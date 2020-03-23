海耶克：資本主義大獲全勝背後的智囊

資本主義大獲全勝背後的智囊

1992今日，經濟學家海耶克（Friedrich Hayek）在佛萊堡逝世，享年九十二歲。海耶克是上世紀最具影響力的經濟學家與政治哲學家，他被廣泛認為是當今全球化資本主義大獲全勝背後的智囊。

海耶克闡明自由市場經濟的理論基礎，解釋市場價格信號（price signals）如何協調個體經濟活動，為經濟學理論做出重大貢獻。他也在七零年代與他的理論對手默達爾（Gunnar Myrdal）一同獲頒諾貝爾經濟學獎。他的經濟學理論對社會主義中央計劃經濟給以當頭棒喝，他第一本政治著作《通往奴役之路》（The Road to Serfdom）就批判當時流行的凱恩斯學派（Keynesianism），大肆抨擊計劃經濟只會導向極權專制主義，堅持一貫的古典自由主義觀點。本書不但在西方吸引大量讀者，甚至是東歐八九年變天以前廣泛流傳的地下出版物（samizdat），更在出版逾半世紀後的2010年登上亞馬遜暢銷書榜首，足見海耶克的影響力歷久不衰。

凱恩斯：長線來看，我們死光了

從維根斯坦的哲學到經濟學

1899年，海耶克出生於維也納一個知識分子世家。他的父親是醫生和植物學家，祖父是奧地利經濟學家巴維克（Eugen von Böhm-Bawerk）的朋友，他自己還是維根斯坦的表弟。1921年，維根斯坦初出版《邏輯哲學論》時，海耶克是第一批讀者，他也曾表示維根斯坦哲學與方法論對他的思想有深刻的影響。同年他在維也納大學獲頒法律博士學位。那年頭維也納大學是研究經濟學首屈一指的學府，雖然海耶克修讀法律，但他真正的學術旨趣是經濟學與心理學。

分析哲學：羅素、維根斯坦、維也納學圈、詹姆士

與當年不少經濟學學生一樣，海耶克研究經濟學是為了改善社會環境，振興歷經一戰後相當貧窮的維也納。1922年，「奧地利經濟學派院長」米塞斯（Ludwig von Mises）出版《社會主義》（Socialism），海耶克的自由放任觀點就是受此書啟發而提出的，他後來憶述：「當年我們這些年輕人讀過這本書後，世界從此不一樣」。《社會主義》提出中央計劃經濟不可能取代市場價格的經濟計算功能，只有資本主義才是真正的經濟民主制度。

海耶克之後開始出席米塞斯的私人課堂，這課堂幾年來也是維也納經濟學圈子的中心。後來海耶克輾轉於不同大學教授經濟學，包括維也納大學、倫敦政治經濟學院，以及芝加哥大學和佛萊堡大學。五零年代芝加哥大學時期尤為星光熠熠，經濟學部的法蘭克・奈特（Frank Knight）、米爾頓・佛利民（Milton Friedman）、喬治・斯蒂格勒（George Stigler）全部都是當年最著名的經濟學家。海耶克的思想也在芝加哥經濟學派擴散開來。

佛利民：自由意志至上經濟學

自發性秩序與價格信號

海耶克其中一個著名理論是自發性秩序（spontaneous order）與價格信號（price signals）。他的理論假設是，秩序（order）是由人類行為演化而成，而非某個設計者盤算出來。正如人類通用的語言並非一個天才設計者想出來，而是透過人類互動演變而成，市場價格機制也是自發性秩序。

對海耶克而言，社會文化（包括經濟秩序）的運作機制猶如達爾文的物競天擇一樣，是由不同難以預測的突變（mutations）來驅動的。當然我們可作出一些粗略的估計，譬如持續增加貨幣供應會引致通脹，但較精細的效果就很難估量，就算是下星期股價的升幅如何，也沒有專家說得準。市場的秩序是人們自發相互協調而建立起來的，自由浮動價格扮演著協助個體決定消費和生產行為的角色。

價格信號的作用，就是協助人們迅速作出理性的抉擇，即使是在人們缺乏相關資訊的情況下。海耶克舉出一個例子，假設某國家的某種原材料，譬如錫，現在開拓到新的應用範疇（需求上升），又或者某個錫礦被禁止開採（供應下跌）。人們無需知道究竟哪個原因導致錫材料變得稀有，他們只需要知道現在錫的價格上升，就能夠作出理性的抉擇——節省使用錫。

人們因應價格信號而作出抉擇，就能相互協調而促使市場自發制定秩序，而無需中央指揮錫的生產與消費，亦無需中央決定拿甚麽來和錫材料交易。海耶克進而指出，中央經濟規劃對社會發展方向的控制都是徒勞無益的，最終只會導致人類喪失自由。社會是一張由不同實踐和行為交織成的網，它提供著個體作出決定所需的一切資訊。

（Getty Images）

海耶克的自由主義，應該理解為對社會主義的回應。對他而言，社會主義依據一些共同目的和理想去管理社會，但他並不相信這些理想可以有效落實，當中最核心的原因是社會主義與他所理解的個體自由並不相容。海耶克的思想直至今日仍值得認真對待，因為他思考的是二十世紀最嚴峻的極權主義問題，而他的經濟學思想塑造了我們今日的世界。

_________________

《01哲學》，哲學入門，深入淺出，更好地理解，更好的世界。下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app