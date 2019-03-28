關於愛情的自言自語（六）愛有對錯可言嗎？｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

說到這裏，大家應該能領受愛情跟倫理學的關係。但有一個說法太流行了，就是「愛沒有對錯」。台灣歌手張韶涵一曲《愛沒有錯》這樣說︰「沒有錯／放開手／心痛就任它發作／也好過／也好過／再聆聽你的愧疚／是非對錯和那些猜不透／讓你帶走／有背影陪著我不回頭」其實只是表達了在愛裏不要追究太多對錯，投入過就好的思想。同意，愛主要是付出而不是會計活動。但該怎樣愛，該愛甚麼，卻不見得不用思考和討論。

關於愛情的自言自語（五）效益主義者能愛嗎？｜曾瑞明

或有人說，花心與否，並不是我決定的。愛說來就來，我可以在愛豬女的時間，突然也愛上貓女。應該意味著能夠（ought implies can）。不由自主，談甚麼道德？愛是一種情緒（emotion）。眾所週知，我們可以控制情緒。就算欲望我們也不能任其流行。情緒或欲望的來臨可能不受控制，但如何滿足它則要看環境和看方法。你有想飲杯咖啡的欲望本身沒對錯與否，但你為了實現這個願望，於是置你正照顧的嬰孩不顧，跑進咖啡館去享受一小時，那就很有問題。你喜歡一個女孩子沒有問題，但你為了這一份愛而「烽火戲諸侯」，那就浪費警力了。平情來說，愛比眾多欲望都強烈，較難控制，但原則上不算不能控制其表現或滿足。

愛情藥丸的倫理學

如果你手上有一粒愛情藥丸。它能令你喜歡的人愛上你，但她／他愛上你的原因並不是他／她對你本人的正確認識︰如口臭、多疑、煩躁、毒舌等等，而是源於毒丸給他／她的幻象。他以為你是支持填海的劉德華或像在森林和原野是多麼的結衣，你還會給他／她藥丸嗎？

在之前兩篇文章已討論過，在愛的活動中我們會遇到不少倫理問題，例如我們如果愛一個人會給她／他帶來危害，應否繼續？我們能否背叛愛人或朋友，即使那能為帶來更大的效益或者愉悅？總的來說，我們是對愛的人有甚麼責任？我們愛的活動中會否傷害他人？如果有，是否應該停止？這些都是對（right）和錯（wrong）的問題。

人的關係的確複雜。我愛 A，A 愛我。但 B 也愛我，我卻不愛 B，B 很傷心，傷心得要死。是否要終止我跟 A 的愛才算是做「對」了？那 A 和我又被狠狠地被傷害了。這些問題很常見，我們都不知如何是好——往往只交給歲月治療受傷的那一位。或者，我們從沒有責任愛任何一個人，B 也沒有權利要我的愛。我不愛他／她，對他／她來說，誠屬可惜。但我可沒做錯甚麼。愛情是最個人的選擇。

有一些問題卻不可只由歲月解決。「一腳踏兩船」，「花心」是錯的嗎？雖然筆者也聽聞有人會由歲月決定，誰繼續跟著我就跟誰一起——但問題還在。問題就是，我們可以同一時間愛兩個人嗎？三妻四妾當中必然沒有愛嗎？

有些問題不可以只由歲月來解決

所謂愛，是否建基於愛人對我，或我對愛人的正確認識？愛情不只是情感，也不只是欲望，它還牽涉我們的信念（belief）。但問題是：你要愛人知道你幾多，才算達到正確認識？酒不醉人人自醉，網上騙案特別多，就算拍拖，也只能了解對方的片鱗半爪。更重要的是，人們投入愛情並不如柏拉圖所想是為了追求好的東西，而是為了相信我們想相信的東西，也就是可以自我欺騙。哲學家拉加・夏瓦尼（Raja Halwani）在《Philosophy of Love, Sex and Marriage》一書就指出我們在愛中，連信念也被扭曲了：我們會因為喜歡的人的一颦一笑而自己製造「她就是我的 Miss Right」或者「我們緣定三生」這些沒根據的信念；我們甚至會願意相信一些虛假的信念（如他有苦衷的／他太不懂包裝自己了），來掩飾愛人的不足甚至醜惡。夏瓦尼指出道德監管（moral monitoring）因此在愛是特別重要。

拉加・夏瓦尼（Raja Halwani）《Philosophy of Love, Sex and Marriage: An Introduction》

人總是很容易跳到另一個極端——那什麼都告訴對方吧︰「我今天想起初戀女友」、「你比阿陳的女友醜得多」、「你穿甚麼都一樣醜啦。」試試，這樣說真話。看你會不會得到「好男友獎」。

如果一段愛情關係不算騙，部份理由是因為沒有蓄意欺瞞吧。但愛情關係也不能要求雙方徹底透明的程度才算好／對。因誤會而結合，因了解而分手，不是說笑的。但全不了解你，全因誤會而結合，你也未必珍惜這種愛。

我們也不能忽略該愛誰的問題。你的心會告訴你。最有錢的？最漂亮的？最令你快樂的？最有品德的？這是你的價值取向。但至少都是此時此地存在的人。我能否跟古人談戀愛，跟其他生物談戀愛，甚至跟死物談戀愛？這似乎很怪異。也反映愛有一個特色，就是愛是相互的（reciprocal）。你要愛 X，X 也應有能力去愛你。所以特朗普跟金正恩談戀愛，我們尚且可以理解。但若果有人說愛上了維港，朝思暮想，轉輾反側——你會感到驚嚇。

較容易的問題似乎是你該怎樣對你的愛人。要關心對方，付出時間給對方，還有要令對方開心。要講責任，共患難，共富貴。說來容易，但世情複雜。如果說真話會令你的愛人不開心，你是否要說謊？太沉迷九十年代的我，在那年代學怎樣愛。黎明有一個經典廣告，就對答得宜︰「我是不是很任性？」／「是，不過是我選的。」要答「是」，因為你不能令對方活在幻覺中。「不過是我選的」可以平衡一下，減少痛苦。

上：我係咪好任性呀？／下：係，不過係我揀嘅。

如果你的另一半晚晚只顧打遊戲機，你是否應該要制止一下他／她？不制止、放任對方是否不夠愛？愛就是將自己認為「好」的東西加諸對方身上，令對方成為「更好的人」。然而經驗告訴我們，兩人相處不是愛，而是容忍。自由主義奉持的多元價值論則提醒我們︰你的好只是你的好。我的好還是我的好，我應有權選擇自己的生活方式。夏瓦尼指出如果我們愛一個人但他／她帶來的是侮辱或者損害我們的自我尊重（self-respect），這種愛也不應持續下去，愛也不能忽略對方的自主（autonomy）。他強調，在愛中不代表有道德假期（moral holiday）。

但如果兩個人完全是兩個獨立個體，相敬如賓，視對方為人，也不等於有愛，是為走在一起。愛就是在很多矛盾和張力之中迷惑眾生。勾勒了眾多關於愛的倫理課題。從今天起，不要再說愛沒有對錯，好嗎？雖然，我們必須承認，對錯不是那麼黑白分明。因為愛實在無人可把握得了它是甚麼。

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