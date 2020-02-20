「習慣成自然」要多久？習慣為何這麼難改？

「重複的行為塑造出了我們，所以，卓越（excellence）不是行為，而是習慣。」很多人都以為這是亞里士多德的話，但這其實是歷史學家威爾・杜蘭特（Will Durant）在講述亞里士多德時所作的一個概括。無論如何，習慣在我們的生活中的確非常重要。

什麼是習慣？

根據劍橋英語字典，習慣（habit）是指一些你經常或定期做的行為，有時就算正在做也沒有意識到。習慣可以從學習中習得，亦同時跟一個人的體格、成長、社會等等因素有關。

美國教育哲學家杜威（John Dewey）認為，習慣並非只是個人的行為，而是一種對特定形式的活動或環境所持有的社會性傾向。儘管每個人都得特定的習慣，但社會中最重要的習慣就是習俗（custom），這種習慣會以社教化的方式傳播給下一代。

杜威：實用主義教育哲學

行動者不需每每意識到習慣所包含的目的性和社會意義，當人們學會如何通過習慣來實現某個目標，生活就會更為流暢，而且能在特定的環境之下得到穩定的結果。人們的習慣體現（embody）了他們的性格。

為何改變習慣這麼難?

對於杜威而言，習慣之所以難改變，是因為人們對習慣形成了情感依戀，而普遍的社會意識都會認為當前的習俗是正確的。杜威為何重視教育亦是這個原因。由於孩子的衝動（impulses）尚未變成僵化的習慣，他們更容易作出改變。因此，教育中獨立的批判性思考、想像力、同情心的教導道很重要。

而在腦神經科學中，也有解釋為何壞習慣這麼難改。加州大學的研究員曾以老鼠作實驗，發現牠們大腦負責作決策的部分之中，以習慣導向行為與以目標導向行為的大腦迴路（brain circuits），會互相競爭主宰權。

（Getty Images）

在養成習慣之前，一個行為首先是目標導向式的，即我們有意識、有目的地去做。久而久之，我們的大腦會產生出一種名為內源性大麻素（endocannabinoids）的化學物，「煞停」目標導向的迴路，並由習慣導向迴路取代。

要打破習慣，就意味我們要由習慣導向迴路，轉回目標導向迴路。這個過程需要我們適應，健康的人只要花些氣力，一般都能做到；但有強迫症或上癮的人，大腦或會對執行目標導向的行為有困難，而較偏好於習慣導向的迴路。

建立新習慣需要多長時間？

Phillippa Lally 是倫敦大學學院的健康心理學研究員，她在《歐洲社會心理學期刊》上發表了一項研究，期望可以找出建立新習慣實際上所需要的時間。

該研究在12週的時間內檢查了96人的習慣，每個人都選擇了一種為期12星期的新行為，並每天報告他們有否進行該行為，以及感覺如何。

有些人選擇了簡單的習慣，例如「在午餐時喝一瓶水」；有些人選擇了較困難的習慣，例如「晚飯前跑步15分鐘」。在12週結束時，研究人員對所得數據進行了分析，以確定每個人從一開始做新行為到養成習慣所需的時間。

平均而言，一個新行為要變成習慣，大概需要66天。而變成習慣的時間長短取決於行為本身、人和環境。在 Lally 的研究中，人們花了18天到254天的時間養成新習慣。研究也發現，養成習慣的過程中就算錯過了一次機會，也沒有實質影響習慣形成。 通過重複行為，自動性就會慢慢增加。

M. C. Escher, Relativity, 1953

所以，「種樹的最佳時機有兩個：一個是十年前，另一個是當下」，由今天開始養成好習慣吧。

參考資料：

https://plato.stanford.edu/entries/dewey-moral/#Habi

https://www.fastcompany.com/3060892/the-science-behind-why-breaking-a-bad-habit-is-so-hard

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2265211/

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/ejsp.674

https://jamesclear.com/new-habit

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