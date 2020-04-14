《清史九論》：日本史學大家內藤湖南　與你論康、雍、乾三帝

本文節錄自內藤湖南《清史九論》第一部分〈第一講：帝王及其內治〉。內藤湖南為日本歷史學家、漢學家，是「京都實證學派」創始人，憑「唐宋變革說」為中國史研究作出鉅大貢獻。於《清史九論》中，內藤從帝王、外交貿易、藝術文化方面梳理清朝歷史，尤其着重講解經學、史學、文學和藝術方面的演變歷程，將清朝除政治之外的歷史抽絲剝繭。

關於內藤的「唐宋變革說」──內藤湖南：唐宋變革論、中國史學史

_________________

第三部分是「清朝帝王的特點及其原因」。之前已經提到，君主獨裁是清朝政治統治的一大特徵。此外，每位皇帝也各自有各自的特點。這一點大家可以先有個了解。至於其原因，我也會在稍後講到。

清朝帝王都有接受系統教育的傳統。該傳統雖非始於清朝建國初期，但早先就多少有這種傾向。這主要是因為帝位的繼任者並不是一開始就確定好的。太祖高皇帝努爾哈赤駕崩後，太宗文皇帝皇太極繼位。可太宗文皇帝皇太極即位之初並未獨掌皇權，且其他兄弟也非都位居人臣。太祖高皇帝努爾哈赤駕崩以後，朝中位高權重的共有四人，其中就有太宗文皇帝皇太極。清朝把相當於王侯地位的人稱為貝勒。當時的貝勒有大貝勒、二貝勒、三貝勒，以及方才提到的太宗文皇帝皇太極，即四貝勒。大貝勒代善是太宗文皇帝皇太極的親哥、太祖高皇帝努爾哈赤的次子，後被封為禮親王。二貝勒阿敏是太祖高皇帝努爾哈赤的侄子，和太宗文皇帝皇太極是堂兄弟，後被革職削爵。三貝勒莽古爾泰是太宗文皇帝皇太極的哥哥，後來也被革職削爵。剩下的就只有四貝勒太宗文皇帝皇太極了。

清・佚名 《清太宗崇德皇帝朝服像》（Wikimedia Commons）

太祖高皇帝努爾哈赤駕崩不久後，四大貝勒共享皇權。正月朝賀之際，四大貝勒都面朝南坐，接受群臣叩拜。其中，四貝勒在軍中的聲望最高。軍中聲望高者自然得勢。四貝勒因此逐漸壯大勢力，最終如日中天。帝王之位非他莫屬。這時，二貝勒阿敏先是在出征朝鮮時犯下過失，之後征伐中原時雖曾繞道山海關後方，攻入長城，卻在歸途釀下大錯，最終被革職削爵。再說三貝勒莽古爾泰，他因當年處心積慮想要獨佔皇位，而與四貝勒太宗文皇帝皇太極交惡。三貝勒莽古爾泰死後，軍中頗有聲望的太宗文皇帝皇太極大力搜集證據，削其子孫勢力。大貝勒與四貝勒一樣，在軍中也很有威望。大貝勒之子薩哈廉十分聰敏，認為四貝勒掌權是大勢所趨，勸說其父放棄皇位。因此，大貝勒雖為兄長，最終仍決定擁護四貝勒。繼位五年後，四貝勒開始獨享皇位，受人臣拜謁。大貝勒也位列人臣，行拜謁帝王之禮。不過，這些並非太祖高皇帝努爾哈赤生前所願。

