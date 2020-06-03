《了解伊斯蘭》（上）：駱駝停下俯臥的地方，便是建清真寺的地方

【編按】「遜尼派和什葉派為什麼常起戰爭，當中有什麼分歧？」穆罕默德除了是先知外，我們很可能都不知道穆罕默德從6歲時是一名孤兒，40歲時如何和天使加百列對話等等。本文出自《了解伊斯蘭》〈伊斯蘭教的興起〉，作者為現任香港回教信託基金總會及香港伊斯蘭聯會教長奧斯曼・楊興本，將為大家講解伊斯蘭教的歷史。

麥加城現在面貌。(維基百科)

伊斯蘭的興起與穆罕默德*有非常直接的關係。如果沒有他，就沒有現在的伊斯蘭教。穆罕默德*在西元五七○年麥加城降世，換言之，他比爾薩（耶穌）*年輕五百七十歲。在這五百七十年之間，造物主沒有派遣先知，因此社會動盪不安，多神崇拜盛行。

穆罕默德*的童年坎坷，出生前，父親阿布杜拉從沙姆地區（即現今的敍利亞）經商返回麥加的途中病逝，他六歲時母親亦逝世了。穆罕默德*從此成為了孤兒，由爺爺阿卜杜勒・穆塔里布負責撫養。好景不常，八歲時，他的祖父亦去世了，穆罕默德*便由伯父艾布・塔里布撫養。

與現時的阿拉伯人一樣，當時阿拉伯人亦沒有刻意限制生育，因此子女數目較多，而艾布・塔里布的家庭亦不例外。巨大的家庭經濟壓力令穆罕默德*十多歲便開始打工，一開始是牧羊，約十二歲就為商人牽駱駝。因此，他一直都沒有機會讀書，只是一個文盲。



穆罕默德*成年後，他幫麥加一位富有的寡婦海迪徹打工。當時，他已經被眾人認為是正直和誠實可靠的人。海迪徹亦很欣賞穆罕默德*的才能，所以便向他求婚，穆罕默德*答應了這次婚事。結婚時，他才二十五歲，而海迪徹已經四十歲了。婚後夫妻相親相愛，從此大大改善了穆罕默德*的生活環境。

穆罕默德放置黑畫像。(維基百科)

在他三十五歲的時候，穆罕默德*尚未成為先知，只是一個普通人，但他已經顯露了卓越的智慧。在麥加克爾白內的東南角有一塊黑色的石頭（Black Stone），被當時的人視為神聖之物。當修復克爾白時，這塊黑石頭需要被暫時遷走。當修復完畢，各部落的首領和家族代表紛紛爭相要把黑石放回原位，各方都僵持不下。最後有位老人提出一個建議，就是下一個從門外進來的人，便可以把黑石放回原位。所有人都同意了。話音剛落，隨即進來的人就是穆罕默德*。老人便向他解釋事情的始末，穆罕默德*意識到各部落和家族都希望完成這件光榮的事，於是他便把自己的衣服脫下來，把黑石放在衣服中間，然後讓各部落的代表共同拉起衣服，一起將黑石放回原位。眾人都很滿意這安排，亦十分佩服他的智慧。

希拉山洞現況。(維基百科)

一直以來，穆罕默德*見麥加城多神崇拜風氣盛行，而且社會風氣敗壞，所以經常思考人生的道理，亦常常到麥加郊區的光明山上的希拉山洞中沉思苦想。西元六一○年（伊斯蘭曆的九月，亦即是穆斯林的齋戒月），年值四十歲的穆罕默德*突然在山洞中聽到一把聲音，說道：「你宣讀吧！」目不識丁的他不知道要讀甚麽，便說：「我不知怎樣讀。」天使再三叫他誦讀，並說：

「你應當奉你的創造主的名義而宣讀，祂曾用血塊創造人。你應當宣讀，你的主是最尊嚴的，祂曾教人用筆寫字，祂曾教人知道自己所不知道的東西。」《古蘭經》（第九十六章一至五節）

穆罕默德與加百利對話的畫像。(維基百科)

穆罕默德*感到十分害怕，他回到家中便與妻子海迪徹談起這件事。其實這聲音是來自專門負責傳達造物主啟示的吉卜利勒大天使（加百利大天使）*。這一晚是重要的夜晚，後來被稱為尊貴之夜。（詳見尊貴之夜，頁一○九）這一晚是《古蘭經》降示的開始，亦是穆罕默德*傳教的開始，兩者的關係密不可分。同時由此可知，《古蘭經》並不是一次性以一本經書的形式就把所有經文降示給他，而是歷時二十三年零零星星降示下來，直至穆罕默德*去世前。



