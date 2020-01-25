【金鼠】鼠咬天開！十二生肖排位的神話學

各位新年快樂！農曆的地支又走過一個循環，來到鼠年了。不少人都或者會好奇，到底為甚麼老鼠無甚麼實際功能（還會偷吃東西與傳播病菌）、又不覺牠有很正面的象徵意義（而且「人人喊打」），卻會列入十二生肖，並且排行第一？為甚麼第一的不是最具象徵意義、威武而尊貴的龍？牛是對中國古時農業社會極為重要的生產工具，又為何只能屈居第二呢？

中國傳統以來，對於十二生肖排行已有各種神話或寓言解釋，當中以軒轅黃帝「賽跑排生肖」的故事最街知巷聞，也有很多個版本：老鼠沒有叫醒貓起來比賽；或老鼠有嘗試叫貓起來但貓賴床，卻以為老鼠故意不叫自己（較「科學」的解釋是：在建立出地支與生肖之時，貓還未從外國引入到中國）。賽跑中老鼠一直藏在跑得最快的牛的身上，到快到終點時才從牛的頭向前一跳，壓線過終點，得到第一。所以，老鼠就在生肖中排行第一了。

日本舉行過「十二生肖再競爭」的真實動物賽跑，以鱷魚來代龍，亦加入了第十三位參賽者——飲恨的貓

除了這個故事，「鼠年為何在生肖排第一」還有很多眾種不同的解釋，以下就選幾種，來談談它反映的思想。

「鼠咬天開」的創世論

其中一之一是「鼠咬天開」神話：相傳天地之初，混沌未開，老鼠將天地咬破，使氣體流動，產生陰陽。老鼠因此成為開天闢地、生育萬物的子神。同時子鼠是陰極的象徵，出現在臘月至正月，正是除舊佈新、送陰迎陽的時刻，具有祛災納吉的象徵意義。因此，老鼠就對應第一個地支與時辰「子」了。

鼠咬天開

這個對於天地創世的神話，好比我們較熟悉的盤古——以斧破開天地，死後的肉身之軀化為天地萬物。每個文明或文化在其神話時期，都會有自己的創世論，解釋宇宙或世界的起源與結構，其共通的問題是：在最原初的時候有些甚麼存在？若沒有東西存在，又如何由無中生有？這個過程是怎樣的？是甚麼支撐著眼前相對穩定的世界的平衝？

若老鼠在中國的神話中貴為創世神，那麼牠在生肖中排第一就也很合理了。

趾爪奇偶說：結構主義式的神話學

另一派說法，將鼠對應「子」的原因，歸於老鼠前足四趾、後足五趾的特性上。

宋代學者洪巽著有《暘谷漫錄》，認為動物的形體決定了牠們的次序。古人認為十二時辰之中子、寅、辰、午、申、戌屬陽性，所以取相屬之奇數為名，而鼠、虎、龍、猴、狗都有五個腳趾，而馬則是單蹄，均是奇數；相反，時辰中的丑、卯、巳、末、酉、亥屬於陰性地支，故取相屬之偶數為名，牛、羊、雞、豬都有四個爪，兔子兩個爪，蛇的舌頭開叉成雙，都是偶數。洪巽認為十二生肖就根據以上動物足趾的奇、偶數而入選與排列：老鼠前足四趾、後足五趾，奇、偶數俱備，最為特殊，所以排第一位；其後依次是牛（四趾）、虎（五趾）、兔（四趾）、龍（五趾）、蛇（無趾但舌頭為偶數）、馬（單蹄）、羊（四趾）、猴（五趾）、雞（四趾）、狗（五趾）、豬（四趾）。

和路・迪士尼說米奇老鼠少畫一根手指，可以節省時間與動畫製作成本，但明明老鼠前肢真的只有四爪呀

其後明朝的博學家郎瑛，於《七修類稿・卷四》記載了兩種解釋生肖排列的說法。第一種跟洪巽的非常相似，他說：「子雖屬陽，上四刻乃昨夜之陰，下四刻乃今日之陽，鼠前足四爪，後足五爪也。」因子時橫跨兩天（晚上 11 時至凌晨 1 時），可分為陰陽兩個時段，而老鼠前足趾數為偶數，後足趾數為奇數，成前陰後陽之態，故與子時相應；而子時為一日之始，故老鼠挈領十二生辰。