總的來說，蒙古人或滿洲人的習俗是幼子繼位，和日本的長子繼承制正好相反。所以，太祖高皇帝努爾哈赤其實是想傳位於我們之前提到的九王，也就是之後的攝政王睿親王多爾袞。攝政王睿親王多爾袞是當時太祖高皇帝努爾哈赤新任大妃的兒子，十分聰穎伶俐。太祖高皇帝努爾哈赤很想傳位於他。但大勢所趨，最終由四貝勒繼位。由此可見，皇位繼承充滿了不確定性。太宗文皇帝皇太極駕崩後，肅親王豪格雖然貴為長子，卻由太宗文皇帝皇太極的第九子繼承了皇位。肅親王豪格就是如今逃往旅順這位肅親王的祖先。當時的肅親王豪格已經立有戰功，卻為何讓六歲小兒繼承了皇位呢？這可能與宮闈大有關係。因為順治帝的母親、太宗文皇帝皇太極的皇后後來下嫁給了攝政王睿親王多爾袞。一國皇后或皇太后改嫁他人着實不可思議，因為當時距離滿洲民風淳樸的時代尚不算久，所以這種事情才會發生。《清實錄》當中就記載有攝政王睿親王多爾袞初被稱為皇叔父，後來進而被尊為皇父之事。在保存下來的當時的科舉考卷中，也能看到皇父這個表述。所以，人們認為，攝政王睿親王多爾袞是因為與順治皇帝母親的關係，才擁立順治當上皇帝。這種事情畢竟不太光彩，所以繼承大統之人不能確定也未見得是甚麼好事。

多爾袞朝服像（Wikimedia Commons）

康熙帝時，清朝已經入主中原。雖然康熙帝冊立過太子，但太子因犯下過失被廢。當時朝中議論紛紛，都在商討再立太子之事。甚至有人不畏觸犯龍顏，直言進諫，稱一國之君不能不立太子，不過都未被皇帝採納。如此，清朝有了不立太子的家法，眾多皇子一齊接受教育。《綱目》中所記「上書房讀書」就是指在上書房裡，眾多皇子誰也不知未來誰將成為儲君，一起接受相同的教育。關於清朝立儲制度還有一種傳言──皇帝如果認為立儲的時機成熟，並有繼承大統的屬意人選，便會寫下他的名字，藏於正大光明殿中書有「正大光明」四字的匾額後方。皇帝未頒遺詔駕崩的情況下，顧命大臣打開它便可得知繼位人選。皇帝若是壽終正寢，尚可留下立誰為儲的遺言；但若是皇帝突然駕崩，便需打開匾額後的遺囑來定。總之，清朝一般不提前冊立太子。眾多皇子尚在年幼之時，便都成了皇帝候選人，因此從不貪玩任性，而都奮發苦讀，鑽研學問，接受嚴格充分的教育。

攝於1900年的乾清宮內景，掛有「正大光明」四字匾額（Wikimedia Commons）

我們接下來看「各個帝王的文事」。其下列舉了很多事例。儘管清朝作為夷狄入主中國，可歷代皇帝卻十分長於文事。這些證據都已在展室展出，各位一看便知。

我們首先來看「崇尚漢俗的順治帝及其遺詔」。順治帝二十四歲便英年早逝。他對中原文化推崇備至，令滿人心生不滿。從滿洲來到中原以後，順治帝目睹中原文化之先進發達，被其深深折服。明朝滅亡以後，明末遺臣作有《萬古愁曲》，傷懷故國。順治帝十分喜愛這首曲子，時常吟唱。身為奪取明朝天下的皇帝，卻對亡明抱有一顆同情之心。順治帝如此偏愛漢族，自然讓滿人十分不滿。二十四歲時，順治帝雖是突然駕崩，卻仍留有遺詔。遺詔當中列有二十幾條，主要都在反省自己偏愛漢人，疏離滿人的行為。這份遺詔也可能是皇帝駕崩以後，他人為改先皇政策，事後編造，代寫而成的。總之，順治帝甚至需要在遺詔中反省偏愛漢人，由此可見其偏愛漢人之甚。

康熙帝（《清史九講》書內圖片）

順治帝駕崩後，康熙帝八歲登基，由大臣鰲拜輔政當國。康熙帝尚年幼時，便顯露雄才大略，智擒手握重權的輔政大臣鰲拜。因對鰲拜十分不滿，康熙帝還是個孩子時，便想出一計將其除掉。十三歲那年，他召集一群身強力壯的孩童，終日陪他摔跤嬉戲。一日，他看不慣的這位輔政大臣來覲見時，康熙帝便命令這些孩童將鰲拜捆綁起來，懲其罪責。如此，康熙帝幼年時期便初顯才略。清朝平定中原以後，第一次叛亂爆發之時，康熙帝更是大顯身手。明朝舊臣吳三桂、尚可喜和耿精忠都曾為清朝效力，受封為王，封地十分遼闊。這三位明末以來戰功纍纍的藩王舉兵反清時，清王朝的老將大多已經不在人世，幾乎無人可與之抗衡。因此，清軍起初全被三藩打敗。當時的康熙帝雖是弱冠之年，卻制定了全部的作戰方略，每天批閱上百道奏折，逐一向身邊的大學士下達命令，指揮若定。因此，清朝兵力雖然孱弱，卻因戰略得當，得以平定歷時七年的三藩之亂。

