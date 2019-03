蒸汽波運動：網絡迷因與懷舊次文化｜莫娜

作者|莫娜

蒸汽波文化是一種 Nostalgia。

Nostalgia 一詞由希臘語中表示「重返」、「返鄉」的 νόστος 與表示「痛苦」的 ἄλγος 組成。如果按照詞源直譯,那麼應該譯作「重返之痛」。

迷因(meme)一詞由英國演化生物學學者理察‧道金斯在其著作《自私的基因》一書中創造,源自希臘語 mimeme(模仿),為了與「gene」(基因)一詞類似,縮短為「meme」。根據演化生物學的理論,迷因將文化傳承的過程,類比成做生物學中的演化繁殖規則。

一般文化著重資訊如何被人相信,但網絡迷因現象卻著重如何吸納信徒。較多人相信的流行迷因只代表它是強的迷因,它與真假並沒有絕對關係。如果某個點子廣受歡迎,它就會被人們在網絡散佈、分享並流傳,成為強的迷因。

大部分迷因的性質是不俱備美學的(如建築系的日出),但是 Vaporwave and A E S T H E T I C 則形成了一種獨特的美學風格(如 Floral Shoppe,Studio album by Macintosh Plus)。在視覺上,蒸汽波(Vaporwave)文化在2010年左右開始出現,開始時是一種音樂類型,音樂的封面設計具有另類的視覺美感。後來憑著聽覺和視覺的吸引力,成為流行的網絡迷因。

蒸汽波文化的特點是大量取樣八十、九十年代的流行文化,以及各種復古的媒材,進行模仿和重新構建。它產自復古未來主義(retrofuturism)和賽博龐克(cyberpunk)。在視覺上,它與普普藝術(pop art)、拼貼(collage)和數位創作相關,但它不僅限於這些。在嚮往過去的同時,新世代創作者所選擇的原材料通常是帶有糜爛、空洞、寂寞和虛無的厭世傾向,作者傾向於選擇並重新解構已經過時、俗氣或平庸的原材料,並且挪用的方式是帶有破壞性的重構——破碎、扭曲及合成。似乎在緬懷過去中,暗示對於現代化都市、消費型社會的反抗心態。

社會慣性地使用二分法去區分文化,稱呼非主流的文化為「次文化」,語帶半點歧視次等的態度。而網絡,則為那些新世代創作者找到了一個巢穴,互聯網把他們彼此連結,繼而讓一些「次文化」發跡成為流行,從網絡迷因到蒸汽波運動。

當現實淪為藥物和虛幻共舞的絢爛霓虹眾生相之際,那些讓人覺得意義不明的迷因,正在透過不一樣的方式,在虛擬世界裡,重構出新世代對於「文化」、「美學」的新定義。

大腸王,作者:莫娜

Vaporwave School by 莫娜

