蒸汽波運動：網絡迷因與懷舊次文化｜莫娜

作者｜莫娜

蒸汽波文化是一種 Nostalgia。

Nostalgia 一詞由希臘語中表示「重返」、「返鄉」的 νόστος 與表示「痛苦」的 ἄλγος 組成。如果按照詞源直譯，那麼應該譯作「重返之痛」。

迷因（meme）一詞由英國演化生物學學者理察‧道金斯在其著作《自私的基因》一書中創造，源自希臘語 mimeme（模仿），為了與「gene」（基因）一詞類似，縮短為「meme」。根據演化生物學的理論，迷因將文化傳承的過程，類比成做生物學中的演化繁殖規則。

一般文化著重資訊如何被人相信，但網絡迷因現象卻著重如何吸納信徒。較多人相信的流行迷因只代表它是強的迷因，它與真假並沒有絕對關係。如果某個點子廣受歡迎，它就會被人們在網絡散佈、分享並流傳，成為強的迷因。

+ 8 + 7 + 6

大部分迷因的性質是不俱備美學的（如建築系的日出），但是 Vaporwave and A E S T H E T I C 則形成了一種獨特的美學風格（如 Floral Shoppe，Studio album by Macintosh Plus）。在視覺上，蒸汽波（Vaporwave）文化在2010年左右開始出現，開始時是一種音樂類型，音樂的封面設計具有另類的視覺美感。後來憑著聽覺和視覺的吸引力，成為流行的網絡迷因。

蒸汽波文化的特點是大量取樣八十、九十年代的流行文化，以及各種復古的媒材，進行模仿和重新構建。它產自復古未來主義（retrofuturism）和賽博龐克（cyberpunk）。在視覺上，它與普普藝術（pop art）、拼貼（collage）和數位創作相關，但它不僅限於這些。在嚮往過去的同時，新世代創作者所選擇的原材料通常是帶有糜爛、空洞、寂寞和虛無的厭世傾向，作者傾向於選擇並重新解構已經過時、俗氣或平庸的原材料，並且挪用的方式是帶有破壞性的重構——破碎、扭曲及合成。似乎在緬懷過去中，暗示對於現代化都市、消費型社會的反抗心態。

社會慣性地使用二分法去區分文化，稱呼非主流的文化為「次文化」，語帶半點歧視次等的態度。而網絡，則為那些新世代創作者找到了一個巢穴，互聯網把他們彼此連結，繼而讓一些「次文化」發跡成為流行，從網絡迷因到蒸汽波運動。

當現實淪為藥物和虛幻共舞的絢爛霓虹眾生相之際，那些讓人覺得意義不明的迷因，正在透過不一樣的方式，在虛擬世界裡，重構出新世代對於「文化」、「美學」的新定義。

大腸王，作者：莫娜

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