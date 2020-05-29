斯賓格勒：《西方的沒落》，西方文化的前景必然走向衰落

在第一次世界大戰爆發前，人們普遍相信西方的物質文明將會繼續發展、欣欣向榮，樂觀向上與線性進步的觀念已經深入到每個人的頭腦中。這個時候，卻有一個人出來唱反調，寫了一本名為《西方的沒落》（The Decline of the West）的書，向人們美好的夢想提出了冷峻的質疑。雖然這本書的名字並不討好，但書中的內容，被一戰後在西方國家普遍出現的物質匱乏和精神衰落的現象所證實。因此，這本書及其作者很快進入了公眾的視線範圍，這亦使得此書的作者由一位寂寂無聞的中學數學教師，變成蜚聲社會學界的巨人。

《西方的沒落》為作者帶來了無數讚譽，但同時亦惹來了不少批評。著名的德國哲學家恩斯特・卡西勒（Ernst Cassirer）便認為此書為「世所未見」，斥此書為「歷史的占卜術」和「惡的預言書」，甚至是後來納粹德國興起的「哲學先聲」。《西方的沒落》的作者，是在第一次世界大戰尾聲德意志帝國和奧匈帝國行將崩潰之時，為西方文化吟唱輓歌的人，名為奧斯瓦爾德・斯賓格勒（Oswald Spengler）。

奧斯瓦爾德・斯賓格勒（Oswald Spengler）（Wikimedia Commons）

挽歌者的生平

斯賓格勒於1880年5月29日出生在德國北部布蘭肯堡（Blankenburg）的一個富裕中產家庭。1890年，因為父親工作調動的緣故，斯賓格勒舉家搬到德國中東部的哈勒（Halle）。斯賓格勒在哈勒接受了中學教育。後來，他先後在慕尼黑大學、柏林大學和哈勒大學學習。1908年他於哈雷大學取得博士學位，論文題目為《赫拉克利特斷簡研究》。稍後，斯賓格勒以《視覺器官在動物一生幾個主要階段的發展》獲得教師資格。他早年的寫作方式、推理方法與利用生物學知識進行比喻的創作特點，都反映在後來的《西方的沒落》一書。

跟很多年輕人一樣，年輕時的斯賓格勒對於自己將來所從事的專業、該寫甚麼、該讀甚麼，並沒有很清晰的想法。不過他慢慢對時政局勢產生了興趣，開始思考歷史和政治的關係。當他不斷深入思考時，便隱約地感到在看似變動不居、凌亂不堪的歷史事件背後，似乎存在一種歷史發展的必然性，這種歷史的必然性無時無刻不在背後起支配作用，支配著不同文明的發展走向。經過一番思考和筆耕，斯賓格勒於1914年完成了他的巨著《西方的沒落上卷：形式和現實》（Form and Actuality），就在此際一戰爆發，因此拖延到1918年才能出版。在這背景下，此書一出隨即在德國引起了轟動。1922年，《西方的沒落》的下卷《世界歷史的前景》（Perspectives of World-History）出版，更令到斯賓格勒得到巨大的聲譽。斯賓格勒在《西方的沒落》一書中提出了一種在某些人看來是「悲觀主義」的文化形態學說，並預言西方文化的前景－－必然走向衰落。

《西方的沒落》（Der Untergang des Abendlandes）兩卷（Duitsland Instituut）

文化有機體

斯賓格勒的文化形態學把文化視作一個生物有機體，具有生、長、盛、衰等規律性和可預測性的過程。文化猶如有機體一樣，具有自己獨特的生命周期。他在《西方的沒落》中表示，當一顆偉大的靈魂，從永恆童稚的人類原始精神中醒覺過來，自行脫離了蒙昧的原始狀態，而從無形、無限的和永恆的變為一個有形的、有限的，終有一死的東西時，一種文化就誕生了。它就像植物一樣，在一塊可確定其景象的土地上，開花結果。不過，斯賓格勒隨即指出，當這顆靈魂，以民族、語言、教義、藝術、國家和科學等形式實現了自身所有的潛力之時，於是又復歸到原始精神中時，文化便死亡了。

斯賓格勒指出文化這一個有機體的演變會經歷三大階段︰前文化階段、文化階段和文明階段。第一個階段，社會處於蒙昧狀態，其典型的精神特徵是「鄉野和直覺的」。處於這個階段的人們，傾向以神秘的象徵和樸素的模仿表現事物。第二個階段是具有創造力的時期，反映在不同的建築、藝術風格、大城市的興旺和理性力量的覺醒等一系列精神特徵。第三個階段，斯賓格勒認為文明走向了衰敗。斯賓格勒認為現代西方文化只是沒有內在靈魂的發展，科學技術成了人們重點關心的事情，因為它幫助人們爭權奪利。科學技術的發展也許幫助人類的文明不斷發展，可是人類的文化卻正在走向衰落。

阿諾爾得・湯恩比（Arnold J. Toynbee）（Wikimedia Commons）

斯賓格勒對後來的一些歷史學家影響很大，例如著名的英國歷史學家和社會活動家阿諾爾得・湯恩比（Arnold J. Toynbee）。和斯賓格勒一樣，湯恩比也將文明視作一個有機體，有其起源、生長、衰落和解體。湯恩比與斯賓格勒不同的地方在於，他對於文明發生、發展、衰退和解體的因由作出更為詳實的舉證，進一步深化了自己的文明論發展模式。

參考資料：

《西方的沒落（全二卷）》，［德］奧斯瓦爾德・斯賓格勒 著，吳瓊 譯

《西方文化要覽》，朱寰、吳澤義、王松亭、劉鍚海 主編

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