穆罕默德*所宣傳的宗教並不是一個新的宗教，而是和所有先知傳達的宗教一樣，都是遵守崇正的易卜拉欣（阿伯拉罕）*所傳的正教，即相信宇宙萬物的造物主。眾先知傳達的核心都是：號召人們崇拜宇宙萬物的主宰──真主，除真主外，絕無應受崇拜的；崇拜多神者必受火獄的懲罰，只有信真主獨一的人才得入天園。「穆斯林」這三個字的意思，就是順從造物主的人。換句話說，除了先知易卜拉欣*順從造物主，是穆斯林外，其他先知穆薩（摩西）*、爾薩（耶穌）*等眾先知都是穆斯林。

爾薩（耶穌）的畫像。(維基百科)

麥加時期（西元六一○至六二二年）

穆罕默德*四十歲時在光明山的希拉山洞第一次接到真主的啟示後，他便開始着手傳教工作。一開始，他只能非公開地秘密傳教，歷時三年，當時入教者寥寥無幾。最早入教的是妻子海迪徹，接着是他的親朋好友，例如好友阿布・伯克爾和堂弟阿里相繼加入。之後，穆罕默德*接到真主的啟示，命令他應該向麥加的人公開傳教，不可以再繼續私下傳教。

「你（穆罕默德*）應當公開宣佈你所奉的命令，而且避開以物配主者。」《古蘭經》（第十五章九四節）

穆罕默德*開始公開傳教時，受到麥加城的貴族和部落首領的極力反對，他們反對穆罕默德*所傳的一神宗教。他們曾用高價利誘他放棄傳教，但穆罕默德*有着堅定的決心，並說了一段有名的話：「我憑真主發誓，如果他們把太陽放在我的右手上，把月亮放在我的左手上，要我放棄（宣教）的使命，我絕不會接受這個要求，我堅決要宣傳下去。」

左手拿著月亮的穆罕默德。(維基百科)

因為穆罕默德*認為傳教不是他個人的事情，而是造物主的命令。他認為他自己只是一個文盲，要不是造物主賜予他意志和力量，他是根本無法傳教的。

穆罕默德*在麥加傳教的過程非常艱難，反對派的迫害變本加厲。信徒的生命曾經受到巨大的威脅，他們為了擺脫迫害，受穆罕默德*指示，曾先後遷徙至塔伊夫和阿比西尼亞（即現時埃塞俄比亞），隨後再回到麥加。

西元六一九年，穆罕默德*的妻子和叔叔相繼去世了，穆罕默德*在這段時間感到十分痛苦，這年亦被稱為「悲傷之年」。加上反對他的人愈來愈多，令他承受很大的精神壓力。直至在六二一年七月二十七日夜晚，發生了一件奇蹟，從而更加堅定了穆罕默德*的信心。

隨着穆罕默德*的影響力日漸增加，貴族甚至密謀殺害他。幸好，他的堂弟阿里非常勇敢，他睡在穆罕默德*的床上，裝扮成穆罕默德*，讓他和他的好友阿布・伯克爾順利離開麥加。但隨後，追殺的人一路追至騷爾山頂，穆罕默德*和阿布・伯克爾便躲藏在一個山洞之中。

阿布・伯克爾擔心被追兵看見，穆罕默德*便對他說：「『不要憂愁，真主確是和我們在一起的。』」《古蘭經》（第九章四十節）

當追兵到達山洞口時，因為真主保護着穆罕默德*，追兵在山洞口看到有蜘蛛在織網，又有鴿子在築巢，因此斷定穆罕默德*不可能躲在這個山洞裡面，便離開了。

現在的麥地耶。(維基百科)

穆罕默德*在西元六二二年九月九日起程離開麥加，至六二二年九月二十四日抵達葉斯里布。他們一到埗，已經深受當地人及先遣穆斯林的歡迎。這就是伊斯蘭教史上著名的遷徙，被稱為希吉來（Hijra）。後來這一年被定為伊斯蘭紀元元年，而穆罕默德*亦把葉斯里布改名為麥地那・奈比，意即「先知的城市」。從西元六一○年開始至六二二年，穆罕默德*在麥加傳教共十三年，他傳的教義主要是：除了造物主真主之外，沒有任何值得崇拜的。不是我自己要做甚麼，是真主派我來，是真主的使者，我是奉真主之命來向世人報喜訊及傳警告。

