【Netflix】《書本馬戲團》：這間性商店如何見證美國同志運動史

Netflix 近日上架紀錄片《書本馬戲團》， 導演 Rachel Mason 講述了自己父母開設的同志色情刊物性商店的起落。從女兒的鏡頭之中，除了可以看到實體性商店的興衰，更看到美國同志平權運動的歷史，母親宗教與現實的矛盾，以及弟弟出櫃的心理掙扎。

不只賣書的「書本馬戲團」

紀錄片講述一家在加州西荷里活和洛杉磯銀湖附近的書店、同志色情商店「書本馬戲團（Circus of Books）」。它於1960年開業，到1982年因經濟問題頂讓給 Barry Mason及其妻子 Karen，這兩位正是紀錄片的中心人物。

Barry 和 Karen 並沒有對自己的子女說這家店究竟賣什麼，只是叫子女進店時看著地板，別四處望，但當然這個「秘密」還是瞞不了多久。結果當他們的孩子被問到父母的職業時，他們的回答總是「開書店」。

Karen Mason 與 Barry Mason（Netflix）

更有趣的是，妻子 Karen 是一位虔誠的教徙，但卻開著一個與自己宗教教義有衝突的同志性商店。其後當他們其中一位兒子 Joshua 向他們出櫃時，更引起了「這是否神對自己的懲罰」的想法⋯⋯。

紀錄片雖然近似「家庭紀錄片」，當中導演 Rachel 也擔當了訪問者的角色，時常被媽媽 Karen 吐糟「不知道拍這些有什麼用」，但當中的考察與資料片段十分詳細，而且引人入勝。更重要的是，店的起落和遇到的問題，都可以和美國同志史連繫。

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石牆事件與驕傲遊行的誕生

《書本馬戲團》一片中穿插了幾個重要同志歷史事件，但並未有詳細說明，在此交代一下。

在片的初段提起了「石牆事件」（Stonewall uprising），這個發生在1969的示威衝突，可說是美國及全球同性戀權利運動發跡的關鍵事件。在60年代的美國大部份州份，同性間的性行為是非法的，而酒吧如果服務同性戀者，亦可能被吊銷牌照。這吸引了黑手黨經營一些非法酒吧，讓同性戀者（以及不同的性小眾人士）在晚上聚腳。在當時的日常中，同性戀者難以找到其他同性戀者，所以雖然這些酒吧賣貴酒，而且品質參差，但仍是同性戀社群的聚集地。

現時的石牆旅店（Stonewall Inn）（Wikimedia Commons）

在1969年6月28日，因當時市長選舉臨近，所以警察的突擊檢查也變多了，石牆旅店（Stonewall Inn）成了其中之一目標。簡言之，這次突擊檢查使警察和酒吧內的同性戀者起了衝突，並衍生了一連串的示威抗議活動，當中有街頭抗爭，亦有平權遊行（驕傲遊行（Pride Parade）正是事件一年後出現，以紀念事件）。這個事件可說是性小眾群體平權的第一步，地位就如同羅莎・帕克斯（Rosa Parks）女士拒絕讓座給白人，而開始了黑人平權運動一樣。

愛滋病的出現，再衝擊同志圈與色情業

另一段重要歷史，則較為哀傷。1980年代，因為當時未對愛滋病（後天免疫力缺乏症）有很深的認知，結果使愛滋病在色情片行業中爆發，很多色情片演員受感染而死亡（按前演員 Shelley Lubben 指在1985至1992之間有27位），當中有一部份是男同性戀色情片的演員。片中 Barry 和 Karen 講述，他們認識並照顧了其中幾位，可說是那些病者演員最後的依靠。

愛滋病（AIDS）的新聞報導（Netflix）

正因如此，在1998年「成人產業醫療健康關注基金（Adult Industry Medical Healthcare Foundation，簡稱 AIM）」成立，並設立了美國色情電影業的監控系統，並且要求色情電影演員每30天接受一次愛滋檢測。

將同志與愛滋病視為「瘟疫」的報導（Netflix）

AIM 系統要求記錄演員的所有性接觸，如果某演員測試結果為陽性，就會聯繫該演員過去三到六個月所有跟他有性接觸的人。雖然此檢測是自願性質，但不做檢測會降低出演機會。但此組織已在2011年關閉，現時檢測的工作就交給了成人行業的非牟利協會 Free Speech Coalition。

反對列根政策、要求正視愛滋病治療的遊行（Netflix）

在政治方面，亦同時影響了整個色情影片行業，在1980年代，威爾遜・列根（Ronald Reagan）當選總統後，尤其是在《Meese 報告》發表後，執法部門對色情內容進行了嚴厲打擊。根據維基百科，該報告分為五個部分，共35章，詳細介紹了色情行業的多個方面，包括色情片歷史和美國《第一修正案》保護範圍。 該報告還記錄了委員會指出色情內容的有害影響，以及色情行業從業者與有組織犯罪之間的聯繫。 該報告受到了色情行業內外許多人的批評，稱該報告有偏見，不可信且不準確。

威爾遜・列根（Ronald Reagan）（Wikimedia Commons）

Barry 更因此被 FBI 逮捕及起訴， 而他的律師以《第一修正案》作抗辯，最後在公司認罪之下 Barry 被釋放。但按 Barry 和其律師指，他能逃過牢獄之災很大程度與比爾・克林頓（Bill Clinton）當選有關，因為該任政府對於淫穢的看法與前兩屆政府不同，所以可以「從輕發落」，可見政治的更替與不同行業的發展有很大關係。

宗教與性向之間的矛盾與掙扎

片中當然有提到互聯網對實體性商店的影響，除了是色情片不需要再買 DVD 外，連同性戀者聚腳點的角色，也被不同的社交 Apps 代替。不過這可說是老生常談，所以筆墨不多。

最令我印象深刻的，是 Barry 與 Karen 的小兒子，也就是導演 Rachel 弟弟訴說當時出櫃的情況。他虔誠的母親 Karen 雖然接受他的員工或者所有其他人是同性戀，卻不知如何面對自己的兒子是同性戀。經過多返掙扎後，再參與了不同的支援組，才作出改變並接受，現時更是這些支援組的「名星導師」。

Manson 一家的全家福（Netflix）

而 Joshua 表示自己出櫃前已預備會被趕出家門，這使 Rachel 一度哽咽，因為她並沒想到弟弟居然有過這個打算。她亦問到「我的世界也很同志化，為什麼不想跳入我的世界呢？」

Joshua 回答：

「你的世界太同志化了（Your world is too gay），太藝術化了，我沒同感⋯⋯跟我那時的本質不一樣，也跟我現時的本質不一樣。」

在很多人眼中，同性戀者是一群人，異性戀者是一群人，卻忽視了當中的個體差異之大。雖然《書本馬戲團》以同志為主軸，但它讓我們感受到的，或許是我們認識他人時，應該關注的是作為一個人的她／他，而不是她／他的某一身份。

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