【哲學家區選】施米特：強勢政府是抵禦民粹極權上台的最終保障

在香港情勢危難之際，仍未見具備理論素養和政治手腕的人物出現，一眾著名哲學家因此決定親身參加香港2019區議會選舉。

4號參選人：施米特

競選關鍵詞：強勢政府

政治口號：香港政治敗壞由於軟弱政府缺少強人領袖！

政治理論聯繫：權威主義/保守主義

核心倡議：必須維護基本法律和本地政府的權威，才能保障個人自由

名著：《論專政》《政治的神学》《政治的概念》

參選理念：

自由派就是那些連自身存在條件也無法保障的派別。本人參選完全是由於受夠了自由派及其意識形態長久以來對香港社會的毒害與摧殘。

曾在無政府狀態中苟延殘喘過的人就會明白，支持一個在各方面不盡如人意的政府，總比淪落到沒有政府要好得多。維護政府的權威一定比鼓吹自由主義、容忍黨派爭鬥、放縱敵對勢力奪權對人民更有益處。這是本人在親身經歷德意志魏瑪共和国的慘痛教訓之後所做出的論斷——隨著魏瑪政府權威掃地，納粹便順勢登臺，造成人類歷史上的莫大災難。因此，杜絕民粹極權與武力暴徒上臺，必須保衛現行政治制度！

本人的信念是：一切政治活動都必須根據當時現實、具體的情勢而作出抉擇。為了維護政府的絕對權威，本人主張

1. 基本法律作為本地歷史性的政治決斷，擔當著一切政治活動的合法性來源，因此必須保衛基本法律的絕對權威，不能輕易修改法律條文，不能以新的詮釋改變基本法律訂立時的精神，無論政府還是民眾，做出損害基本法律的事情都是不能被允許的。

2. 在面對基本法律面臨被損害的嚴峻形勢時，政府首長有權宣佈緊急狀態，並實行任何手段以維護政府权威、恢復社會穩定，然而，所有手段必須以不破壞、危及固有政治體制和基本法律為前提。

3. 政治上的掌權者必須認清誰是盟友、誰是敵對勢力，對於政敵，應該不惜一切代價給予打壓和摧殘，必須絕對避免政敵藉助我方政策錯誤和制度漏洞獲得任何壯大自身之機會，為此，掌權者甚至可以放棄中立原則。

4.當今的議會制度已經喪失其精神與基礎，無法實現自由主義和理性主義所要求的平等發言、理性討論的理想狀態。在現實中，立法會已經淪為鬧劇的上演場所，時時中斷甚至長期休會而對待議事項毫無寸進。為此，應該無限期終止議會，由政府直接主導行政與立法，直至為議會制度建立起新的精神與基礎為止。

只要以不破壞、危及固有政治體制和基本法律為前提，政府應該被賦予最高的權威和絕對的權力，帶領社會走出困局，重建社會秩序。與這個偉大使命相比，人權、自由、平等這些抽象、空泛的概念，民主、普選這些已經淪為敵對勢力亂政、野心黨派奪權之工具的政治制度，都不是必須維護的。只有走出例外狀態，社會恢復平穩、繁榮，它們才值得被探討、擁護與實踐。在社會動蕩中，必須維護一個強勢的政府，政府的政治領袖必須以強人姿態挺身而出、毅然矗立，以常人所不能的政治決斷拯救社會於水火之中。這樣做才是對人民最大利益的忠誠與維護，儘管註定備受人民責難與誤解。

我反對任何形式的無政府主義！

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