，又是否因為某種政治需要而這樣說。

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