齊澤克新書《大流行病！》：疫情下的居家生活指南

向來產量極高、寫書速度比讀者看書速度快的齊澤克(Slavoj Žižek),剛剛寫成了一本論新冠病毒的文集了,名為《PANDEMIC! Covid-19 Shakes the World》(大流行病!新冠病毒撼動世界,下稱《大流行病!》)。

齊澤克《PANDEMIC! Covid-19 Shakes the World》(大流行病!新冠病毒撼動世界)

《大流行病!》中部分是收錄齊澤克這兩個月以來在 RT 媒體上寫的、論新冠病毒的專欄文章(對於熟悉齊澤克的朋友來說,這點應該毫不意外吧)。當中包括標題最吸睛的那篇〈新冠病毒是對資本主義「標殺令」式的一擊,並可誘發共產主義的再發明〉(Coronavirus is 'Kill Bill'-esque blow to capitalism and could lead to reinvention of communism),當中齊澤克將新冠病毒比喻作《標殺令 2》(Kill Bill: Volume 2)中女主角「新娘」(The Bride)的終極奧義「五雷穿心掌」,終結了資本主義的生命。

《標殺令 2》(Kill Bill: Volume 2)劇照

書中文章之一是齊澤克更早寫成的、原題為〈對於新型冠狀病毒的歇斯底里,當中清晰的種族主義元素〉(Clear racist element to hysteria over new coronavirus)的文章。BuzzFeed News 為《大流行病!》率先刊出了一篇先行書評 ,主要針對的亦是齊澤克此文,但評論者 Scott Lucas 只作常識性的批評,論述略為不足,當中的質疑在二月初齊澤克此文初出時已經有不少人提出過了。早前我們已經撰文分析過此文,可以再作比對與參考。

在舊文外,《大流行病!》亦有收錄新的文章,回想齊澤克不止一次表明自己在媒體上的政論文章都是業餘性質,只有自己的書他才認真對待。現在這些文章而在成書了,當中的文章大概包含幾分誠意吧。

疫情下的居家生活指南

在書中,齊澤克在不同段落中都分享到自己的隔離生活:他的兒子怕會感染到父親,都在避開他。雖然在隔離之中他的生活一切如常,他本來就是個深閨在家的人,熱愛閱讀與寫作,即使人在外地時也寧願留在酒店房間,多於出外去看景點。可是在被疫情限制要留在家之下,意義跟本來自願留在家就不一樣了,又舉出他非常愛用的例子:一個人習慣點咖啡走忌廉(coffee without cream),但餐廳回答今天店裡沒有忌廉了,只有牛奶,可不可以給他換一杯咖啡走奶(coffee without milk)?事實上,所謂咖啡走忌廉或咖啡走奶,都是同一杯黑咖啡,但在一個外加的否定之下,就將一杯普遍的咖啡變成一杯「咖啡走忌廉」。正如現在疫情肆虐,如果說我有隨時出外的自由但我選擇留在家,是「咖啡走忌廉」的話,那麼現在剩下的只有猶如黑咖啡的在家隔離,沒有了否定的選擇了。

齊澤克也有一些居家生活指南,主要是在心態上的:在現今的嚴痠環境之中,我們不應去追尋甚麼精神上的真實,而應無恥地認同自己的一切徵狀(以拉岡精神分析的術語來講)。為了防止心理崩潰,我們可以擁抱任何能夠安定我們日常生活的一切小儀式、方程式或怪癖,盡情看電視或電影,可以是災難片或無聊的罐頭笑聲喜劇,或是 YouTube 上重大戰役的紀錄片。現在人們在家工作,已經不如以前那樣「我工作因為我可以拿到錢,然後去度假」;現在沒有人能肯定未來我們還可以去度假,甚至還會存在錢這回事。現在所謂的世界是這樣的概念:我們有地方可住,有水與食物等基本需要,有他人的愛與真正重要的事去做。齊澤克希望即使疫情過後,我們仍能擁抱這種非異化的、體面的生活態度。

齊澤克的關懷與願景

齊澤克在書中有回應韓矞德國哲學家韓炳哲(Byung-Chul Han)的大熱作品《倦怠社會》(The Burnout Society),順著講在當代資本社會我們何以為工作而疲憊,是因資本主義要我們有猶如強迫症的事業心,因而進行無盡的自我剝削,包括現在在家工作的我們。然而,齊澤克指相較之下,現今前線醫護與照護人員的極度疲憊,是有意義與值得的。

韓炳哲(Byung-Chul Han)《倦怠社會》(The Burnout Society)

《大流行病!》全書主題紛雜,而貫徹各篇文章之間的主線,是齊澤克寄望這次災難能成為一種契機,讓作為一種更廣義的組織世界方式、而不是某種政治制度的共產主義,能夠取代現行的資本主義:他提到英國四十萬位健康的年輕人,願意當義工幫助有需的人,就是一個好的徵兆。

如果你是齊澤克的粉絲,或希望了解他的共產主義願景,或是一窺想如何拿手套路發揮到這場全球疫情之上,本書都值得一讀。

最後,齊澤克表示自己不會收取本書的版稅,在他的同意之下出版社 OR Books 會捐出全數版稅予無國界醫生(Médecins Sans Frontières)。另外,OR Books 現正送出《PANDEMIC! Covid-19 Shakes the World》免費電子書,名額一萬個,對本書有興趣讀者可以到其網站領取。

