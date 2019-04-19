拜倫：叛逆而憂鬱，拜倫式英雄 (04/19)

作者｜胡雅雯

在詩壇他極盡諷刺，為自由他叱咤風雲；羅素稱他的性格「暴烈的像大雷雨」，他也一路高歌放蕩不羈愛自由，憑實力獲得「十九世紀的浪子」之名——他便是英國浪漫主義偉大詩人，拜倫。1824年的今日，拜倫留下未完成的長詩《唐・璜》，病逝於希臘軍的軍帳中。他將一生獻給詩歌，更獻給對自由的追逐；他曾說：「我只有兩種一成不變的情調——對自由的強烈熱愛，和對說教的憎惡。」

自由，絕對的自由

1788年1月22日，拜倫出生於倫敦一個落沒貴族家庭。普遍認為，先天跛足、父親早逝、母親性情乖戾造成了他日後敏感、尖銳的性格，這固然沒錯，但卻只道出了一半。事實上，拜倫勇敢而放蕩的個性無不體現著對雙親家族的繼承性。

拜倫（Byron）

拜倫父母的結合，是典型的癡情女戀渣男的故事。母親凱瑟琳・戈登出身蘇格蘭名門，受過良好的教育，喜愛讀書；身上有著戈登家族的暴烈性格，行事全憑衝動，也極有勇氣。父親放蕩成性，無度揮霍著母親的財產，最後客死他鄉。幼年喪父，使拜倫蔑視一切權威，也絕不承認順從別人是自己的職責。十歲成為拜倫勛爵（Lord Byron），十三歲進入哈羅公學，他身上複雜的魅力開始展現：獨立不羈，勇氣非凡；好鬥，不會說謊，猶如中世紀騎士；知識淵博卻懶惰散漫。

1805年進入劍橋大學後，拜倫開始寫詩。1807年出版第一部詩集《懶散的時日》，受到批評家的諷刺、挖苦，他當仁不讓，撰寫長篇諷刺詩《英格蘭詩人與蘇格蘭評論家》進行回擊。除了詩情與才華，反對權威、崇尚自由是他生命的另一條主線，因此，他從政的願望甚至可以排在詩歌之先。由於出身貴族，大學畢業後，拜倫獲得世襲議員席位；1812年，他發表反對《織機法提案》（Frame Work Bill）的演講，為工人階級辯護，這成為他與統治階級的首次正面交鋒。儘管這次演講仍然沒能阻止議會通過這項血腥法案，但拜倫對於革命的熱情和對正義與自由的追求從未停止。隨後，他離開英國，在意大利支持燒炭黨運動；又奔赴希臘，參與希臘人民的民族解放鬥爭；病逝後，希臘人為他舉行了隆重的國葬，給他波瀾壯闊的一生畫上句號。

但自由啊，你的旗幟雖破而仍飄揚天空， 招展著，就像雷雨似地迎接狂風； 你的號角雖已中斷，餘音漸漸低沉， 依然是暴風雨後最嘹亮的聲音。 拜倫著《恰爾德·哈洛爾德遊記》

拜倫與他筆下的唐璜同樣受女性青睞

英雄，拜倫式的英雄

帶著如此浪漫的性情與磅礴的熱情，拜倫在十九世紀文壇註定要發出最強音。因為，催生浪漫主義的兩條主線，彷彿冥冥之中與拜倫生命中最鮮明的個性暗自相合。德國古典哲學對主觀精神和個人主義的強調，空想社會主義對人類解放的暢想，盧梭對個性解放和返回自然的主張……都促使浪漫主義思潮湧現，而這些因素也恰恰都濃縮在拜倫的身上。他在詩中自由地表達著自己對哲學、政治、藝術的看法，在充滿異國情調的詩句裡彰顯反抗精神；他渴望英雄，也塑造著英雄。

1811年，在遊歷歐陸的歸途，拜倫寫下長詩《恰爾德・哈洛爾德遊記》（Childe Harold's Pilgrimage）的前兩章。一年之後，一經發表，震動歐洲詩壇。他自己形容：「我一早醒來，一夜成名，成為詩台上的拿破崙。」在這首以政治和社會問題為題材的詩中，叛逆、憂鬱的主人公恰爾德・哈洛爾德成為「拜倫式英雄」的雛形。所謂「拜倫式英雄」便是指他筆下那些勇敢倔強、對現實不滿，挑戰權威的人物。同時，這些人物身上又具有高傲、孤獨、憂鬱的個人主義特征和悲觀情緒。因與拜倫自己的生活遭遇和性格相似，所以以其冠名。這些人物亦見於組詩《東方敘事詩》、哲學詩劇《曼弗雷德》及《該隱》中。他們的叛逆不止是對權威與社會習俗，最終還上升到了對命運的叛逆。例如：哈羅德以遠遊的方式叛離社會，曼弗雷德以死亡向人類宿命挑戰，該隱激烈地反叛上帝等。同時，這一類人物又帶有悲劇性。如曼弗雷德背負所有罪孽，獨自以毀滅的姿態抗拒命運，成為拜倫筆下最成熟也最典型的英雄形象。正是這些英雄身上的反叛、真誠與責任感，折射出了人類的激情與理性。

拜倫《恰爾德・哈洛爾德遊記》（Childe Harold's Pilgrimage）封面

諷刺與挑釁是拜倫詩歌的另一特色。《唐・璜》（Don Juan）是拜倫未完成的詩篇，取材自西班牙傳說。拜倫在該詩〈敬獻篇〉一開始就攻擊了「桂冠詩人」羅伯特·騷塞和其他以華茲華斯、柯勒律治為代表的「湖畔派」詩人，認為他們已經變為「統治階級」的一部分。而他亦認為，這首詩中的英國人物都是以自己認識的人為原型。對於這首其最優秀的長詩，拜倫曾表示，自己從揭露那些人的虛偽中，得到了極大樂趣。

桀驁不馴又富有正義，兼具個人主義和懷疑主義，在風暴中以詩句和行動呼喊著「要自由」，這是拜倫留給時代的側影，而這形象在當今似乎仍有意義。

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