這種「趾爪奇偶說」，特性是涉及到趾的數目與陰陽二分。這種說法雖以老鼠身體的生物特徵為基礎，但重點在於它將之符碼化為數字，並將當中的共性與差異作為一種排列的基礎（生肖的排行、奇數偶數，及陰陽的分類）。

法國人類學家、哲學家李維史陀（Claude Levi-Strauss）提出，世界各地的神話與日常生活之中背後都有著相似的結構，我們可以從中找尋一些共通的邏輯與分類法。例如李維史陀愛用「＋」與「－」來為一則神話中的各個元素分類，在以上「趾爪奇偶說」的解釋之中，則可以來表示陽與陰，並對應奇、偶數，作為區分差異的基礎。

李維史陀：憂鬱的熱帶

根據陰陽與動物習性的混合式解釋

也有一種頗流行的說法，就是「動物習性說」。這種解釋以一天十二時辰為基礎，以配對十二種動物的生活習性，例如牛習慣夜間（丑時）吃草，農家常在深夜起來挑燈餵牛，所以配「丑牛」；巳時，大霧散去，艷陽高照，蛇類出洞覓食，故作「巳蛇」；或是於申時太陽偏西了，猴子喜在此時啼叫，所以配「申猴」。

這種坊間的解釋，一方面是人對動物行為的觀察，亦是人對於動物作為工具使用的習慣。對照中國農業社會的生活，這套解釋某程度上勾勒了人們與各種動物之間的關係。

在前提的《七修類稿・卷四》中，郎瑛亦記載了另一套生肖排列的解釋，這說法以動物的習性為基礎，但亦著重陰陽的分配：

子時（深夜11 點至凌晨 1 點）夜色最黑暗，老鼠卻最活躍，因此「子」與鼠搭配；丑時（凌晨 1 點至 3 點），為俯而慈愛之時，因牛會舐小牛，所以「丑」就與牛搭配；寅時（凌晨 3 點至 5 點）為三陽之時，據說這個時候老虎最兇猛，所以「寅」同虎相配。午時（正午 11 點至 1 點）為極陽時分，因馬剛健、陽剛，在白天比較活躍，所以將馬配「午」；未時（下午 1 點至 3 點）是行禮的時辰，小羊在吃奶時會跪下，稱「跪乳之恩」，故「未」時就歸感恩而守禮的羊；申時（下午 3 點至 5 點）為三陰之時，而猴子狡黠、聰明，因而屬陰，所以與「申」時搭配。

以十二生肖為題的日本小說與動畫《十二大戰》

兔、雞、龍、蛇四支則比較複雜：日月出生離不開陰陽交感，卯時、酉時是日月的產門；兔舐雄毛而孕，雞合踏而無形，它們無須交合，單憑感應便可懷孕，達到了陰陽交感的最高境界，所以卯、酉分屬兔、雞（卯是清晨 5 點至 7 點；酉是傍晚 5 點至 7 點）。辰時、巳時陽氣漸盛，龍陽氣盛，蛇僅次龍，而龍蛇又善於變化，所以龍、蛇配屬辰、巳（辰是早上 7 點至 9 點；巳是上午 9 點至 11 點）。到最後的戌、亥，此時萬籟俱寂，陰斂潛寂之氣漸深，狗守夜看門，豬則鎮靜熟睡，所以狗豬配屬戌、亥（戌是落夜 7 點至 9 點；亥是晚上 9 點至 11 點）。

郎瑛這套說法有嚴謹的結構之餘，亦混合陰陽五行、動物的習性來作排列，一方面包含帶有形而上學意義的元素（卯時與酉時是日月的產門），另一方面亦在經驗上考慮到動物的習性，有種類近西方自然科學中生物學或動物學的傾向。

神話反映文化體系的思考模式

中國古人何以重視老鼠，尚有多種另外的解釋，例如因老鼠繁殖能力極高，所以被當作生育的象徵；又有說豐收、糧倉飽滿之時，才會有老鼠來偷糧食，總比失收時糧倉空虛，不見老鼠要好。十二生肖起源的不同說法，其實是不同時代的人按著已經固定的地支與生肖動物，回溯性地嘗試作出種種的解釋，亦因此最終難以有所謂符合史實的正確答案。相較之下，重要的並非要找出最可信、最權威的說法，各種生肖傳說與來源論所反映的思想模式，或許更值得我們研究。

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