香港建成 AR 城市　實現社會技術系統升級：許彬和 H2O 計劃

作者｜黎子元，01哲學主編

藉助 AR（Augmented Reality，擴增實境）技術，除了可以玩《Pokémon GO》捕捉小精靈，在香港這樣一個建築及人口密度極高的城市，還可以為商業文化、日常生活「擴增」出怎樣的豐富性與可能性？

由於地面鋪租昂貴，迫使店家沿垂直方向作商業空間拓展，「樓上鋪」便成了香港特有的商業空間配置技術，於有限空間內讓消費者及遊客體驗到資訊、商品與服務的多樣性在這裡混雜叠加、高效聚集的奇妙狀態。然而樓宇建築的空間畢竟有限，不但容納不下更多資訊，也無法提供對資訊作整理分類、友善呈現的用戶介面。AR 技術在此便可以盡展所長，利用賽博空間（cyberspace），將城市的商業空間進一步「擴增」至無限。

試想一下，用戶通過操作由 AR 技術所支持的已經嵌入現實空間的介面菜單，便能夠獲得層次分明、不斷拓展的資訊。例如透過智能手機的AR應用程式來觀看一條街道，就可以了解這條街道上有哪些新奇商鋪、流行事件和文化歷史故事，來觀看一間店鋪內景，就可以知悉各種商品的詳細資訊，從產地、功能、價格，到公眾點評。在現今 AR 技術的發展中，已經實現通過讓用戶佩戴特製眼鏡，就像科幻動畫所描繪的那樣，將介面菜單和拓展資訊整合到用戶眼前，大大提升使用體驗。

那麼，一個普遍應用了 AR 技術的城市會是甚麼樣子？為城市擴增出更多現實維度（dimensions of reality）的工程要如何逐步達成？許彬教授和他負責的「H2O 計劃」就致力讓香港成為首個 AR 普及城市。

許彬教授目前是以數據科學為科研強項的芬蘭赫爾辛基大學計算機科學教授，更藉由該大學與諾基亞貝爾實驗室（即成立於1925年的著名的貝爾實驗室，2016年由諾基亞收購）的合作，獲選成為諾基亞數據科學講座教授。他負責的「H2O 計劃」（Hong Kong-Helsinki Oasis for Innovation and Technology）以赫爾辛基大學、諾基亞貝爾實驗室和劍橋大學為合作夥伴，並獲得赫爾辛基市長親自支持，是一個中國香港與芬蘭赫爾辛基的洲際合作項目，通過引入「可持續發展」、「提高宜居度」理念及 5G、AI 技術應用，實現城市的升級迭代。這個計劃目前正為香港—赫爾辛基科研中心落戶香港而努力籌劃，屆時機構將發揮創新技術科研活動的國際樞紐功能，就科技領域為政府、產業、學術和公眾提供日常的互動與溝通平台。

談到讓香港成為首個AR普及城市的願景，許彬教授指出這首先與他自己的研究課題有關。在他看來，城市就相當於「社會技術系統」（Sociotechnical Systems），換句話說，社會和技術其實是無法相互割裂開來的一個整體，而從這個總體系統的視野上開展軟件設計、硬件建設，終究還是要為人類社會服務。這種認識源自他博士論文的研究課題——人即網絡（people are the network），具體而言就是考察如何在人際網絡當中實現數據傳遞。此後，「數據導向的系統設計」（Data-driven Systems Design）和「沉浸式人類—數據互動」（Immersive Human-Data Interaction）就成了他的專研領域。因此，如何利用大數據為人類行為建模，深入認識社會技術系統的運作原理，並據此展開更良好的軟件系統設計，依舊是他在倡導基於人工智能將AR技術普遍應用於香港時，需要思索的核心問題。

至於為何選擇回到香港設立科研中心、香港在創新科技發展上與其他地區相比有何優勢，許彬教授期待香港在未來五到十年能基於 5G 及其以上的技術條件，成為一個主要的技術與創新的國際樞紐，並在新世代人工智能與通訊技術的發展上佔據領導地位。為此，他認為哪怕香港目前還沒有獲得國家力量支撐的創新科技龍頭企業，但是從制度上和文化上，香港依然為創新科技及相關產業發展提供了中國大陸其他城市無法提供的寶貴條件。而在香港率先普遍應用 AR 技術，使其成為首個 AR City，將能夠把圍繞城市運作而產生的海量數據與強大的人工智能機制相互結合，高效地向廣大公眾和各種行業呈現豐富資訊，從而在接下來的通訊技術（即 6G）革新浪潮中搶得先機。

「H2O計劃」倡導在香港普遍應用AR技術，相當於通過將香港建成一座基於人工智能支持的 AR 城市，實現對整體社會技術系統的更新迭代。藉助法國技術哲學家西蒙東（Gilbert Simondon）的「技術人文主義」思想，我們一方面應該認識到「技術」與「人文」兩者並非相互敵對、彼此損害，構成不可調解的矛盾，相反，城市總體系統的設計者們恰恰必須去調解現存矛盾，使兩者達至相互匹配。另一方面，政府、企業、科學家、人文學者等各種背景的人們需要聚首探討，基於 5G、AI、AR 等技術的新興應用，在推動香港城市的社會技術系統更新迭代的過程中，將為在這座城市，乃至周邊更廣闊區域內生活、工作的人們，提供一種怎樣的社會網絡：是趨向沉悶、死寂，還是變得新奇、鮮活，充滿創造力和可能性？01哲學－技術人文實驗室倡議，在社會技術系統設計和城市再網絡化的過程中，新一代的哲學家應該更積極地參與多方商討，並在進程當中扮演更重要的角色。

許彬，電機及電子工程師學會（IEEE）院士，國際計算機協會（ACM）傑出科學家，芬蘭赫爾辛基大學計算機科學教授，諾基亞數據科學講座教授，香港科技大學-德國電信系統與媒體實驗室主任，「H2O 計劃」負責人，致力讓香港成為首個 AR 普及城市。

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