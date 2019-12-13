《想・像達文西 500 週年展》（下）：達文西沒有甚麼「密碼」

採訪、撰文｜唐晉濱

達文西身世神秘，讓我們覺得他總是藏著一些難解的秘密。根據坊間流行的觀點，以至小說電影，都愛將達文西描繪成一個刻意隱藏自己的人，這或許從《達文西密碼》（Da Vinci Code）的火紅可見一斑。

然而達文西權威馬里奧・塔戴博士（Dr. Mario Taddei）告訴我們這不是真的。承接上篇的訪問，這次讓他為我們破除三個圍繞達文西的迷思與神話。

《想・像達文西 500 週年展》（上）：畫家以外的科學家達文西

達文西總在隱藏自己？

若你對達文西稍有認識，大概會知道他的手稿奇怪地是以倒轉的文字寫成。根據坊間流行的解釋，這是因為達文西刻意隱藏自己，不願別人讀懂他的書寫。現在已經能輕鬆讀懂達文西這種文字的馬里奧，指以上的說法不對。達文西的動機其實非常簡單、直接：他是左撇子，要用左手書寫從左至右的古意大利文，會有不便（會有遮蓋與化墨的問題），因此他養成了從右至左倒轉寫字的習慣，實屬非常合理。

其實我們只要仔細想一下：若用鏡映照就能解讀出鏡像文字，這算甚麼保障私隱的手段呢？聰明如達文西的人真的會這樣做嗎？馬里奧認為達文西六千頁的手稿，是他自己為研究而建立的檔案庫，他從來沒有想過要付諸出版，亦沒有想過要供他人閱讀，當中沒有所謂故作神秘或隱藏自己的考量。

展覽中展出的達文西手稿真跡

達文西是和平主義者？

延續以上認為達文西想要隱藏自己旳迷思，有一種流行的說法，指達文西雖然有眾多戰爭武器與軍用設備的設計圖（不論是改良前人的研究或是自己的新發明），例如機關槍、坦克與潛水衣，但他希望隱藏這方面的研究內容，以防武器被用作戰爭之用，造成人命傷亡。達文西被認為是個熱情的發明者，卻同時是反戰的和平主義者、人道主義者。

這個說法或為達文西的人格添加光芒，然而馬里奧卻堅決反對。他認為大多數人都沒有真正研究過達文西的作品，因而對他有很多誤解。馬里奧特別強調達文西最有名的畫稿之一《會飛的螺絲釘》，它被全世界說成（世界上最早的）直升機的設計圖；事實上達文西自己有解釋，它是一具巨型的螺絲釘，透過讓它旋轉來下壓空氣，從而使其自身上升，最終以證明空氣是一種流體。

《會飛的螺絲釘》重建模型

另一方面，馬里奧亦指出，達文西的手稿無疑記錄了數以百計不同種類的武器，若他真是和平主義者，又怎麼可能如此熱衷於設計武器呢？現實是：達文西雖有藝術家的名聲，不時接到教會、貴族、富人的繪畫委託，但這沒有讓他致富。達文西最早的工作之一，就是為米蘭的公爵等貴族設計武器。同時，很少人留意到當達文西發明出一種攻擊用的武器後，他會同時研究出一種防衛用的武器，他有好好考慮到要平衡攻守雙方的力量。

馬里奧亦提醒我們，達文西是生於五百多年前意大利半島的人，那是充滿戰亂、動蘯的意大利半島的時代（亦是馬基雅維利的時代），我們不應該只以我們現在的主流觀點（例如反戰與和平主義）來看待達文西及其時代。從另一種觀點看，戰爭可以並非絕對是壞的，戰爭亦是科技研究的前沿。經過長期研究達文西後，馬里奧的結論是：達文西既非和平主義者，亦非戰爭販子（warmonger），他只是生活在五百年前的意大利半島，並以戰爭為副業的一個人。

遊戲《刺客教條 II》中的達文西為主角 Ezio 製造各種武器與交通工具，這個形象或許更接近史實

達文西畫作背後的秘密？

出於「達文西密碼」的符號作用，世人多年來都熱衷於找尋《蒙羅麗莎》的秘密：說蒙羅麗莎正是達文西的自畫像，考究畫中名妓與達文西之間的關係、達文西對她的私密情感等等。同樣的，坊間對於《最後的晚餐》的興趣，最普遍的是截取畫中的一個角落或人物，然而用各種象徵符號來試圖解讀達文西埋下的「密碼」。

達文西研究專家馬里奧・塔戴博士（Dr. Mario Taddei）

馬里奧認為這些充滿熱情的研究，都忽略了達文西為畫作曾付出過難以想像的努力，例如研究人類頭骨的結構、皮膚的材質，因此才能畫出《蒙羅麗莎》如相片一樣像真的畫作。事實上，為了準備《蒙羅麗莎》這幅畫，達文西畫了過百張草稿，有些甚至畫得很糟糕。我們眼見《蒙羅麗莎》非常完美，但《蒙羅麗莎》本身是一個經歷不斷苦心研究、漸漸善美的過程。對於那些追尋畫中藏有甚麼秘密的人，馬里奧認為他們都忘記了：《蒙羅麗莎》是非常美麗的一幅畫，蒙羅麗莎是一位非常美麗的女士，僅此而己。

展覽中的《蒙羅麗莎》分析示範

有人甚至認為達文西是會魔法、神奇的人（a magical man），他們都錯了。馬里奧指「我不可能成為達文西」這想法是沒必要的，他跟我們一樣都是人類。無限的好奇心，加上「對於一件事物研究得愈深，就會做得愈好」的道理，就是達文西真正的秘密。

達文西的哲學觀

最後，馬里奧亦有談到達文西的哲學觀。在捕捉真實、如攝影機般機械地再現現實之外，達文西亦思考：世界到底怎樣運作？達文西認為，若從非常宏觀的眼光來看待世界，地球就像一具巨大的人體，一切都互相連結，例如地表的河流，就如人體精細的血管緊密相連。同時達文西亦是環保思想的先行者，當今天能源短缺與污染問題困擾著人類，早在五百年前達文西就在追尋免費、乾淨能量來源，並構思如何將之使用在機器與城市規劃之中。

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《想・像達文西 500 週年展》

開放日期：2019年12月9日至2020年2月16日

開放時間：12pm 至 9pm

地點：奧海城 2 期地下主題中庭