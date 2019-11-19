【哲學家區選】伯克：社會制度不是一張任人塗抹的白紙

在香港情勢危難之際，仍未見具備理論素养和政治手腕的人物出現，一眾著名哲學家因此決定親身參加香港2019區議會選舉。

3號參選人：伯克

競選關鍵詞：傳統

政治口號：唔好同我講人權、自由、普選，我淨係講秩序與傳統！

政治理論聯繫：保守主義

核心倡議：反對啟蒙思想，必須守護傳統！

名著：《法國大革命反思錄》

參選理念：

政治不基於「應該怎樣」，而基於「曾經怎樣」、「現實怎樣」。當有人跟你說根據「應該怎樣」所以必須破壞制度傳統，這裡一切的「應該」都不過是虛構之物。

本人之所以決定参选，是為了在當今這個古典智慧已備受摧殘破壞的、不斷退化敗壞的時代，重新宣揚守護傳統制度與習俗的必要性。當有一位姓盧梭的參選者鼓吹人的「自然權利」和「絕對平等」時，註定讓真正有智慧識見的人義憤填膺！沒有什麼比像他這樣向民眾大肆散播如同病毒般的抽象的「人權」、「自由」概念更為無恥的了。

作為社會人，每一個人的自由都包含著具體的內容，而能夠確切維護這些具體內容的，正是一個其來有自、條分縷析、運行不悖的傳統制度。這個制度發展得越初級、越不充分，人們就越不自由、不平等。除了在天神面前的平等之外，其他任何的平等都是不必要的。等級是自然的、必須的，對每個人有益處的。抹除差異的平等達到毀滅秩序的程度，勢必將人降格，並且很快進入專制狀態。僅僅憑藉掌權人數多寡來劃分出民主制、貴族制和獨裁制，憑藉數人頭來判定為社會做出決斷的基礎是優還是劣，顯然是對社會紛繁錯雜、銜接緊密的運作環節知之甚少。

數人頭的民主制無疑是將決斷權讓渡給一幫烏合之眾，他們很可能是因為暫時的激情狂熱或精神錯亂而結合在一起的大多數。全民普選是完全沒有必要的。真正的「多數」應該是因傳統、身份、教育、財產和道德而有資格行使政治職能的人群，即自然貴族。歸根結底，為社會做出決斷的，並不是啟蒙思想家所標榜的理性，而是對天神的深厚的信仰與人的非理性的情感，是天神在人的歷史和傳統中表達出來的偉大意旨。天神賦予我們一個有規矩的世界，為此必須守護傳統！

你們大概會誤解我的保守主義思想反對一切社會變革。錯！保守主義反對革命，反對一切劇烈的對傳統制度的毀壞。然而保守主義歡迎對慣例作審時度勢的改良，以符合人們晚近產生的新的需求。也就是說，社會變革必須是自然而然的，必須能夠以一種穩定、有秩序的狀態，來面對社會從生發到衰退再到更新的發展過程。

政綱亮點：必須保護私有制，保衛地產業

遵從歷史、維護傳統的英國人實現了長久的政治穩定，其寶貴經驗是：只要以財產所有權為原則，一切政治都變得可以預料。私人財產神聖不可侵犯！這一點不容理性主義質疑！是財產權將人類從野蠻推進到文明，建立起社會與政治。否定私人財產就意味著回到野蠻。政府只是私人財產的守護者，絕無權力剝奪私人財產。

財產權是對物的佔有，特別是對土地的佔有。只有土地所有者，才會對與他們有切身利益的社會的繁榮和穩定懷著最大關切，他們世代傳承的不動產正是社會的基本單元。地產業就是社會的基石，地產商都是偉大的橡樹。保衛地產業就是保衛傳統制度，為了穩定與繁榮，土地所有者絕不能接受任何權利主張的挑戰。

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