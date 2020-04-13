拉岡：法國的佛洛伊德，精神分析的另一王國

在文化研究界與文學、電影批評界，拉岡（Jacques Lacan）大概是無人不曉的名字了──他也以晦澀難懂聞名。拉岡被譽為「法國的佛洛伊德」，身為精神分析師，他跟哲學關係糾纏不清，趁今天拉岡的生日，我們來整理一下，亦略談他的三界域理論。

雅克・拉岡（Jacques Lacan）

1901年雅克・拉岡（Jacques Lacan）生於巴黎，父親經商成功因此家境可稱富裕。拉岡的一生，是從寂寂無名，到最終獲得「法國的佛洛伊德」這個精神分析界最高稱號的故事，當中經過連串鬥爭與挫敗。拉岡最後成為勢力最大的精神分析流派之一，風頭蓋過甚至曾跟隨佛洛伊德其後自立門戶的榮格（Carl G. Jung）。

榮格：共通於全人類的集體無意識

1953年起拉岡每年均在巴黎召開研討班，至1981年去世共二十七次，每年的課題均不同，從中可以看出拉岡的思想轉向。這些研討班在法國的知識界與文化界甚有影響力，傅柯與德勒茲就曾聽到場課。研討班的講稿其後結集成冊出版。另外拉岡於1966年出版《文集》（通常以法文的「Écrits」（書寫）稱之） ，收錄他三十年來寫下的重要文章，縱使晦澀難懂，此書推出時還是成為了法國的暢銷書。《研討班》與《文集》組成了拉岡兩大主要文本，要研究拉岡是缺一不可的。

由拉岡權威與臨床精神分析師 Bruce Fink 翻譯的完整版本《Écrits: The First Complete Edition in English》

精神分析師與哲學

為甚麼一個精神分析師會有如此的影響力呢？甚至拉岡本人後期亦曾強調自己並不做哲學，那他到底跟哲學有甚麼關係呢？

事實上，拉岡中學時期即沉迷於哲學，他對斯賓諾莎（Baruch Spinoza）有近乎宗教的崇敬感，曾為《倫理學》書中的體系繪製圖表，掛在房間的牆上，讓希望子承父業的父親頗為擔心。然而相比之下，拉岡思想更多是從黑格爾學習（尤其是辯證法），這可以追溯到科耶夫（Alexandre Kojève）的黑格爾《精神現象學》講座。這是當年法國思想界最重要的盛事（拉岡極為敬重科耶夫，在兩人的來往書信中，我們可以讀出拉岡的語氣非常恭敬與謙遜），憑此科耶夫影響了一整代的法國思想家，拉岡亦不例外，我們可以從他的語彙中看出黑格爾的影響。另外李維史陀（Claude Levi-Strauss）與索緒爾（Ferdinand de Saussure）等其他結構主義都已經被納入哲學的範圍，從他們身上得利不少的拉岡，亦常被當作後結構主義哲學的一員（這點仍有爭議）。

索緒爾：語言是任意的結構

索緒爾的能指─所指概念，對於理解拉岡至關緊要

齊澤克（Slavoj Žižek）在《如何閱讀拉康》（How to Read Lacan）中論拉岡與其他精神分析流派最大的分別，就在於拉岡的哲學基調：對於拉岡，精神分析這套理論與實踐在其最根本並非為了治療精神的不調和，而是要以人類生命存在之中最激進的維度來面對個人的存有處境。當其他流派教人如何因應社會現實的要求而自處，拉岡卻解釋首先「現實」是如何構建出來的。在拉岡眼中，各種精神病的病理原因，其實都起自於人面對現實所採取的根本哲學態度。

齊澤克：最純粹的意識形態，因為他們不知道自己正在做甚麼

齊澤克的哲學計劃是：從拉岡身上提煉出一種以否定性為基礎的存上學內核，以重讀黑格爾等人的德國觀念論

拉岡理論的骨幹：三界說

拉岡提出了三個界域／秩序（register／order），作為主體不可能脫離的三個維度，亦是拉岡精神分析的基本框架，他的其他概念都要由三界域來定位，因此可說是認識拉岡的第一步。三個界域分別是想像界（the Imaginary）、象徵界（the Symbolic，亦譯符號界）及真實界（the Real）。首先要注意的是，我們不能單以字面來理解拉岡的意思。

想像界不是藝術創作者天馬行空的想像世界，拉岡所指為想像的，限於對自我與他人的想像。他人對於自我就像鏡子一樣，映影出自我，自我想像出他人眼中的自己的模樣，亦想像出理想的自我的形象，自我與他人之間是一種鏡像的關係，而這一切都發生在主體的想像之中，在此「想像」有虛構、虛擬的意思，但並不虛假，相反，它對於我們的現實永遠有著具體的效果，而這是無可避色的，我們不可能脫離這種「想像」與想像界。

拉岡喜歡用拓樸學（topology）來描繪概念，他認為三個界域以波羅米昂三環結的方式扣連著，這意味著只要拿走任何一個環，其餘兩個亦會離散，因此三個界域是不可分離的

至於象徵界（或符號界），並不只是我們一般理解的如文字或交通標誌等符號的世界，它包含人類文化的所有面向：習俗、建制、法律、倫理及道德規範，以及文化與社會之中所有的東西。當然亦包括語言，更甚者應該說，以上種種都是跟語言交錯的。

最後是三個界域之中最難把握的真實界，它恰恰不是我們一般所理解的現實（reality）。拉岡的理論之下，現實是想像界與象徵界相互作用之下的結果，而真實界是象徵界與符號界所無法直接把握的事物。齊澤克研究者 Sarah Kay 曾舉過一個比喻：現實與真實界就好比冬甩（甜甜圈）的環與中間穿洞之間的關係：洞本身空無一物，但正是這個空無一物使外邊的麵團成為冬甩；沒有了洞的話，這塊麵團只是一個麵包。按此比喻，麵團部分就如現實，而中間的洞就如真實。真實界是象徵界中的不一致性與不完備性，它無法被象徵化（symbolized），因此不可能被整合到現實之中，卻是成就我們的現實的條件。沒有了真實界的話，我們的現實根本無法成形，繼而塌下。

冬甩的構成就好比真實界與現實之間的關係

三界域之間的具體運作，可以用「葉公好龍」的故事作粗略的類比（這裡先不管故事引伸的喻意）：相傳葉公非常喜歡龍，家居與隨身物品都以龍作裝飾。天上的龍知道了，就下凡現身一下，可是「葉公見之，棄而還走，失其魂魄，五色無主。」

葉公好龍──一個真實界入侵現實的場景

葉公所謂喜歡龍，其實都出自於他的現實，即想像界與象徵界的交織：在想像界中葉公的自我，將自己想像成一個喜歡龍的人；在象徵界之中，他接受了文化給予他的龍的形象，龍是一種符號，甚或只是一個沒有所指的能指。然而在葉公的現實之中，他深知世上根本不存在龍這東西，並以此觀念生活下去。然而，當不可能的事物──龍真的現身時，葉公的想像界與象徵界就受到真實界的介入，因而對他的精神造成創傷。

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