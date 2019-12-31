野獸派時期後的馬蒂斯｜于千

作者｜于千

「一位畫家高談闊論自己對繪畫藝術的意念，而不只是展示自己的作品，是把自己暴露在多種危險之中。」法國野獸派畫家亨利・馬蒂斯（Henri Matisse）以這句作為〈一位畫家的筆記〉（‘Notes of a Painter’）的開場白。然後，他便開始高談闊論。那年是1908年，是野獸派（Les Fauves）剛誕生的時代；那年，馬蒂斯是一個三十九歲，繪畫技巧和藝術思想漸見成熟的畫家。

馬蒂斯：野獸般熾熱的顏色

今年剛好是馬蒂斯誕辰150週年，而提到馬蒂斯這個名字，很多人都馬上會想到他所代表的野獸派。野獸派的繪畫哲學非常直觀。「當困難使我無法工作時，我對自己說：『我有色彩，有畫布，我必須純粹地表達自己』。」這似乎是馬蒂斯本人說過的，一句很能代表野獸派的說話了。

可是，要說到馬蒂斯的藝術，卻又很難只停留於野獸派。畢竟，野獸派只是一場持續了十多年、極為短暫的藝術運動。因此，與其要說馬蒂斯的繪畫算是野獸派，倒不如說，馬蒂斯有一段時期被評論家（一開始是帶有惡意的）歸類為野獸派而已。

野獸派：狂野的是色彩

「我對早期作品和近期作品之間的聯繫感到非常強烈，」馬蒂斯在〈一位畫家的筆記〉進一步解釋，「但我的想法與昨天的想法並不完全相同。又或者說，我的基本意念沒有改變，但思想卻有了變化，而我的表達模式也跟從我的思想。」也就是，對於馬蒂斯而言，野獸派的所謂大膽的用色，粗糙的平塗繪畫技巧，其實從來都不是意旨的所在 ── 他如是繪畫，只因當下的感受﹑想法恰好如此。

野獸派的畫面自然引人入勝，但一般藝術史家會認為，在馬蒂斯寫〈一位畫家的筆記〉的那一年，正標誌著他「野獸派時期」（1900－1908年）的終結，以及所謂「實驗性時期」（1908－1917年）的展開。

「顏色的和諧與不諧調感都可以產生讓人愉悅的果效。」他繼續說：「通常，當我開始作畫時，我會首先記錄下和粗淺的感覺。幾年之前我有時還對結果感到滿意。但現在我想我能看到更進一步。如今，就只有一種模糊性才能令我感到滿意：我應當記錄那些無法完全定義我的感受，和明天就幾乎無法再辨別的，那一瞬即逝的官感體會。〔…〕曾經有一段時間，我都不把自己的畫掛在牆上。因為它們讓我想到過度興奮的時刻。而且，我冷卻下來後我就不想看到它們。現在，我會嘗試在照片中添加一點寧靜，不達到想要的就不斷修改。」

也就是，這個時期的馬蒂斯已漸漸不滿足於直觀的官能刺激。他開始想要追求更有深意的畫面。當中的嘗試要數到他1908年畫的《紅色房間：紅色的和諧》（The Red Room: Harmony in Red）。這幅畫作既有他以往野獸派的影子，卻有感覺煥然一新，而原因是，他在經過反覆思量後，以一大片鮮紅色取代原有的綠色。

馬蒂斯《紅色房間：紅色的和諧》（The Red Room: Harmony in Red）

其後，馬蒂斯的作畫風格有過幾次重要的改變。但重要的是，這些置於畫布上的物理結構的改變，大致上都遵從了〈一位畫家的筆記〉上的好些觀點。

以其晚年的一系列《藍色裸體》（Blue Nudes）為例，在米黃色的畫紙上，只有簡單藍色色塊組成的女性裸體形象。這系列作品跟野獸派的原始畫風相去甚遠，然而，《藍色裸體》的作畫時間雖跟〈一位畫家的筆記〉相距近50年，卻又跟裡面的一段論述非常對應：

假設我想畫一個女人的身體：首先，我要賦予它優雅和魅力，但我同時知道這並不足夠。我會找尋身體的重要線條，凝著它的意義。乍眼一看，作畫的魅力非常隱瞞。但它更廣闊的意義和人性，將會在新的形像中浮現出來。魅力不是畫作的唯一特徵。它會更為含蓄，但由於它的整體意念包含在人物線條之中，並存在性亦不會減滅。

馬蒂斯《藍色裸體》（Blue Nudes）

馬蒂斯一生對藝術的看法，早就在〈一位畫家的筆記〉說明清楚了，其後的時間，他不過是專心於實踐。

對馬蒂斯而言，藝術的實踐比冠冕堂皇的論述來得更有意義。正如，〈一位畫家的筆記〉的開頭就說：「一位畫家高談闊論自己對繪畫藝術的意念，而不只是展示自己的作品，是把自己暴露在多種危險之中。」而到了馬蒂斯七十三歲時，又補充過：一個畫家應該要把自己的舌頭割掉。意識就是，除了運用畫筆和顏色之外，一個畫家根本就沒甚麼發言權的。

於這方面，馬蒂斯的想法又是多年不變。

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