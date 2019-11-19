【哲學家區選】盧梭：勿論愛情與政治，誰不想擁有一顆自由的心？

在香港情勢危難之際，仍未見具備理論素养和政治手腕的人物出現，一眾著名哲學家因此決定親身參加香港2019區議會選舉。

2號參選人：盧梭

競選關鍵詞：自由

競選口號：我就係所有自由人嘅元祖！信耶穌不如信我。

政治理論聯繫：自由主義／浪漫主義／啟蒙運動

核心倡議：主權在民、公平均等、社會契約、直接民主

名著：《社會契約論》《愛彌兒》《論人類社會不平等的起源和基礎》

參選理念：

人生而自由！這是普遍的、絕對的，也是天然的。本人與人民站在一起，參選的全部目標，在於推動建立一個最大程度保障人民自由、實現絕對公平的社會制度。為此必須堅持「主權在民」的原則，即全部人民結合起來才是主權者，根據全部人民的意志，即公意，達成最具有普遍性的社會契約。政府官員只是根據公意來行使行政權力，人民有權任命或罷免政府官員。本人強烈要求現屆政府因喪失公意授權而立即下台！法律就是公意被寫成的條文，並不是先天、超越和不可更改。當人民的意志產生出新的決斷，就應該在新的社會契約下重新訂立基本的法律。代議制只是過渡階段，完全的民主制就是全民執政。人民主權不可被代表。法律最終要生效，須由廣大人民親身批准，否則一律不予承認。有必要組織定期的全體公民大會（可採用網絡空間提供足夠寬廣的場地），進行直接民主，讓公民共決社會議題與公共事項。權力歸於人民！

政綱亮点：教育與農業

凡是出自造物主之手的東西都是自然的、好的，而一旦到了人的手裡，就全變壞了。政治狀態好與壞，在於人民意志能否貫徹，而人民能否正確地貫徹自己的意志，又有賴於個人的公民質素，因此教育問題相當重要。鑑於本地教育問題沉疴宿疾、積重難返，只注重學生的事業成功，少有重視培養他們的自然天性，本人主張以下改革︰

1. 剛出生的兒童必須帶到鄉村環境中培養，以培養自然人為目標。

2. 禁止兒童（2-12歲）讀書，防止他們接觸到敗壞心智的書籍。兒童時期是人類「理性的睡眠時期」，一個兒童在這段時期捧起現時的「幼稚園入學試題」簡直是可笑的。哪怕是任何「經典」，也不應該出現在他們的視線範圍內。

3. 農業是人類最有價值的職業，是第一職業。少年（12-15歲）應該從事農業活動。社會不需要青年CEO訓練營和軍事訓練營，青年應該去鄉下耕田。

4. 自然乃是人們生活的搖籃，在城市規劃中，需要維持一定的農業土地利用面積。不可改建郊野公園，不可更改土地用途，不可填海或強行發展新市鎮。

最後，本人認為私有制是社會不平等的根源，導致人類脫離了和諧、美好的自然狀態。因此，必須杜絕大規模的私有財產聚集，但是少量私有財產是社會存續之基礎。地產商、金融財閥都將是打擊對象。

順帶一提，有一位英國反革命政治家跳出來反對我。無需多言，看看另一位偉大思想家怎麼評價他就足夠狠狠回擊他的了。

這個馬屁精受了英國君王的賄賂，讓他批評法國大革命，就有如他在美國問題的開頭時被北美殖民者收買以讚美他們，這個假扮自由主義者對抗英國君王的傢伙，只是個徹底下流的資產階級。——馬克思《資本論》

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