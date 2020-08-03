《宋仁宗：共治時代》：「狸貓換太子」是元朝的故事　不是歷史

【01哲學編按】本篇節錄自吳鉤《宋仁宗：共治時代》。仁宗的年代特別多不同的坊間故事，例如包青天。包拯審理過的眾多案件之中，相信最令人深刻的是「狸貓換太子」這個戲劇性十足的故事，但又有幾多人會考證這個民間故事的出處和真假呢？

宋仁宗畫像（Wikimedia Commons）

「狸貓換太子」傳說

趙禎幼年不太尋常的經歷，經過民間藝人長時的演繹，最後演變成了家喻戶曉的「狸貓換太子」故事。清代長篇公案小說《三俠五義》第一回「設陰謀臨產換太子 奮俠義替死換皇娘」講的，便是「狸貓換太子」的傳奇故事：話說宋真宗在位年間，玉宸宮李妃、金華宮劉妃俱各有娠。某年中秋，真宗賜二妃各一枚金丸，說：「二妃如有生皇子者，立為正宮。」劉妃久懷嫉妒之心，一聞此言，唯恐李妃生下皇子立了正宮，便與總管都堂郭槐暗暗鋪謀定計，要害李妃。

《三俠五義》中是由包拯審理狸貓換太子（資料圖片）

寇珠雖是劉妃心腹，卻為人正直，素懷忠義，不敢對皇子下毒手，偷偷把皇子送給了內侍陳琳。陳琳用妝盒裝着，以給南清宮八千歲送果品祝壽為名，混出宮門，入了南清宮，將小皇子託付給八千歲及王妃狄娘娘撫養。



劉妃已將李妃生產妖孽一事奏明聖上。天子大怒，立將李妃貶入冷宮，加封劉妃為金華宮貴妃。劉妃滿心歡喜，暗暗重賞了郭槐與尤氏。到了十月滿足，她也產下一個皇子。天子大喜，將劉妃立為正宮。誰想樂極生悲，過了六年，劉后所生之子不幸染病夭折。聖上大痛，自歎半世乏嗣，遂將八千歲的三世子立為東宮太子。這三世子正是當年寇珠、陳琳救下的皇子。

宋真宗作為仁宋父親 ,是狸貓換太子的第三男主角（Wikimedia Commons）

一日，太子路過冷宮，見了李妃，不由得淚流滿面，跑來向劉后求情。劉后當即生疑，心想：「何至見了李妃之後，就在哀家跟前求情？事有可疑，莫非六年前叫寇珠抱出宮去，並未勒死，不曾丟在金水橋下？」愈想愈覺可疑，即將寇珠喚來，細細拷問。結果寇珠寧死不招，觸檻自盡。

李妃自見太子之後，每日傷感，每夜燒香，祈保太子平安。此舉被劉后知悉，便在天子跟前啟奏：「李妃心下怨恨，每夜降香詛咒，心懷不善，情實難宥。」天子盛怒，即賜白綾七尺，立時賜死。幸虧有小宦官忠心耿耿，替李妃一死，李妃則被暗中護送出宮，送至陳州（今河南淮陽）居住。

且說朝廷國政，自從真宗皇帝駕崩，仁宗皇帝登了大寶，就封劉后為太后。之後，欽差大臣包拯出巡各地，途經陳州。身居破窯、雙目失明的李妃聞訊，前來申冤，將已往之事，滔滔不絕，述說一番。包公聞聽，嚇得驚疑不止，連忙立起身來，問道：「言雖如此，不知有何證據？」李妃從裡衣內掏出金丸一粒，上刻着「玉宸宮」字樣並娘娘名號。

事實上的劉后是一個有能力的攝政后，歷史上受人正面評為「有呂武之才，無呂武之惡」的人（Wikimedia Commons）

公知道此事非同小可，不敢草率行事，悄悄將李妃接回開封府，送入南清宮與狄娘娘見面，又設法讓仁宗皇帝與李妃母子相認，取得仁宗御筆聖旨，拿下郭槐，審得供詞。劉太后見奸計敗露，驚懼而亡。從此黎民、內外臣宰方知太后姓李，卻不姓劉。包公因為立下奇功，被仁宗封為首相。