「我只派遣你為全人類的報喜者和警告者。」《古蘭經》（第三十四章二十八節）

麥地那時期（西元六二二至六三二年）

到了麥地那，穆罕默德*先在郊區庫巴建了第一座清真寺，庫巴清真寺，住了幾天後，才進城，並在城內建第二座清真寺。但是每個人都希望清真寺能建在自己的土地上，穆罕默德*便決定把選擇的任務交給一峰駱駝，駱駝停下來俯臥的地方，便是建立清真寺的地方。最終，駱駝便選了現時先知寺所在之地。

麥地那的第一座清真寺。(維基百科)

穆罕默德*在麥加的十三年間，他和其他穆斯林一直是受害者，從來都沒有反抗，直到他們來到麥地那之後，才開始被允許抵抗。

「被進攻者，已獲得反抗的許可，因為他們是受壓迫的。真主對於援助他們，確是全能的。」《古蘭經》（第二十二章三十九節）

自從這節經文降示後，穆斯林才開始行使自衛及反抗的權力。

麥地那時期已有很多人歸信了伊斯蘭教，同時亦有多個宗教在當地存在，特別是猶太教。當時，穆罕默德*並不強迫他人改信伊斯蘭教，人們可以自由選擇自己的信仰。他甚至與其他宗教訂立協議，當有外敵入侵麥地那，各宗教應當一起團結抵抗外侵，共同捍衛麥地那的安全。

現在的克爾白。(維基百科)

穆罕默德*在麥地那的傳教十分順利，很快便建立了穆斯林社群，並服從真主的啟示組建了軍隊。有些人誤以為穆罕默德*的傳教方式是「一手持經，一手持劍」，以武力傳教，但以下經文已經說明，這些武裝只為了保衛自己，反抗壓迫，消除迫害，並不是以暴易暴。

「你們當為主道而抵抗進攻你們的人，你們不要過份，因為真主必定不喜愛過份者。」《古蘭經》（第二章一百九十節）

況且，一共一百一十四章的《古蘭經》在當時尚未完成，《古蘭經》是在穆罕默德*去世後收集彙編而成的。所以，穆罕默德*根本不可能有一本經書在手上。西元六三○年，穆罕默德*率一萬人馬光復麥加城，全城的居民歸順伊斯蘭教，搗毀了克爾白內所有的偶像。當時他一面清除偶像，一面高呼：

「真理已來臨了，虛妄已消滅了；虛妄確是易滅的。」《古蘭經》（第十七章八十一節）

穆罕默德*並沒有報復當年曾經迫害他的人，並對他們說：「你們自由了！」。後來，他們都加入了伊斯蘭教。

另外，當時穆罕默德*曾致信予波斯國王、阿比西尼亞國王、東羅馬拜占庭皇帝，游說他們信奉伊斯蘭教。內容如下：

「致羅馬（拜占庭）皇帝希拉克略的信： 奉普慈特慈安拉的尊名 穆罕默德・本・阿布杜拉，真主的使者致函希拉克略陛下： 祈求真主賜平安予遵循正道者，我真誠以伊斯蘭的真理邀請閣下，信奉伊斯蘭，得安木寧。真主賜閣下雙倍報酬。若不接受，則閣下要承擔臣民的罪責。 信奉天經的人啊！你們來吧，讓我們共同遵守一種雙方認為公平的信條：我們大家只崇拜真主，不以任何物配祂，除真主外，不以同類為主宰。如果他們背棄這種信條，那末，你們說：『請你們作證我們是歸順的人。』」

穆罕默德*在信中強調要崇拜唯一的造物主，不要拜其他的神。所有人都是真主的僕人，應當歸順造物主。信中並沒有提及要用武力或其他的手段強迫他們信奉伊斯蘭教。而在《古蘭經》中也有明確的經文記載：

「對於宗教，絕無強迫；因為正邪確已分明了。誰不信惡魔而信真主，誰確已把握住堅實的、絕不斷折的把柄。真主是全聰的，是全知的。」《古蘭經》（第二章二百五十六節） 「如果你的主意欲，大地上所有的人，必定都信道了。難道你要強迫眾人都做信士嗎？」《古蘭經》（第十章九十九節）

伊斯蘭教主張宗教信仰自由，強迫不能使人心服口服。信仰是一個人內心的事情，是無法用強迫的手段達到的。

西元六三二年六月八日，穆罕默德*在麥地那歸真，享年六十三歲。在他歸真前，伊斯蘭教已建立了一套完整的教義教規和社會制度，很多部落都歸信了伊斯蘭教，而麥地那的居民則幾乎全部歸信了伊斯蘭教，阿拉伯半島在伊斯蘭的旗幟下成為了一個團結的整體。他已經在麥地那建立了穆斯林群體烏瑪，憲法就是《古蘭經》，亦是第一個政教合一的伊斯蘭國家。這個伊斯蘭國家的首都就在麥地那，而麥加則成為了宗教的中心。

