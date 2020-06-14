韋伯逝世一百週年：學術終究必須作為一種志業

1920年6月14日，德國的偉大思想家馬克斯・韋伯（Max Weber）因肺炎逝世，年僅56歲。

韋伯是社會學方法學的奠基者之一，亦被認為是西方思想史之中最博學的學者之一。他縱橫經濟學、宗教學、哲學、社會學、政治學，研究領域遍及公司法法學、農業問題、股票市場等專門議題，亦覆蓋資本主義、基督教、社會學方法、理性主義等廣大領域。可惜韋伯是不幸的憂鬱症患者，長久飽受煎熬，更因此失去教席，故他人生中大部分時間都是一位私學者，直至逝世前兩年。縱使如此，這卻不損韋伯於人文學科中的思想地位與成就。

馬克斯・韋伯（Max Weber）（Wikimedia Commons）

韋伯最為人所知的作品是《新教倫理與資本主義精神》（The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism），提問「為甚麼資本主義只在近代的西歐產生？」。他的解答是基督新教與資本主義精神之間的契合：加爾文教派（Calvinism）教徒以一種追求世俗榮耀同時禁欲、節儉的吊詭形式，在世俗的商業中得到巨大的成功，累積海量的財富，而資本主義以理性追求最大利潤的精神契合，並推動了其發展。韋伯所用的這種「文化觀念影響經濟行為」的研究進路，被學術界稱為「韋伯論題」 （the Weber thesis）。

韋伯《新教倫理與資本主義精神》（The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism）（Penguin Books）

韋伯另一流傳甚廣的作品，是他晚年於大學的演講〈學術作為一種志業〉（另有〈政治作為一種志業〉），而是他生前對學生的最後演講。從思想路向來看，韋伯批評當時的德國大學學制及文官制度，著重抽象與純粹學科，而輕視經驗學科。從學術社群的制度與風氣來看，獲得教席、進入學院成為年輕學子朝思夢想得到的職業，但與其說這關乎他們的學術能力，更重要的是機遇，決定權在教授與教育官員的手中，如此讓資質平庸之士反而能夠進入大學。韋伯認為學術應該是一種「精神上的志業」，要內心有著熱情的想望，驥求對人類的知識作出原創性的長遠貢獻。

韋伯〈學術作為一種志業〉（Wikimedia Commons）

縱是一百年前的批評，但韋伯所論的情況，與今天全球大學的問題仍然相似，甚至相較他的時地更嚴重：全球學院英文化，文科受到貶抑與輕視而側重商科與理科，研究生的向上流動性遲滯與就業困難等等問題。在社會學以外，韋伯對於我們最重大的意義，就在於重新思考何謂學問與學術。

繼續閱讀【無睡意哲學】韋伯的主要思想與影響：

韋伯：理解社會行動 - EP50

韋伯：理性就如鐵籠 - EP51

社會學三大家影響 - EP54

參考資料：

Fritz Ringer 著，簡惠美譯，《韋伯學思路：學術作為一種志業》，群學出版，2013年。

_________________

+ 2

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app