顯然，這個故事完全是民間藝人編造出來的，與宋朝史實毫無關係，只不過借用了劉妃、李妃與宋仁宗的身份，敷演出來而已。真實的歷史不會有那麼強的戲劇性，宋王朝的內廷也沒有那麼血淋淋的宮鬥，甚麼「金丸之約」「狸貓換太子」「寇珠救主」「陳琳送妝盒」「包公審郭槐」「仁宗認母」等戲文津津樂道的情節，都來自民間文人的想像。

關於宋仁宗的民間故事，還有楊家將（Wikimedia Commons）

我們前面已經講過，李氏懷有身孕之時，並不是妃嬪，而是一名小宮女，根本不可能與得寵的劉妃爭奪皇后之位；劉妃抱養侍女所生皇子，其實是合乎當時宗法的，並不需要動用詭計。劉氏也從未迫害過李氏，「打入冷宮」「白綾賜死」云云，不過是小說家的捏造；趙禎在生母在世之時，不知道自己身世，因而並無認母之舉；當他得悉生身母親為李氏時，已是明道二年（1033），當時包拯還在家鄉侍奉雙親，不可能參與調查這起宮廷謎案，包拯也從未當過首相；至於八千歲、狄娘娘、宦官郭槐與陳琳、宮女寇珠，則是虛構出來的文學人物，史無其人。

歷史上劉后和李妃同時遷葬永定陵（Wikimedia Commons）

那麼整個「狸貓換太子」的傳奇故事是如何產生的呢？故事的源頭，可以追溯到元朝無名氏編撰的雜劇《金水橋陳琳抱妝盒》（下簡稱《抱妝盒》），劇本梗概如下：

宋真宗時，李美人生下太子，劉皇后心生嫉恨，密遣宮女寇承御將太子刺死，丟於金水橋下。寇承御因見紅光紫氣罩在太子身上，不敢下手。適撞見內侍陳琳往後花園去，兩個人商量，要同救太子。陳琳便將太子藏在黃封妝盒之中，帶出宮來，交給楚王趙德芳撫養。十年後，楚王領太子入宮見宋真宗，劉皇后見那孩子聲音舉止與李美人好生相似，問他年紀，又是十歲，於是懷着一肚子疑心，回宮拷問寇承御，致寇觸階自盡。真宗病重，以楚王第十二子（即陳琳救出的太子）入承皇嗣，是為宋仁宗。仁宗自幼便聽叔父說，他是妝盒兒盛着，送到楚王府收養的。繼位後，遂細問陳琳，這才得知自己生母為李美人。不過，他不忍追究劉太后，只是奉李美人為純聖皇太后，每日問安視膳。

可以看出來，「狸貓換太子」的故事框架與人物設定，在元雜劇《抱妝盒》中已經成型，只不過「剝皮狸貓」的具體情節還未出現，也沒有包拯甚麼事。劇本的核心情節是寇承御與陳琳拯救小太子，靈魂人物也是寇承御。

原著作中沒有包公審郭槐等精彩橋段（資料圖片）

《抱妝盒》雖以宋朝為歷史背景，卻不是取材於宋史，而是仿寫自另一部元朝雜劇—紀君祥創作的《趙氏孤兒》。不管是拯救嬰兒的基本情節，還是將嬰兒藏於妝盒的細節，《抱妝盒》與《趙氏孤兒》都是高度相似的。更有意思的是，《趙氏孤兒》的主題是「存趙」，《抱妝盒》的主題是「救宋」，合起來即「存趙救宋」。元朝無名氏編撰出一部《抱妝盒》，也許是在隱諱地表達宋朝遺民的「存趙救宋」夢想。

經由元雜劇《抱妝盒》的演繹，宋仁宗與劉太后的故事開始在民間流傳，慢慢成為戲曲藝人最喜愛的題材之一。元末明初，散曲家汪元亨創作《仁宗認母》劇本，大概就是據《抱妝盒》敷演而成；明成化年間，又有傳奇劇本《金丸記》傳世，基本情節跟《抱妝盒》差不多，顯然也是從《抱妝盒》改編而來。