康熙帝志存高遠，並不僅僅因為入主中原，便唯中原文化馬首是瞻。當時，西洋已有傳教士來到中國。康熙帝從西洋傳教士那裡學到很多西洋知識，胸懷博採世界知識、建立偉大帝國的宏圖大志。當然，中國人的宏圖大志多少有些消極的地方。但蒙古準噶爾部掀起叛亂時，康熙帝曾下詔親征。展室裡展有《親征朔漠方略》一書。書中記有康熙帝親征的詳情。再說知識。除漢學以外，康熙帝還學習外語，精通數學，鑽研天文。雖然富貴人家用來消遣的技藝能有多麼精通尚不好說，但康熙帝的確對這些事物饒有興趣。他知識廣博，胸懷建立世界帝國的宏圖大志。正是由於康熙帝的這些特點，清王朝的政權根基才得以逐步穩固。

清・佚名 《雍正朝服像》（Wikimedia Commons）

接下來看「雍正帝的禪機、文字獄、《朱批諭旨》、雄猜之主」。康熙帝處理政務範圍極廣，而雍正帝則長於精耕細作，嚴肅治國。雍正帝的皇位並非早就確定好的。雍正帝的兒子乾隆帝幼時便聰穎機敏，氣度不凡，能力超群。康熙帝是想傳位於這個孫兒，才讓雍正帝繼承了皇位。雍正帝久居親王之位，用心留意之處多有不同，對地方官員觀察入微。因此，他成為皇帝以後，非常擅長偵探政治，對群臣之事了如指掌，行事手段陰狠至極。雍正帝與兄弟之間的關係，好則極好，壞則極壞。關係不好的，他就橫加惡名，百般折磨；關係好的，他則格外優待，榮寵備至。學問方面，雍正帝早年便喜愛佛教，也對喇嘛教做過一些研究，但尤其醉心禪宗。如今北京雍和宮的這座喇嘛寺院就是雍正帝即位之前的住所。康熙王朝之後，在清朝的壓迫統治下，一些漢人開始不時發些牢騷和不滿，其中尤以學者最甚。學者們時常寫文作詩，暗諷清朝為夷狄之邦。因此，雍正時期大興文字獄。數起慘案當中，最有名的是呂留良案。

雍正帝雖然是個政治偵探家，但較之日本的政治偵探家卻很有肚量。他對政治偵探的結果從不保密，而是統統公之於眾，這也正是雍正帝的過人之處。漢人寫文章大罵清朝時，他不僅不會秘而不宣，反而親自執筆，一一反駁：你或許執此一詞，可道理是如此云云。《大義覺迷錄》就是一本有名的辯駁書。這本書是雍正帝針對呂留良言論所作的批駁，也陳列在展室當中。皇帝寫臣子之事，可謂稀奇。由此也可以看出雍正帝的開明之處。總之，他是一位既險惡又開明的皇帝。

雍正帝還命人編撰《朱批諭旨》，收錄他用漢文在奏折上所做的批示。通常，皇帝批示奏折只需一兩行，可雍正帝的批示大都很長。這就是所謂的「朱批」。這些「朱批」還被特地印刻出來，以為後世樹立政治典範。雍正帝生性多疑，在政治上極盡嚴苛。清初，朝廷沿襲明制：地方官員除向朝廷上交租稅以外，還要向百姓加收銀兩。加收部分多被官員私吞，積習已重。到了雍正帝時期，雍正帝命令官員把收來的租稅悉數上交朝廷，掏空地方官私囊的同時，給他們撥發養廉銀。養廉銀實際上是除每月官俸以外，防止官員貪腐的特別補貼，條件是官員要把從百姓手中徵收的租稅全部上交皇帝。從那時起，皇帝的收入大幅增加。可到後來，雖然官員全部上交從百姓那裡徵收的租稅，卻依舊橫徵暴斂，中飽私囊。養廉銀雖然切實增加了朝廷的收入，但在鼓勵官員廉潔方面的成效並不顯著。康熙帝雖雄圖大略，卻也清貧度日。自雍正帝之後，國家才開始變得富裕起來。雍正帝時期雖然尚不明顯，可再到下一代時國家已經非常富足。

