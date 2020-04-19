齊澤克新書《大流行病！》：疫情下的居家生活指南

向來產量極高、寫書速度比讀者看書速度快的齊澤克（Slavoj Žižek），剛剛寫成了一本論新冠病毒的文集了，名為《PANDEMIC! Covid-19 Shakes the World》（大流行病！新冠病毒撼動世界，下稱《大流行病！》）。

齊澤克《PANDEMIC! Covid-19 Shakes the World》（大流行病！新冠病毒撼動世界）

《大流行病！》中部分是收錄齊澤克這兩個月以來在 RT 媒體上寫的、論新冠病毒的專欄文章（對於熟悉齊澤克的朋友來說，這點應該毫不意外吧）。當中包括標題最吸睛的那篇〈新冠病毒是對資本主義「標殺令」式的一擊，並可誘發共產主義的再發明〉（Coronavirus is 'Kill Bill'-esque blow to capitalism and could lead to reinvention of communism），當中齊澤克將新冠病毒比喻作《標殺令 2》（Kill Bill: Volume 2）中女主角「新娘」（The Bride）的終極奧義「五雷穿心掌」，終結了資本主義的生命。

《標殺令 2》（Kill Bill: Volume 2）劇照（Miramax）

書中文章之一是齊澤克更早寫成的、原題為〈對於新型冠狀病毒的歇斯底里，當中清晰的種族主義元素〉（Clear racist element to hysteria over new coronavirus）的文章。BuzzFeed News 為《大流行病！》率先刊出了一篇先行書評 ，主要針對的亦是齊澤克此文，但評論者 Scott Lucas 只作常識性的批評，論述略為不足，當中的質疑在二月初齊澤克此文初出時已經有不少人提出過了。早前我們已經撰文分析過此文，可以再作比對與參考。

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在舊文外，《大流行病！》亦有收錄新的文章，回想齊澤克不止一次表明自己在媒體上的政論文章都是業餘性質，只有自己的書他才認真對待。現在這些文章而在成書了，當中的文章大概包含幾分誠意吧。

疫情下的居家生活指南

在書中，齊澤克在不同段落中都分享到自己的隔離生活：他的兒子怕會感染到父親，都在避開他。雖然在隔離之中他的生活一切如常，他本來就是個深閨在家的人，熱愛閱讀與寫作，即使人在外地時也寧願留在酒店房間，多於出外去看景點。可是在被疫情限制要留在家之下，意義跟本來自願留在家就不一樣了，又舉出他非常愛用的例子：一個人習慣點咖啡走忌廉（coffee without cream），但餐廳回答今天店裡沒有忌廉了，只有牛奶，可不可以給他換一杯咖啡走奶（coffee without milk）？事實上，所謂咖啡走忌廉或咖啡走奶，都是同一杯黑咖啡，但在一個外加的否定之下，就將一杯普遍的咖啡變成一杯「咖啡走忌廉」。正如現在疫情肆虐，如果說我有隨時出外的自由但我選擇留在家，是「咖啡走忌廉」的話，那麼現在剩下的只有猶如黑咖啡的在家隔離，沒有了否定的選擇了。

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齊澤克也有一些居家生活指南，主要是在心態上的：在現今的嚴痠環境之中，我們不應去追尋甚麼精神上的真實，而應無恥地認同自己的一切徵狀（以拉岡精神分析的術語來講）。為了防止心理崩潰，我們可以擁抱任何能夠安定我們日常生活的一切小儀式、方程式或怪癖，盡情看電視或電影，可以是災難片或無聊的罐頭笑聲喜劇，或是 YouTube 上重大戰役的紀錄片。現在人們在家工作，已經不如以前那樣「我工作因為我可以拿到錢，然後去度假」；現在沒有人能肯定未來我們還可以去度假，甚至還會存在錢這回事。現在所謂的世界是這樣的概念：我們有地方可住，有水與食物等基本需要，有他人的愛與真正重要的事去做。齊澤克希望即使疫情過後，我們仍能擁抱這種非異化的、體面的生活態度。

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齊澤克的關懷與願景

齊澤克在書中有回應韓矞德國哲學家韓炳哲（Byung-Chul Han）的大熱作品《倦怠社會》（The Burnout Society），順著講在當代資本社會我們何以為工作而疲憊，是因資本主義要我們有猶如強迫症的事業心，因而進行無盡的自我剝削，包括現在在家工作的我們。然而，齊澤克指相較之下，現今前線醫護與照護人員的極度疲憊，是有意義與值得的。

韓炳哲（Byung-Chul Han）《倦怠社會》（The Burnout Society）

《大流行病！》全書主題紛雜，而貫徹各篇文章之間的主線，是齊澤克寄望這次災難能成為一種契機，讓作為一種更廣義的組織世界方式、而不是某種政治制度的共產主義，能夠取代現行的資本主義：他提到英國四十萬位健康的年輕人，願意當義工幫助有需的人，就是一個好的徵兆。

如果你是齊澤克的粉絲，或希望了解他的共產主義願景，或是一窺想如何拿手套路發揮到這場全球疫情之上，本書都值得一讀。

最後，齊澤克表示自己不會收取本書的版稅，在他的同意之下出版社 OR Books 會捐出全數版稅予無國界醫生（Médecins Sans Frontières）。另外，OR Books 現正送出《PANDEMIC! Covid-19 Shakes the World》免費電子書，名額一萬個，對本書有興趣讀者可以到其網站領取。

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