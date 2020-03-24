凡爾納：海底兩萬哩，科幻小說之父（之一）

在海中我不承認有甚麼主人，在海中，我是完全自由的。 ——尼莫船長，《海底兩萬哩》

兒時讀過的科幻小說你還記得多少？那些父母讓你閒時閱讀的、學校規定成為課外讀物的、在書展裡放在童書欄裡的科幻書本——《地心歷險記》、《月球上最早的人類》、《海底兩萬哩》⋯⋯裡頭的人物，你還記得多少？

朱爾．凡爾納（Jules Gabriel Verne, 1828-1905）

科幻小說——升上中學後不知為何會擱置在一邊——你開始覺得它們不夠「嚴肅」、討論得不夠「深入」，甚至後來你讀過《空想科學讀本》，把許多科幻小說內容都拆解成不可能實現的笑話。不過，儘管在我們的成長環境如此，世界上仍有雨果獎與星雲獎，鼓勵科幻小說的創作；電影也會改編科幻小說的題材，我們所熟悉的《WALL-E》、《District 9》、《魔戒》，都獲得過以上獎項，每次得獎都能引起深入討論，甚至有哲學反思。那麼，關於童年的科幻小說，會不會是在成長途中，有那麼一段時間，我們忽然想和自己的童年劃清界線，覺得不應再和「童書」再扯上任何關係了，所以才把許多經典都拋諸腦後？

2008年上映的電影《地心冒險》（Journey to the Center of the Earth），改編自凡爾納的《地心歷險記》

在3月24日這天，讓我們來重拾科幻小說。這天是「科幻小說之父」之一朱爾．凡爾納（Jules Gabriel Verne, 1828-1905）的忌日，之所以是「之一」，是因為威爾斯（H. G. Wells）和雨果（Hugo Gernsback）都會被稱為科幻小說之父，雨果不用詳述了，他就是「雨果獎」的名字由來。而威爾斯則寫下了《時間機器》、《世界大戰》、《月球上最早的人類》。但假如在法國說起科幻小說，絕對沒有人會遺下凡爾納。

躺在床上，在幻想中旅行

1828年在法國出生的凡爾納，父親從事法律事業，而母親則從事航海事業。凡爾納自幼熱愛大海，經常跑到海邊進行船長遊戲，扮演著船長到處冒險與航海。傳聞他在11歲那年曾經秘密潛入一艘帆船上，遠赴印度冒險，但被父親抓了回來，要他保證只能「躺在床上，在幻想中旅行」。在人生最初的二十年，他都在海邊渡過，這對他日後的創作影響極為深遠。

《八十日環遊世界》（Le tour du monde en quatre-vingts jours）插畫

22歲那年，他正在巴黎一家大學修讀法律，原想繼承父業成為一名律師。但機緣巧合下他碰上了大仲馬與小仲馬父子，使他轉而走上了創作之途。在1850至60年間，凡爾納經常出入國立圖書館，收集各種科學技術的資料，也閱讀大量科學文獻，更結交大量學者、發明家和旅行家，這十年是他的積累期。

1863年，凡爾納出版了《氣球上的五星期》（Cinq Semaines en ballon），一鳴驚人，從此踏上了暢銷科幻小說家之途。他的出版商看凡爾納在科幻創作上有巨大潛質，便說服他每年出版三本書，給他穩定的報酬，互惠互利，凡爾納當然答應，他的創作之途從此打開。我們所熟悉的《海底兩萬哩》、《八十日環遊世界》、《機器島》，也是來自凡爾納多年的筆耕。

Peter Sloterdijk｜《八十日環遊世界》與旅行的意義

海底兩萬哩

當巴黎生物學家阿羅納斯追捕海面上一頭巨大的怪物獨角鯨時，他不慎從船上跌落水中。大難不死的他和同伴們一同落在獨角鯨的背上，他們這才發現，這才不是甚麼生物，而是一艘潛艇「鸚鵡螺號」（Nautilus）。他們受到船長尼莫的邀請，加入他們的旅行。在海底旅行的尼莫（Nemo），就是日後我們在電影裡看見的《海底奇兵》（Finding Nemo）的原型。

法語插圖本《海底兩萬哩》（Vingt mille lieues sous les mers）

雖說它是一場壯麗的冒險，但其實凡爾納主要描述的是海洋的自然景色和海洋的動植物，佔了接近一半篇幅。船長尼莫帶領阿羅納斯進行了七個月的長途旅行，穿過冰山海峽，深海洞穴，終於在挪威海岸完成旅途。尼莫是一位神秘的船長，他隱藏身份，在神秘的海島建造鸚鵡螺號，他極其厭惡當時的殖民統治，就憑著海底寶藏對受壓迫的民族進行經濟支援。

1800年富爾頓的「鸚鵡螺號」，現存於法國 Cité de la Mer 博物館中。當然，有人會把那個時代的潛水艇形容為「根本不能算是潛水艇，只是繫在船後的鈴鐺而已」。

關於「鸚鵡螺號」，常常可以看見一個說法是凡爾納啟發了日後第一艘潛艇的命名，就正正是鸚鵡螺號，但其實這個說法可以說對，也可以說錯。首先，在凡爾納的小說裡，他所書寫的是一艘擁有極大動力和航行時間極長的潛艇，如果用這個方法去思考的話，是的，1954服役的鸚鵡螺號核動力潛艇（USS Nautilus SSN-571）的確就如尼莫船長的潛艇一樣，有極長的航行時間。然而，就在凡爾納出生以前，已有不同被命名為鸚鵡螺號的水面艦船，甚至在凡爾納出生前的1800年，羅伯特．富爾頓（Robert Fulton）也建造了一艘實驗性的鸚鵡螺號。可以說尼莫船長潛水艇的命名，正是凡爾納翻閱大量科學文獻的結果。

延伸閱讀－以撒．艾西莫夫：以邏輯書寫科幻

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