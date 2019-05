夢是願望的實現：佛洛伊德為你作夢的解析

【01哲學編按】《夢的解析》中文版譯者孫名之將第三章的標題譯為〈夢是欲求的滿足〉,這翻譯有可以斟酌的空間。此標題的原文為「Der Traum ist eine Wunscherfüllung」,當中關鍵是「Wunscherfüllung」一詞:「Wunsch」指願望,可以對應英文的「wish」;「Erfüllung」指實現、達成,對應英文的「fulfilment」,由 James Strachey 作總編輯的「標準版西格蒙德・佛洛伊德心理學著作全集」(The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud),就將第三章標題譯為「A Dream is the Fulfilment of a Wish」。中譯的〈夢是欲求的滿足〉以英文來表達的話較接近「A Dream is the Satisfaction of Desire」,而從佛洛伊德的概念上來講,夢是人的願望的一種呈現,夢因欲望而生,但夢本身並不能滿足欲望,因此說「夢是願望的實現」會比「夢是欲求的滿足」更貼切。另外佛洛伊德的「願望」(德:Wunsch/英:wish)與黑格爾及拉岡的「欲望」(德:Begierde/法:désir/英:desire)有很大分別,前者接近我們一般理解的願望、傾向或抱負,後者則是在自我意識(self-consciousness)或自我(ego)跟他者之間的鏡像式關係而成(如著名的「欲望是他人所欲的」),當我們要談到佛洛伊德與拉岡時,尤其應該區分兩者的這兩個概念。以下保留原本的譯文,讀者在閱讀時可以稍多留意、思考兩種譯法的差異。