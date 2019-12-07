關於愛情的自言自語（二十）未來有愛嗎？｜曾瑞明

作者｜曾瑞明

要回答「未來有愛嗎？」這個問題，我們必須先回答「未來可知嗎？」這個問題。

當然，未來總是不可知的。若有一巨大隕石撞向地球，可能人類滅絕了，還談什麼愛呢。但如果我們假定這可能性甚微，還是可以講一些趨勢，以及這些趨勢會對作為人類重要經驗，愛，會有什麼影響。

將來不再有愛？

科學不斷進步，我們或能破解戀愛感覺的化學程式。想要有戀愛的經驗，只要吃一粒能製造戀愛感覺的朱古力就行了，戀愛的伴侶變得可有可無。這是愛化約為經驗而非關係的危險。

就算伴侶不被取締，未來人類的流動性（mobility）會進一步加強，我們會生活在不同的地方，不同的地方會有不同的伴侶。大型約會網站成了人們找尋伴侶的主要途徑，網站已能透過演算法，將能精密地估算你的所好，天作地設已不再有技術性困難，幫人約食飯的「紅娘阿強」將會成為歷史名詞。伴侶，不再終身的，不再是一個，而且是選擇得來而不再是遇上。

布蘭科・米蘭諾維奇的《全球不平等逸史》（The Haves and the Have-Nots: A Brief Idiosyncratic History of Global Inequality）

在經濟學家布蘭科・米蘭諾維奇的《全球不平等逸史》（A Brief Idiosyncratic History of Global Inequality）一書中，他分析了《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）中的伊麗莎白（Elizabeth Bennet），無法抗拒達西（Mr Darcy）先生的追求，因為達西先生年收入10000英鎊，比伊麗莎白父親多3倍！但伊麗莎白的父親還要照顧一屋女人！故此，她在權衡愛情與財富不得不如其母親般計較。小說故意寫伊麗莎白起初對達西印象非常差，後來發現「他都幾好喎！」（他也不錯呢！），就已足以論證這婚姻是絕對成立的。米蘭諾維奇說︰「社會愈平等，在做出關乎婚姻的決定時，我們預期愛情愈趨於戰勝財富；而在很不平等的社會，卻往往相反。」他很幽默地問了一句︰「在非常不平等的社會中，愛情就只能存在於婚姻之外嗎？」我們不能不忘記《安娜・卡列尼娜》（Anna Karenina）式有夫之婦在婚姻外發現愛情的悲劇，而且，安娜・卡列尼娜的情夫比其丈夫有錢得多！未來，恐怕只會是愈來愈不平等，也更多愈來愈不幸福的婚姻。

珍・奧斯汀《傲慢與偏見》（Pride and Prejudice）

還有，AI 的出現令人類的伴侶不再侷限於人類。有一個像《觸不到的她》（Her）那善解人意的聲音不好嗎？（總好過囉囉唆唆）。甚至，AI 或者機械人可以提供完美的性愛。未來的人可真幸福呀！他們不再有寂寞的煩惱，不再有沉悶的關係，但是「意義」、「犧牲」、「包容」和「守候」等跟愛有關的詞彙卻將不再適用。

愛是為了將來

法國哲學家呂克・費里（Luc Ferry）在2013年的《論愛》（On Love: A Philosophy for the Twenty-First Century）中，指出哲學跟愛的關係。他這本書就是也向愛情作家司湯達（Stendha）致敬的。費里認為，愛不只一堆感情，愛更是意義，一條什麼是好的生活（good life）的原則。由過去婚姻是家庭的事到今天愛情是自由選擇，愛的價值愈來愈清晰。即使，今天離婚率如此的高，我們仍不願退回至盲婚啞嫁的過去。即使我們知道因愛情而形成的關係，亦會因愛情消退而變得不穩定，但我們仍是要自己去經營——這就是愛的價值。

呂克・費里（Luc Ferry）《論愛》（On Love: A Philosophy for the Twenty-First Century）

愛給我們生命提供了意義，但面對死亡時，愛是什麼？費里指出愛賦予我們一個選擇的機會，這是隨著人由鄉村進入城市，進入工廠後，伴隨而生的。人不再受宗教和傳統牽絆，但是同時他更暴露於折磨和傷感裏。愛人死了，大部份人都不是那麼相信真的會在「天國再會」、「天家再見」——死就是永恒的告別。費里援引德希達（Jacques Derrida），指出我們要學如何生活，還要學如何死亡。宗教是吸引人的，因為若要抵受宗教的引誘，宗教許諾我們希望得到的東西，就是永生。但費里提醒我們這是需要信仰（faith）而非理性。更重要的，是宗教往往把此生視為暫時和過渡而已。

德希達：形上學經驗中的暴力與他者

他以為我們更應訴諸哲學。哲學不是為了學如何思考得更好，而是生活得更好。哲學是世俗的救贖，是沒有神的智慧。所以，哲學不只是思，還要活出來，種種問題，皆是生的問題，亦是愛的問題，比如我們如何可以將短暫的浪漫的愛，轉化為恒久的友誼或者持久的溫柔？這是人生的課題。

他提出「愛的政治」（politics of Love），並定下新的定言律令（categorical imperative）︰根據你會欲求你的決定是能夠施予你最愛的人去行動。（Act in such a way that you can desire to see the decisions you take being applied also to the people you love most.）。這當然是回應十八世紀德國哲學家康德的定言律令，當中沒有任何情感的不足。費里認為，十誡沒有愛，就根本不成道德的律令。有愛，我們也懂得如何行動。排除情感，我們仍可用律令來殺人，甚至種族滅絕。把人視為目的，而不僅僅是手段，但我們仍可以把某群眾排除於人的領域，而把他們說成是蟑螂、老鼠、寄生蟲，並賦予高尚的藉口。如果你不願向你最愛的人限制自由，請停止。如果你不願向你最愛的人施放催淚彈，請停止。不要說什麼大局為重，不要說有什麼崇高理想，不要說什麼宏圖大計。是愛，才讓我們能像人般行動。

找回我們的人性，這就是回應我們的下一代。我們或未見過將來的「他們」，但我們仍是愛他們，希望他們一如我們，尚懂得愛。正如教育工作者如果不相信未來一代會變得更好，不期望他們會變得更好，那教育已失去意義。放棄下一代，其實是失去了對未來的愛，與未來失去聯繫，是雖生猶死。下一年，希望能跟大家一起研習教育哲學，壯實我們教育這珍貴的領域。