《從紫禁城到故宮》：馬可・波羅描繪的元代宮殿是真的嗎？

【01哲學編按】1275年（元十二年）意大利旅行家馬可・波羅（Marco Polo）來到中國大都見忽必烈，回歐洲後寫下著名的《馬可・波羅遊記》。他筆下的這個遠東異國豐饒無比、極盡奢華，因書中對中國的描寫天花亂墜，以至當時的教會認為馬可・波羅捏造事實。 文物專家、古建築保護專家單士元先生就從這段歷史出發，對比中國的文獻，為我們道出這些已經永遠失落的元代宮殿的往事。 本文出自《從紫禁城到故宮——營建、藝術、史事》第一章第三節〈遷都北京〉的附篇〈元故宮的拆毀〉。

元大都新城和皇宮是元世祖忽必烈於元至元三年（1266）在中都營建的，至元九年（1272）落成。

至元十二年（1275）意大利商人、旅行家馬可・波羅來到大都見到忽必烈，回國後寫了一本《馬可・波羅遊記》，對當時的「漢八里」（即元大都）和一些地方做過具體描述，把元代皇宮的豪華壯麗描寫得如同人間天堂。《馬可・波羅遊記》中有過不少描述：「大殿寬廣，足容六千人聚食而有餘。房頂之多，可謂奇觀。此宮壯麗富贍，世人佈置之良，誠無逾於此者。頂上之瓦皆紅黃綠藍及其他顏色，上塗以釉，光輝燦爛。白色猶如水晶，藍綠則如各種寶石，致使遠處亦見此宮之光輝⋯⋯」「宮頂至高，宮牆及房壁滿塗金銀，並繪龍、獸、鳥、騎士形象及其他數物於其上。屋頂之天花板，亦除金銀及繪畫外別無他物」。他還提到另一處宮殿：「大汗為其將承襲帝位之子建一別宮，形式大小完全與皇帝無異，俾大汗死後內廷一切禮儀習慣可以延存。」

上面兩段，根據後來的記載校對，他所記的乃是元大內的大明宮和太液池西部的隆福宮。此外，馬可・波羅還描繪了「綠山」，即瓊華島，說是「世界最美之樹皆聚於此」，說忽必烈「命人以琉璃礦石滿蓋此山」，還提及山頂有一座大殿，即古代傳說中的廣寒宮（殿）。

馬可・波羅（Wikimedia Commons）

馬可・波羅是最早記錄元大都和皇宮的歐洲人。他的《馬可・波羅遊記》是後來回到歐洲，經他口述由別人記錄的。當時引起歐洲讀者的強烈反響，教會卻認為他是在捏造，當他垂死時，神父讓他懺悔，要他承認這本遊記全是謊話。馬可・波羅含淚答道：「上帝知道！我所說的連我看到的一半還不到哩！」

《馬可·波羅遊記》抄本（Wikimedia Commons）

《馬可・波羅遊記》是追記的，當中也不免有含混之處，只能說基本真實。中國記述元代皇宮的著述不多，元陶宗儀的《南村輟耕錄》是根據元《經世大典》所抄錄，記載了元代中葉宮室制度，另有明初蕭洵所寫的《元故宮遺錄》。蕭洵是明洪武朝的工部郎中，親自到過元故宮，因此《元故宮遺錄》是關於元故宮最完整的著述。從他所述可看出元故宮的佈置大體是以瓊華島為中心，東面是大內（大明宮），西部偏南是隆福宮（太子居住之地），西部偏北是興聖宮。這三處建築群坐落在離瓊華島的同一半徑的三面，形成三足鼎立之勢。

意大利作家卡爾維諾的名作《看不見的城市》（Invisible Cities），就以馬可・波羅於中國的見聞為虛構的敘事框架（Harcourt Brace & Co）

《元故宮遺錄》中所描述的元代宮殿確乎豪華壯麗，御苑似傳說中的「蓬萊仙山」，宮殿像「天宮仙闕」，「雖天上之清都、海上之蓬瀛，尤不足以喻其境也」。

一些記載說在明建國初便把這樣的宮殿拆毀了，流傳的說法也如此。這種記載及說法的根據是《元故宮遺錄》中的兩篇序言：一為吳伯節序，說蕭洵「奉命隨大臣至北平，毀元舊都」；一為趙琦美序，說「洪武元年滅元，命大臣毀元氏宮殿」。如果仔細分析並參閱其他記載，便可以發現這些說法有不少地方值得懷疑。分析如下：

1. 《元故宮遺錄》誠然是一篇關於元故宮比較完整的記錄，從它的體例看很像一篇遊記。本文中絲毫沒有提及拆毀元故宮的事，沒有著作年代，也沒有自敘和題跋之類的附文。那兩篇序是後來別人所寫的，而且作者與蕭洵都沒有直接關係。

蕭洵《元故宮遺錄》（Amazon）

2. 《元故宮遺錄》第一篇序的作者是吳伯節，是在洪武二十九年（1396），從朋友高叔權處看到蕭洵的原稿，只說「革命之初⋯⋯奉命隨大臣至北平，毀元舊都」，並沒有說毀故宮。第二篇趙序是明萬曆四十四年（1616）所作，和洪武元年（1368）已相隔二百四十八年，不但元大內早已無存，明皇宮也已完備了。他所說的「洪武元年⋯⋯毀元氏宮殿，廬陵工部郎蕭洵實從事焉」只是二百多年前的傳說。

