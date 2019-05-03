關於愛情的自言自語（八）愛與人生｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

現代人很易分心。太多的刺激，太多的追求令我們找不到重點。或者，忘了找重點。

關於愛情的自言自語（七）單戀是愛嗎？｜曾瑞明

現代人又喜歡選擇。交友網站買點數除了交友，還有選擇，像吃自助餐那樣。莫道你在選擇人，人亦能選擇你。有選擇困難症的，更根本不知道自己該選甚麼。我們都忽略了人生有一些部份是不能選擇的。不可選擇的，也許令我們人生更特別，包括偶遇、邂逅、意外、錯過⋯⋯

普林斯頓大學的倫理學家法蘭克福（Harry G. Frankfurt）（對，就是暢銷書《論扯淡》（On Bullshit） 的作者）的小書《愛的眾多理由》（The Reasons of Love）就點出我們以上兩個盲點。法蘭克福指出愛不是我們選擇的：愛的來臨，是不由自主的，並不是我們可以控制的。不是你想愛就愛，不愛就不愛。無痛失戀只是現代人甚麼都愛操弄的機心產物。茫茫人海，你可以憑你的天賦本錢，交際手段，待人以誠等條件而擁有很多朋友，很多喜歡的人，美麗的人，對你好的人——但你卻可以找不到你愛的。但如果你們找到對方，在幾百人的場合你們的雙眼也會遇上對方的視線。從此，你知道你的眼睛應停留在哪裏。

法蘭克福（Harry G. Frankfurt）《愛的眾多理由》（The Reasons of Love）

愛是如何意欲

身處愛中，我們可以狂喜，也可以無盡低落，愛簡直令我們發瘋。法蘭克福指出愛仍是極度有價值的，因為是愛能令我們知道最重要的是甚麼，愛讓我們有意志的統一（volitional unity or integrity）。法蘭克福澄清，專心不是只得一事專注，而是我們如何意欲（how they are willed），重點在質而非在量。

我們常說人要全心全意，但人生在世，怎可能只有一事可專注？中年人更加明白，不是你找事做，是事找你。我們一星期做了無數事，但事後竟無一事在心。原因大概是事情都是雜亂無章，欠缺核心。如果人一生都是這樣「亂糟糟」，這人生不會是好的吧？

愛令人生成一整體

法蘭克福於是指出我們全心全意地關心自己，能關注自己覺得重要的事——那才是愛自己，因為我有一個完整的意志（unified will）。

他將愛定義為關心，你的愛人就是你關注的人。法蘭克福把這聯繫至整個人生。我們要有一個感到滿足的人生，就要全心全意地放在我們關注的東西。

法蘭克福指出道德並非我們所想的對我們人生有那麼決定性。最重要的，其實是實踐理性（practical reasoning）。實踐理性讓我們能安排目標，甚麼目標最重要，甚麼是最有意義。人們今天很多時候忽略了目標，只關注執行，像錦衣衞般。但我們其實關注（care）甚麼卻未必說得上，特別是在手機世代。

康德：實踐理性批判 - EP35

這個世代的我們是分裂的、像碎片。我們整個接收資訊的格局也是如此。《鏗鏘集》二十分鐘實在極長，動新聞三分鐘還可以，抖音十五秒才算「精」。一生沒有一本書做伴侶，沒一齣電影難忘，沒一場球賽令自己瘋了。我們不但是沒有耐性，而是分心的東西太多，關心的東西太少。

球迷與非球迷的分別在於前者關注球隊，非球迷常說輸贏沒所謂的，純欣賞。球迷聽了會不是味兒。輸了波，我要等一星期才有機會翻身。那一星期寢食難安，積分表看了十次，還有看領隊的解釋二十次，希望能在當中找到安慰和希望，迎接下一場。你說輸贏沒所謂。因為你不愛，你不投入，你不專注。

自愛不等於縱容



法蘭克福說，最純的愛是自愛。自愛與自我縱容（self-indulgence）不同。前者是一種對所愛的無私的關注（disinterested concern），後者就是我們漫無目的在吃零食，滑手機⋯⋯

父母總有這樣的經驗吧。在和熙的陽光下，傻傻的望著自己的孩子，甚麼都不想，但有一種莫名的滿足感。你說這關注是為了甚麼？一不為名二不為財，就只是愛，愛你的孩子。你對子女有一種承諾，一種投入和忠誠——這種愛是穩定的。如果父母說「玩厭」了自己的孩子，我們會認為這人很有問題，會認為他們不知生命為何物。

對了，很少父母這樣。但現在很多父母不專注，不能專注，包括我自己。其中一個原因當然還是手機。我們寧願在無聊群組給幾隻手指，也不好好地望著子女。其實也不用了，孩子也早已對著 iPad 在掃機，或進行所謂「電子學習」。我們是有私的「不關注」，透過不關注孩子來讓自己有更多的時間做自己的無謂事。

這是一個人生的問題，不純粹是科技使用的方法。我們沒有愛，也沒有自愛。我們失去覺得應該關注的東西。我們要孩子有一個嚴肅和成功的人生，不是要他們上更多的興趣班，而是要幫助他們找到自己最重要的，或者燃點對自己生命的關注。

愛製造價值，沒有愛，世界就是一個荒野。

關注的哲學問題

愛和關心當然有緊密的關係。但將愛等同為關心，這說法當然會面對哲學困難。我們一定會問，是因為愛人有價值才愛，還是因為我的愛（關心）才令愛人有價值？

小王子的小玫瑰本身並非獨一無異（殘忍的說，無甚特別），而是因為他親自澆水，把小玫瑰放在玻璃罩下，為她殺死毛毛蟲，才變得獨一無異。這樣會否將自己太放大了？雖說情人眼裏出西施。但明明是東施卻看成西施，愛豈不是扭曲價值和事實？愛給予我們理由，但這理由是否有其他東西限制，而不是繫在主體裏？愛上一個樣貌和性格都極醜惡的人，第三者真的不能批評嗎？

或曰︰我是愛，不是評價。

愛很神奇，但太神奇的話又太危險！評價和愛真的沒有關係嗎？

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