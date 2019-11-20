【哲學家區選】巴枯寧：短期內廢除一切制度達至群眾自治

在香港情勢危難之際，仍未見具備理論素養和政治手腕的人物出現，一眾著名哲學家因此決定親身參加香港2019區議會選舉。

5號參選人：巴枯寧

競選關鍵詞：群眾自治

政治口號：我參選不爲做議員，只爲摧毀制度與政府！

政治理論聯繫：無政府主義

核心倡議：必須消滅一切形式的威權建制，信任群眾自我治理的能力！

名著：《上帝與國家》

參選理念：

我巴枯寧雖然出身貴族，但憎恨一切的權威和獨裁。我敢說，我的前半生都充滿抗命色彩：我不服從外交官爸爸的期望，棄武從哲；參加國際工人協會時又與會內另一派的頭子論爭；又因為在各地支持起義，被沙皇廢除我貴族身份、被法國驅逐、被奧地利監禁、被俄國流放。試問在今天香港，真正敢抗命、堅反建制、無畏無懼愛自由者，舍我其誰？因為我對自由有狂熱的愛，我決定參選區議會，領導香港勞動階層，打退一切等級制度與霸權。

所謂權威不過是一種迷信，以為群眾不能自治、需要服從由上而下的領導，資產階級便是在各種權威的允許與安排下肆無忌憚地剝削普羅大眾。只要消滅權威，人類長期被壓抑的自由就會被解放。因此我的政綱不開空頭支票、假惺惺地承諾建設甚麼、開發甚麼，我只會領導大家在短期內廢除一切制度——但是請記住，摧毀的熱情也是一種創造的熱情！

1. 廢除繼承權：財產由社會生產，因此亦應由社會公有。但目前的私有制使財產集中在權貴手上，再由他們的子女繼承，形成以血緣來連結的財閥。因此我將在推行其他廢除政策前，首先廢除繼承權。任何人故亡後，其生前所擁有財產全部，是全部，收歸公有。廢除繼承權，中止私有制，是一切革命的起點。

2. 廢除公司管理制度：跨國公司既是國與國之間的剝削者代表，又是打跨本土手工業的元凶。因此我將把一切跨國公司非法化，充公其公司財產。廢除跨國公司後，我會壓平本地企業的管理制度，將所有管理層人員貶為勞動人員，禁止任何人向其他人下達命令及控制。公司的方針及管理由該公司全部人員一切商討確立。

3. 廢除宗教：所有宗教都建基於血腥與犧牲之上，宗教本身不外乎是人對人施加的暴行。神學把人渲染是罪人，使人迷信自己需要權威的救贖。因此我將禁絕學校教授任何宗教性內容，並最終把所有宗教組織及傳教行為非法化。

4. 廢除政府：經濟領域中的絕對平等和自主必須同時擴展到政治、社會與文化領域。我將解散整個警察團隊，因為自治包含了自己維持自己所居住社區的治安。最終我會廢除整個政府，將立法權、司法權及行政權的集中瓦解掉，每個社區自我管治。一旦政府被取消，社會沒有一點集中的權力，資本家也不能控制資本，我們每個人都可以回復自由狀態、每個階層和每樣工種都可以平等共存。

5. 工團制：在一系列的廢除革命中，所有的霸權都會被瓦解，每個人都會被解放。但為了確保這個革命成功並延續下去，我會鼓勵勞動階層組織工會，並且結合成工團，在權貴完全交出權力與財產之前，佔領工作場所與司法場所，工團可以取走公司的資本及工具，自組生產、自組交易。

6. 聯邦集產制：在工團革命的確保下，農民奪回農地與耕種工具、工人奪回工廠及機器，可以自由建立工業社會組織、農業社會組織，各自經營生產，自給自足，並且可以不受任何權力強制下與其他社區及階層互通產品，組成既自主又互助的聯邦式集產制度，共建關愛社區。同時，因為已經沒有資產階級的操控與剝削，薪金制也自然地廢除，每個人的收入按他的工作難度，經過工會的討論訂立。

結語

通過整個社會的極速革命，我們很快就可以享受完全自主，無政府、無任何集權管制，真真正正的自由生命。請不要相信其他候選人的妖言，以為一個理性的政府就是通往自由的路徑，以為廉潔合法的選舉制度就等於社會公平，以為透明公開的司法與立法就是確保權利的最公道方法，更不要以為由資產階級施予福利就能過真正的生活。全部都是神學謊話！唯一的好政制就是死政制！我期待的無政府狀態、破壞一切建制的畫面很快就會出現了！

我的政敵，也正是那位提出著名敵我論的保守主義思想家！

請看我的同志克魯泡特金，他毫無保留地支持我參選！

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