清・郎世寧《清高宗乾隆帝朝服像》（Wikimedia Commons）

雍正帝之後，乾隆帝繼承皇位。乾隆帝二十五歲登基，在位六十年，禪位以後又活了四年左右，八十幾歲逝世。他自幼長於文事，對此也頗為得意。乾隆帝相信，只要是漢人學者能做到的，自己也能做到。他吟詩作文，樣樣通曉。據說，乾隆帝經常在詩文中引用生僻典故，拿去考漢人學者。如果對方不知道這些典故，他便喜不自禁，以此炫耀自己淵博的學識。雖然太平盛世多有這種皇帝，但乾隆帝還是很多才多藝的。

考慮到自己出身滿洲，乾隆帝也大力提倡學習滿文。當時滿文已經日趨衰微。乾隆帝為復興滿文，曾命人編修字典，採取各種方法鼓勵人們學習滿文。譬如，乾隆帝規定，無論是漢人還是滿人，要想進入翰林院，就必須懂滿文。一個人縱有八斗之才，如果不懂滿文，也不得入翰林院。後來，乾隆帝逐步平定蒙古。不同於雍正帝的是，乾隆帝與漢人一樣，尊崇儒教，不信佛教。此外，乾隆帝為懷柔蒙古各部，曾強調學習蒙語的必要性；因為西藏的喇嘛教，他開始學習藏語；平定說回語的種族以後，他開始研習回語。至於結果如何，我們留到明天再講。總之，乾隆帝對所有平定之地的語言都有所研究。他曾自豪地寫道「所有語言同宗同理」。乾隆帝自恃對治下之國的情況了如指掌，在位期間做了很多事情，卻也讓諸多政策矛盾重重。如前所述，他一方面優待滿洲八旗，將政治軍事上的重要工作交由滿人去做，力圖振興滿洲；另一方面又崇尚漢族文化，潛心漢學。

乾隆帝是將中國盛世推向顛峰的皇帝。乾隆時期可謂清朝的黃金時代。六十年的極盛之時過後，清朝便日漸衰微。清朝的歷代皇帝都有其御製的文集和詩集。雖然其中也有一些不是自己所寫，但從康熙、乾隆時期，再到之後的嘉慶、道光、咸豐時期，所有皇帝都有自己親作的文集和詩集。其中不僅有他們作為一朝皇帝寫下的作品，也有即位以前的作品。綱目中「潛邸的全集」就是皇帝即位以前的作品。下一項是「欽定書籍之多」。欽定書籍究竟有多少，我尚未逐一查證。但之前提到的禮親王代善的後世子孫當中，有一位十分精通清朝典故之人。此人寫有一本《嘯亭雜錄》，其中就曾列舉書目，說明欽定書籍數目之繁多。即便如此，書中所列仍不完整。

如上所述，清朝各代皇帝都長於文事。我們不妨拿清朝與明朝做番比較。明太祖朱元璋是個爭強好勝之人，雖出身乞丐，當過賊寇，但登上皇位以後也要學作文章。他常常把自己文筆拙陋之作拿去請文人學者潤色，潤色過度便勃然大怒。明朝《高皇帝御製文集》現今依然保存完好，雖然多有晦澀拙劣之處，卻也留下這麼一本文集。後來的明宣宗則潛心學問，造詣頗深。儘管明朝由文化積澱深厚的漢族統治，但清朝皇帝的文才較之卻更勝一籌。臣子呈遞上來的奏疏，皇帝儘量親自批注。明朝皇帝的朱批大多都是大白話，甚至還有髒話。而清朝皇帝則斷然不會如此，其朱批都是經過潤色的漢文，且文采斐然。

