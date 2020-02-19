艾可：《玫瑰的名字》，懸疑推理與歷史小說之間

2016年的今日，意大利著名作家安伯托・艾可（Umberto Eco）在米蘭家中病逝，享年八十四歲。他是歐洲知識分子的代表，專研符號學，著有《符號學理論》和《讀者的角色》、《康德與鴨嘴獸》等符號學經典著作。他出版過美學論著、文學評論、繪本和兒童書籍，但為世人熟悉的身份還是小說家。

八十年代出版的處女作《玫瑰的名字》就成為暢銷書，在評論界也獲得一致好評。他的小說以博學見稱，如同百科全書般旁徵博引，不斷指向無盡的名單。他位於米蘭的公寓和里米尼的度假屋，就合共收藏多達五萬冊藏書。對於學術哲人和文化明星這雙重身份，艾可並不覺得有任何矛盾，他說：「我是哲學家，在週末才寫小說。」

艾可漫步在家中的圖書館：

左手哲學，右手文學的讀書家

1932年，艾可生於亞歷山德里亞（Alessandria），一個盛產 Borsalino 帽子的意大利工業市鎮，他的父親是會計師，母親是文員。艾可的爺爺對他影響尤為深遠，皆因爺爺特別喜愛閱讀，死後留下一大箱圖書在他家中地窖。艾可自小就翻閱爺爺的豐富藏書，包括凡爾納、馬可波羅和達爾文的著作，以及一大堆關於旅行與冒險的雜誌漫畫。

二十世紀三十年代是墨索里尼獨裁統治時期，而艾可也與每個意大利小孩一樣，需要穿上軍裝，在週末參與政治集會。有趣的是，他曾贏得青年法西斯的作文比賽首獎。二戰過後，他參與過天主教青年組織，並一度成為組織領袖，但在抗議教宗庇護十二世的保守政策時期辭職。從此他與神學結下不解之緣，入讀都靈大學時主修中世紀哲學與文學，其論文就是研究中世紀神學家阿奎納（St. Thomas Aquinas）。大學期間，艾可經歷信仰危機，並遠離了羅馬天主教會。

艾可談書的對談錄《別想擺脫書》

畢業後，艾可當過國家廣播電視公司的文化編輯，又在大學教授哲學和符號學。他也在意大利著名周刊《L'expresso》撰寫專欄，點評流行文化與政治，在文化界累積了不薄的名聲。但他的國際名聲，還是來自1980年出版的長篇小說《玫瑰的名字》。此書堪稱上世紀一部獨一無二的奇書，瞬間成為經典，在1986年更被改編成同名電影，由辛・康納利（Sean Connery）飾演威廉修士。

《玫瑰的名字》電影預告片：

《玫瑰的名字》：懸疑推理與歷史小說之間

《玫瑰的名字》的故事發生於中世紀的意大利修道院，男主角威廉（William of Baskerville）是一位方濟各會修士。為了調解神聖羅馬帝國皇帝和教宗之間的紛爭，他與隨從以及小說敘事者阿德索（Adso）前往意大利北部一間修道院，不料卻捲入院內一宗謀殺案。威廉修士精於邏輯推理，於是就被院長委託調查命案，隨後發生一連串殺人事件。究竟是誰在一個以圖書館聞名的修道院刺殺僧侶呢？

調查命案期間，主角就發現了亞里斯多德的《詩學》下卷的秘密。《詩學》究竟有沒有下卷，在學術界依然存在爭議，現存的《詩學》只有論及悲劇和史詩。而艾可就在本書中虛構出這本書，當中論述了喜劇和笑的功能，而此書就成為破案關鍵。

台灣出版的《玫瑰的名字》新譯本＋註解本

《玫瑰的名字》是偵探推理小說，也透過摹擬史傳文學再現浩瀚的中世紀宗教歷史，讀者可把它當懸疑小說或歷史小說閱讀，同時也可以發掘書中對神學、詩學和符號學的哲思。更添趣味的是，小說運用了互文、多重敘述視角和戲仿等敘事技巧，建構出真實與虛構交織的文本世界。

艾可的小說世界永遠有無窮的詮釋空間。他對於文本詮釋自有一套三角論：詮釋就在作者意圖、讀者意圖和文本意圖之間角逐。而早在艾可離去之前，他已留下了永恆不朽的文本。

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