3. 在明初的《實錄》以及其他記載中也沒有提到拆毀元故宮的文字，只有「大將軍徐達命指揮華雲龍經理元故都，新築城垣，南北取徑直，一千八百九十丈」的記載。拆毀宮殿是件大事，不會沒有記錄，例如元初建上都大安閣而拆毀開封熙春閣的事就有可稽考。徐達「經理元故都」並不是「毀城」而是「建城」（元，圍城太廣，乃減其東、西以北之半，創包磚甓），出於軍事防禦的需要把元舊大都的北城牆往南移了五里（即現在德勝門和安定門的地方），當時連南城牆都沒有更動。直到永樂十七年（1419）全面營建北京都城和皇宮時，才把南城牆（在現今長安街）南移至現在前三門一帶，「永樂十七年拓北京南城，計二千七百餘丈」，這樣才出現了皇城前千步廊，使皇城大門—承天門（即天安門）坐落在長安街正北，而把皇宮從元大內的位置南移。

《祖訓錄》，後更名為《皇明祖訓》（資料圖片）

4. 《元故宮遺錄》中所說的瓊華島、興聖宮和隆福宮，在整個洪武、建文朝（共三十五年）仍然存在。朱棣被封為燕王以後，就以隆福宮作燕王府。《祖訓錄》「營繕」條中特別申述：「凡諸王宮室，並依已定規格起造，不許犯分；燕府因元之舊有，若王子、王孫繁盛，小院宮室任從起蓋。」到建文元年（1399），朱允炆指責朱棣所住的地方「越分」，朱棣上書辯解說，「謂臣府僭侈，過於各府，此皇考所賜，自臣之國以來二十餘年，並不曾一毫增損，所以不同各王府者，蓋《祖訓錄》「營繕」條云，明言燕因元舊，非臣敢僭越也」。也就是說，元隆福宮直到建文元年仍然完好，沒有經過改建。至於瓊華島部分，更有許多記載證明它沒有拆毀。瓊華島上的廣寒殿原是忽必烈居住的地方，於萬曆七年倒塌，當時的首輔張居正記：「皇城北苑有廣寒殿，瓦甓已壞，榱桷猶存，相傳以為蕭后梳妝樓。成祖定鼎燕京，命勿毀，以垂鑒成。至萬曆七年五月，忽自傾圮，其上有金錢百二十文，蓋鎮物也。上以四文賜余，其文曰『至元通寶』。按至元乃元世祖紀年，則殿建於元世祖，非遼時物矣。」由此可見萬曆七年（1579）以前，瓊華島上的重要建築仍未毀掉，在洪武元年的二百多年後才倒坍。

《馬可・波羅的故事》（The Story of Marco Polo）中的大汗皇宮插圖（Wikimedia Commons）

5. 洪武二年（1369），朱元璋召集群臣，討論建都地點問題。有人提議建在北平，理由是「元之宮室完備，就之可省民力」。說明當時元故宮仍然完備。朱元璋並沒有拆毀它的意思，只是說改建起來並不省力。由此反證當時並未下令拆毀元故宮。

在《元故宮遺錄》的結尾蕭洵提到：「我師奄至，愛猷識理達臘僅以身免，二后，愛猷識理達臘妻、子及三宮妃嬪，扈衛諸軍將師、從官，悉俘以還，元氏遂滅。」愛猷識理達臘是元順帝的兒子，順帝在漠北死後，他僅即位五天就被趕跑，連后妃、太子和文武官員都被俘虜。這是洪武二年的事，蕭洵寫《元故宮遺錄》當在此之後，那麼至少在洪武二年以前，他並沒有寫拆毀元代宮殿的事。

《三才圖會》之宋訥像（Wikimedia Commons）

據有關資料，元大內宮殿在洪武二年以後還存在，只是荒蕪了。如洪武五年（1372）曾在北平做過官的宋訥，在他的《西隱文稿》中有《過元故宮》詩，曰「鬱蔥佳氣散無蹤，宮外行人認九重。一曲歌殘羽衣舞，五更妝罷景陽宮」，說明在宮外還能辨認九重，可見元大內並未成為廢墟。再有一個叫劉崧的，在北平做過按察使品級的官，時間是在洪武三年至十三年之間。劉崧對元宮有詩曰，「宮樓粉暗女垣欹，禁苑塵飛輦路移」，這是說宮殿上的彩畫山徑黑暗了，宮城上的女兒牆也歪斜了。這也說明在洪武元年並未拆毀。

總之，元故宮的瓊華島、興聖宮、隆福宮在洪武朝仍然保存了下來。隆福宮在朱棣稱帝後被改建為西宮，剩下的只是一個元大內的問題。大明宮位於大都的中軸線上，是元代的正朝，在徐達攻佔大都時並沒有被破壞。根據上述原因，足證洪武元年拆毀元故宮的說法是不確切的。大明宮等拆毀的時間幅度大體可以假定為洪武六年到十四年之間，很有可能是在永樂四年修建明紫禁城時，元大內宮殿才被徹底拆毀的。

《從紫禁城到故宮——營建、藝術、史事》

作者｜單士元

出版社｜香港中和出版有限公司

出版日期｜2020年6月

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】

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