柏克萊︰閉起雙眼，世界就不存在了？

曾經有人給出一個非常不符合人類常識的命題，這個人在自己的著作《人類知識原理》（A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge）中說：天上是星辰，地下的山川景物，宇宙中所含的一切物體，在人心以外都無獨立的存在；它們的存在就在於為人心所知覺、所認識，因此它們如果不真的為我所知覺，不真的存在於我心中或其他被造心靈的心中，則它們便完全不能存在，否則就是存在於一種悠久神靈的心中。

柏克萊《人類知識原理》（A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge）

備受爭議的「存在就是被感知」

這個人就是繼約翰・洛克（John Locke）以後著名的英國經驗主義哲學家喬治・柏克萊（George Berkeley）。柏克萊上面那段表述，就是在西方哲學史上頗為著名的命題──存在就是被感知（esse est percipi, to be is to be perceived）。柏克萊認為當我們說有某個東西存在時，不外乎是說它或它們被我們所感知。例如我說這個垃圾桶之所以存在，意思無非是我看見它、摸到它。當我轉身離去，當我還說那個垃圾桶存在時，我的意思其實是，我如果還在剛才在個位置，我可以看到和摸到它，又或者說這個垃圾桶為其他人所感知。如果我說這個垃圾桶是紅色的、是臭的，這其實是說我看見了它或嗅到了它而已。如果說有一樣東西能夠絕對地離開思想而存在，那是根本不能設想的。即使人們能設想出不被感知卻仍然存在的東西，人們實際上仍然是在感知那個東西。

可能有人會反駁道，當我轉身離去時，同時假設那時候根本沒有任何人在感知我的朋友，難道就表示我的朋友消失了嗎﹖如果我突然轉過頭來，望向我的朋友，難道表示我的朋友又重新獲得存在了嗎﹖而且，當我在早上起來的時候，我根本沒有辨法選擇不看見從窗外射進來的陽光，似乎外在世界的存在根本不以我們的意志轉移。難道柏克萊的命題破產了嗎﹖柏克萊認為事情並沒有這樣簡單，柏克萊表示就算沒有人在感知事物，一定有別的意志或精神來產生它們，這個「別的意志或精神」，柏克萊認為是上帝。

喬治・柏克萊（George Berkeley）

愛爾蘭的哲學家約翰・托蘭德（John Toland）在1720年發表了《基督教並不神秘》（Christianity not Mysterious）一書，認為自然界的物質具有能動性，自然自身能夠運動和發展，並不需要上帝的大能來解釋自然界的各種現象。柏克萊在托蘭德的思想中，察覺出無神論和唯物主義有相當密切的關係，唯物主義無疑是無神論的生長土壤。為了維護宗教信仰，柏克萊便展開了對唯物主義的攻擊，企圖以意識消解物質，一旦人們了解到物質的存在無非是被精神所感知，歸根究底只是精神的產物，則唯物主義定必會跨台，而建基於其上的無神論思想亦隨之而倒下。

柏克萊的「存在就是被感知」的命題，歷來遭到不少哲學家的批評，抨擊之聲可謂不絕於耳。即便到了二十世紀，人們也能夠看到英國哲學家摩爾，以至法國哲學家沙特，都在各自的著作當中和柏克萊正面交鋒。人們普遍指責柏克萊並沒有區分開對象和對對象的意識，柏克萊之所以得出這個結怪誕的結論，只因為他把兩者混為一談。

【無睡意哲學】柏克萊：存在就是被感知 - EP29

從愛爾蘭主教到美國大學開拓者

柏克萊於1685的今天出生在愛爾蘭的都柏林附近的一個小鎮。15歲時進入都柏林聖三一學院學習哲學、數學和邏輯學，後來更成為了學院的特別研究員。1721年，柏克萊獲神學博士學位。1724年，柏克萊被任命為德里地區的教長，更於1734年，成為了愛爾蘭科克郡克洛因鎮的主教。

除了在哲學史上的貢獻以外，柏克萊對教育亦有一定的貢獻。他曾經計劃建立一個新學院，專門教導在新大陸、即當時的北美大陸上的歐洲、非洲和美洲土著的後代。柏克萊決定好校址後，多方奔走，希望人們能夠資助學院建設的計劃。當時的確有不少人願意支持這個計劃，甚至英國國會也同意撥款。正當柏克萊帶上自己的妻子，準備踏上新大陸實現自己的教育的抱負。不過他發現事情並不是想像中順利，因為各方所承諾的資金，遲遲未到手，使得整個計劃以流產告終。現在我們都知道，美國加州有一個柏克萊市，以及市內著名的美國學府加州大學柏克萊分校（The University of California, Berkeley；簡稱 UC Berkeley），都以柏克萊的名字來命名。

加州大學柏克萊分校（The University of California）校園

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