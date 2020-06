《禪與摩托車維修的藝術》：一段靈魂追尋與純粹理性思辨的旅程

《禪與摩托車維修的藝術》(Zen and the Art of Motorcycle Maintenance)是美國作家、哲學家羅伯・波西格(Robert M. Pirsig)所著的哲學小說。這本書曾被過百間出版社拒諸門外,但推出後卻成了暢銷全球數十年的傳奇作品。書中波西格以一種虛構自傳的形式,透過描寫自己與兒子的摩托車長途之旅,闡述一套糅合亞里士多德等古希臘思想與東亞哲學的質的形上學(Metaphysics of Quality)。

本文是東華大學華文系教授吳明益為本書所撰的推薦序,原題為〈騎入心智深山〉。