相傳由穆罕默德手寫的古蘭經。(維基百科)

四大哈里發時期（西元六三二至六六一年）

穆罕默德*歸真前並沒有指定繼承人，但真主曾教導：

「他們的事務，是由協商而決定的，他們分捨我所賜予他們的。」《古蘭經》（第四十二章三十八節）

所以，大家便以協商的形式決定繼承人。最後，大家推舉德高望重的阿布・伯克爾【註2】為接班人，成為第一任哈里發。「哈里發」的意思是代理者，《古蘭經》中亦曾提及這詞。造物主創造阿丹（亞當）*的時候，曾說：「我要在大地上創造一個哈里發（代理者）。」當時，這個代理者便是阿丹*，代替造物主治理世界。之後，穆斯林便用「哈里發」來稱呼穆斯林的長官。

阿布・伯克爾繼任後，由於背記《古蘭經》的人相繼去世，部份穆罕默德*的弟子便提議，當務之急應趕快收集《古蘭經》，到第三任哈里發奧斯曼的時期完成了。現在全世界都統一使用這個定本。



阿布・伯克爾成為第一任哈里發之後，順序分別是歐麥爾、奧斯曼以及阿里繼任哈里發，他們被尊稱為四大哈里發，亦被稱為正統的哈里發，因為他們四位都是經推選產生的。

阿布・伯克爾離世時畫像。(維基百科)

至於如何推選哈里發，如何效忠哈里發，則出現過分歧，這亦導致了後來形成的兩大派系──遜尼派和什葉派。雖然兩派都信同一個造物主，同樣向着克爾白祈禱禮拜，同樣信奉《古蘭經》，同樣相信穆罕默德*是真主的差使。但遜尼派是以推選的形式決定哈里發，而什葉派並不認同這做法，他們認為繼承穆罕默德*的人應當是他的家族成員，也就是世襲。按照什葉派的說法，穆罕默德*在世時，已經暗示了阿里【註3】作為繼承人，但遜尼派不接受這個說法。所以，即使四大哈里發的首三位（阿布・伯克爾、歐麥爾和奧斯曼）都是被推選出來的，什葉派都不承認他們的合法地位。他們認為，第一位作為繼承人的哈里發，應該是穆罕默德*的堂弟阿里 ，接着便是阿里的兒子，繼而是阿里的孫子。後來，遜尼派成為了眾多派系之中最大的派別，而什葉派只是屬於少數。現在，只有伊朗是全世界唯一一個什葉派國家。

（Unsplash: Adli Wahid@adliwahid）

在四大哈里發時期，伊斯蘭教在鞏固和穩定阿拉伯半島統一的基礎上，繼續向半島以外的地區傳播伊斯蘭教。自西元六六一年起，進入了伍麥亞王朝時期（西元六六一至七五○年）、阿拔斯王朝時期（西元七五○至一二五八年）。這兩個時期的王朝都致力向外傳播伊斯蘭教，與此同時，他們都重視科技發展，促進學術文化活動，廣泛吸收外來文化，包括各征服地區民族文化的精華，又吸收了希臘和印度文化的許多成份。這時期的穆斯林在醫學、數學、天文學、光學、化學、地理學等領域都取得了輝煌的成就，亦是伊斯蘭教發展鼎盛的時期，被稱為黃金時代。伊斯蘭教在當時亦已經橫跨亞、非、歐三大洲。



西元一二五八年，阿巴斯王朝解體，鄂圖曼（又譯奧斯曼）土耳其人隨後在中亞細亞興起，並於西元一二九九年正式建立了鄂圖曼帝國（西元一二九九至一九二二年）。這時期的伊斯蘭教繼續向世界各地傳播，直至現代因為穆斯林移民、留學、輸出勞工和商業貿易往來等，在西歐及北美地區也取得了發展，形成了目前伊斯蘭世界的格局。

註：

按照伊斯蘭的禮節，當提到先知和天使的名字時，聽到的人會說：祈求真主賜予他平安！在書寫時也會寫上這句祈禱文，為了行文方便，本書將以 * 符號代替。

2. 阿布・伯克爾是穆罕默德*的岳父。穆罕默德*在第一任妻子海迪徹去世後，娶了阿布・伯克爾的女兒阿伊莎。

3. 阿里是穆罕默德*的堂弟及女婿。穆罕默德*還在秘密傳教期間，他是其中一位首批入教的人。

《了解伊斯蘭》

作者｜奧斯曼・楊興本

出版社｜三聯書店（香港）有限公司

出版日期｜2020年4月

【本書內容獲「三聯書店」授權轉載。】

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