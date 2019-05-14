關於愛情的自言自語（九）愛與價值｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

長期在麻省理工學院（MIT）任教的美國哲學家艾爾文・辛格（Irving Singer）尤以其對愛的研究著名。《愛的特質》（The Nature of Love）共分三卷，第一卷由柏拉圖談到路德，第二卷由宮廷的愛（courtly love）談到浪漫的愛（romantic love），第三卷則說現代的愛（modern love）。他是名符其實的愛情學者，愛的專家。筆者這關於愛情的自言自語系列，怎能不提他的名字和研究呢。說到底，哲學不是自言自語，而是尋求對話和學習。

關於愛情的自言自語（八）愛與人生｜曾瑞明

評鑑與贈與

堂皇鉅著的第一章是 〈評鑑與贈與〉（Appraisal and Bestowal），可見這是辛格整個架構的核心概念。辛格指出，當我們對一件事作客觀評核時，是作評鑑（appraisal）。評鑑活動有專家，有標準。已出來社會工作的朋友，未必做過評核人，但一定做過受評人。理論上，你會知道評核人根據甚麼來評核你的工作表現。理論上，誰做評核結果都是一樣的，因為大家都是根據標準辦事。

但現實裡，評核人一定帶著自己的眼鏡看你。你的樣貌跟評核人母親相似，可能有分加了大家都不知道。贈與（bestowal），在概念上就是要主觀的。它是由你肯定一種關係創造的，你給予一樣東西情感或者重要性，你可能不理會你授與的重要性或情感是否可驗證或肯定，或者根本你不在乎。

辛格（Irving Singer）《愛的特質》（The Nature of Love）系列第一卷

因為豬女是我的女朋友，所以豬女就是我的「女神」。事實上，豬女只是一個平凡不過的女孩。但我贈與豬女特別的價值。對，贈與可以令人受傷（有時太天真，太傻），不智（衞生署學生健康服務網頁說︰「年青人都嚮往羅曼蒂克氣氛，需要注意的是太陶醉於甜蜜溫馨的二人世界裡，往往會忽略了彼此在思想上深入的溝通。更會因為太沉醉於頻密的約會而荒廢學業，忽略了正常的社交活動，和與家人相聚的時間。」對，又是荒廢學業），甚至不道德，但不會像評鑑有所謂錯誤。

一層樓值多少錢，我們可以找地產經紀或者銀行按揭部職員的專業人士來「估價」，這是評鑑。然而我在那間屋裡結婚生小孩，渡過美好中年，和女兒一起玩耍，樂也融融的時光卻是「無價」——我與這間屋已發生了不可告人的感情，她因此對我極其重要，這則是贈與。在土地供應不足，樓價高企之下，這種「愛」的確彌足珍貴。

在土地供應不足，樓價高企之下，這種「愛」的確彌足珍貴（張浩維攝）

在愛的活動裡面，我們當然有評價的活動，我們也會評鑑愛人很英俊，很美麗或者肚腩很大。但當進入愛的關係裡，我們的贈與就不能還原（reduce）至評價活動。也即是說，評鑑和贈與是不同的。別人說我的家又爛又細，我也可以說這是 sweet home，這對於在愛關係的人來說是合情合理——這就是愛。

愛扭曲現實？

愛作為贈與，豈不是扭曲現實，令人身處幻覺？辛格承認，愛是會招致很多錯誤，甚至跟道德沾不上邊。一個人可以愛上一個極度邪惡的人，他／她也許都知道他／她愛的不是甚麼好人，但卻偏是愛他／她。愛上吸血鬼大家都會覺得可以理解，這又有甚麼難明白呢。因為愛是一種創造性活動，而非認知活動。七分愛情三分騙又如何，大家陶醉在一種似幻非幻裡。盧梭說得精妙︰「不是愛令我看不到你的錯誤，而是愛令你的錯誤變得可愛。」我明知我的愛人不是完美，但在我來說，她／他是完美的。

《暮光之城》（Twilight）系列女主角貝拉：「有三件事我很確定⋯⋯有三件事我很確定：第一、愛德華是吸血鬼；第二、出於天性，他渴望喝我的血；第三、我無可救藥地愛上他了⋯⋯」

一旦承認愛是贈與，而非評價，我們似乎可以解釋很多現象。我若有大愛，真的可以愛一文不值的人，此為博愛。我若無愛，就算再好條件也不會令我動心。這解釋了為何我們只愛獨特的一個人。

愛是不是最需要一個價值理論（theory of value）？意思是我們不僅僅愛，而是在愛本身是一個評價行為。這會引出兩條路︰（一）我們根據被愛的人（beloved）擁有的特質去評價；（二）我們根據愛人的人（lover）的欲望去作評價。辛格的理論也是一個價值理論，只不過它指出了我們有兩條路去做評價。透過評價，它滿足（一）。透過贈與，它滿足（二）。它甚至是符合康德式的愛。在贈與中，我們不計較被愛的人可以滿足我甚麼目的，他／她不會是工具。所以愛一個人跟與一個人性交是不同的：後者可能誰都可以，但你只能愛有限的人。電影《觸不到的她》（Her）中的 Theodore 跟 Samantha 之間無疑是愛了，但 Samantha 原來同時跟 641 個情人相戀，這又不是愛了。

在《觸不到的她》（Her）中， Theodore 跟 Samantha 之間無疑是愛了

辛格的愛的理論到底也是將贈與放在一個較高的地位。他認為贈與可以取代理性的評鑑。不過，他又認為沒有評鑑，贈與也不可能發生。贈與令我們能超越，它令我們能諒解被愛的人之不足。愛很神奇，它令一個美男可以愛上一個平凡的女子（去銅鑼灣走一趟吧，美女不一定配美男），聰明的女子愛上笨男，反之亦然。在他們眼中，被愛的人好像（as if）擁有非比尋常的價值。無可避免的會估值過高，但愛讓我們創造價值，讓我們不再計算，斤斤計較。辛格又認為愛像一個舞台。舞台讓我們欣賞戲劇，愛則讓我們欣賞被愛的人。說愛扭曲事實未必最有意思，因為愛其實創造另一個現實。

《霍金：愛的方程式》（The Theory of Everything）中的 Jane 與霍金

愛作為贈與，實在是我們凡人有極大的魔杖，我們好像上帝那樣就是愛，像神愛一樣。但是作為經驗存在的我們，有幾多不是看條件的？不過，只看條件（就當是善吧），我們倒又成了柏拉圖，只看理型，把人忽略了。只可以說，我們在評鑑和贈與之間徘徊。在《霍金：愛的方程式》（The Theory of Everything），Jane 願意跟患上漸凍人症的霍金結婚，照顧他二十年，不能不說是贈與。但人不是神，終會倦，終會放手，最後離婚也是人之常情。離離合合，大概源於我們不是神，也不僅僅是人。我們可以是價值的創造者，但也不過是價值的遵守人。作為一個凡人，最好還是不要自命為愛情大師。

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的邏輯。

立即下載《香港01》App：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app