《古今圖書集成・經濟彙編・食貨典・第一百七十二卷・漕運部彙考十八之二十八》（Wikimedia Commons）

不過，這些事情有利有弊。力倡文治的成果是，康熙帝時編成一萬多卷的《古今圖書集成》在欽定書籍當中亦屬鴻篇巨製；乾隆帝時編纂的叢書《四庫全書》冠絕古今。這都是文治功績的傑出體現。「綱目」中還寫有「違礙書目及其實例」。清朝在編纂《四庫全書》時，一旦發現明代或清初書中有詆毀清朝的字句，如出現夷狄之類的表述，便盡數刪改銷毀。也就是說，編纂《四庫全書》的同時，也生產了一些不好的「副產品」。違礙書目是指把觸犯朝廷忌諱的書單發放下去，如果有人發現上面所列書籍，便須交由朝廷銷毀。由於實際無人執行，朝廷只好屢次下旨重申，但依舊收效甚微。給大家舉個實例。我手頭有一本書，目錄部分印有皇帝的詔令內容，稱本書有部分內容忤逆犯上，相應部分已經刪除。可我實際去看時，發現這部分內容其實還在。可能只要目錄部分標明刪除，朝廷就不會再去細查。儘管清朝對禁書的取締不夠徹底，但仍有許多書籍銷聲匿跡。一些早年傳入日本的書籍由於被列入違礙書目，在清朝看不到，卻能在日本看到。再下邊的《武英殿聚珍版叢書》也是編纂《四庫全書》時所成。活字印刷雖然此前就有，但到乾隆帝時利用更廣泛，從而有了這部《武英殿聚珍版叢書》的誕生。以上所列便是清朝皇帝的特點之一。他們雖都是夷狄之後，卻都崇文尚教，而且躬行踐履。

文瀾閣──於清代為了收藏《四庫全書》而建的七大藏書樓之一（Wikimedia Commons）

接着來看「節儉、康熙帝的上諭」。據說，明朝時期宮中宦官多達十萬餘人，到康熙帝時削減到僅剩四百來人。從十萬人到四百人，裁減幅度可謂驚人。如此，清朝宮中的開支用度減至明朝的十分之一、二十分之一，甚至四十分之一。康熙帝時，宮中尤其提倡節儉。雖然到後來，清朝國庫充盈，日漸奢華，但仍不及明朝那般奢侈。明朝萬曆時期，僅皇太子成婚就從地方徵收了一千兩百萬兩白銀。總之，節儉是清朝的一大特點。

再下來是「寡鮮失德、嚴加管束內寵宦官」。清朝皇帝鮮有失德之人。相傳，明武宗朱厚照為了寵愛的女人，曾四處巡幸。而清朝絕無此事。此外，清朝對宦官嚴加管制，廢除了明朝的宦官機構。雖然西太后慈禧時，宦官有些專橫跋扈，但管制依舊很嚴。當時，有個叫安德海的宦官深受西太后慈禧的寵愛。安德海曾奉西太后慈禧的密令，前往湖南一帶辦差。而清朝以明朝為鑒，規定宦官不得擅出皇城，若有違者可就地正法。因此，安德海途經山東時，時任山東巡撫的丁寶楨便痛下決心要抓捕西太后慈禧的這位寵臣。然而，士兵和知府都有所顧忌，不敢近安德海的身。最終，士兵只把他捉拿起來押至山東。巡撫丁寶楨將其就地正法，並上奏朝廷說，安德海謊稱受朝廷之命，擅出皇城，已經正法。可見，西太后慈禧這般寵信宦官的時期，也因有相關制度，能對宦官嚴加管束。與明朝相比，清朝皇帝失德之寡尤其明顯。此外，西太后慈禧日後囂張跋扈，也不是因為榮寵過厚。雖然西太后慈禧是咸豐帝之子同治帝的生母，但咸豐帝在世期間並未過多寵幸她。也就是說，西太后慈禧是因為身為皇帝的生母，才得以掌權得勢。咸豐帝等人從未因寵幸女人而使後宮權傾朝野。乾隆帝時雖有少許苗頭，但總體而言，清室從未因女色和宦官事宜有失體統。綜上所述，失德寡鮮是清朝皇帝的特點之一。這也是他們雖以外邦入主中原，卻能實現長治久安的一大原因。

《清史九講》

作者｜〔日〕內藤湖南

譯者｜武瓊

出版社｜香港中和出版有限公司

出版日期｜2020年4月

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】

_________________

+ 2

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app