紀君祥的《趙氏孤兒》，1731年被翻譯成法文後，在歐洲極受歡迎，隨後有英文、意大利文等版本出現（Wikimedia Commons）

近人發現，《金丸記》情節「與明代紀太后事相類」。紀太后為成化年間宮女、明孝宗生母，且來看《明史．后妃傳》的記載：

孝穆紀太后，孝宗生母也，賀縣人，本蠻土官女。成化中征蠻，俘入掖庭，授女史，警敏通文字，命守內藏。時萬貴妃專寵而妒，後宮有娠者皆治使墮。柏賢妃生悼恭太子，亦為所害。帝（明憲宗）偶行內藏，應對稱旨，悅，幸之，遂有身。萬貴妃知而恚甚，令婢鈎治之。婢謬報曰病痞。乃謫居安樂堂。久之，生孝宗，使門監張敏溺焉。敏驚曰：「上未有子，奈何棄之。」稍哺粉餌飴蜜，藏之他室，貴妃日伺無所得。至五六歲，未敢剪胎髮。⋯⋯帝不知也。 帝自悼恭太子薨後，久無嗣，中外皆以為憂。成化十一年，帝召張敏櫛髮，照鏡歎曰：「老將至而無子。」敏伏地曰：「死罪，萬歲已有子也。」帝愕然，問安在。對曰：「奴言即死，萬歲當為皇子主。」於是太監懷恩頓首曰：「敏言是。皇子潛養西內，今已六歲矣，匿不敢聞。」帝大喜，即日幸西內，遣使往迎皇子。⋯⋯群臣皆大喜。明日，入賀，頒詔天下。移妃（紀氏）居永壽宮，數召見。萬貴妃日夜怨泣曰：「群小紿我。」其年六月，妃（紀氏）暴薨。或曰貴妃致之死，或曰自縊也。⋯⋯敏懼，亦吞金死。

金丸記現在也能在書店買到（資料圖片）

發生在明成化年間的這樁宮廷秘事，與《金丸記》故事高度相似：萬貴妃就如劇中劉妃，紀妃就如劇中李妃，明孝宗就如劇中宋仁宗，而劇中的宮女寇承御和內侍陳琳，在宋史上找不到原型，卻與救過明孝宗小命的宮婢與張敏如出一轍。因此，後世有戲曲研究者認為，《金丸記》或「借宋事以寓意耳」。

但《金丸記》源自元雜劇《抱妝盒》，元人不可能預知明朝事。不排除這樣的情況：《抱妝盒》由於暗合成化朝的宮闈秘聞，因此在明代中後期流佈更廣，並被文人改編成更多版本。明代學者祁彪佳便認為，《金丸記》「出在成化年，曾感動宮闈，內有佳處，可觀」。

明孝宗畫像（Wikimedia Commons）

成化年間，還有彈詞《新刊全相說唱足本仁宗認母傳》流傳。在這一版本中，包公的角色開始出現了。故事中講述包公到陳州糶米，一名貧婆前來告狀，狀告當今皇上不認生母。包公審得貧婆竟然是宋仁宗生母李妃—當年，李妃生下仁宗，卻被劉妃調包，又受其陷害而流落陳州。最後，包公查明真相，使李妃與仁宗母子相認。「狸貓換太子」傳奇後半部分的故事框架，至此已由明朝彈詞奠定，之後，包拯便成了「狸貓換太子」故事的主角，寇珠與陳琳淪為配角，宋仁宗本人更是變成「打醬油」的角色。明代公案小說《龍圖公案》《百家公案》均採用了這樣的人物設定。

入清之後，「狸貓換太子」的故事改編進入全盛時期。清傳奇《正昭陽》由明傳奇《金丸記》與包公案小說擴展而成，故事情節更加複雜，加入了宋真宗出征滇南、劉妃勾結太監郭槐騙走太子、摔死公主並反誣李妃、包公回朝審案、劉太后服毒自盡的情節。

「狸貓換太子」插畫（百度百科）

至於「狸貓換太子」這一具體的情節設計，最早出現在清代小說《萬花樓演義》（大約成書於嘉慶年間）。活躍於嘉慶—道光年間的說書藝人石玉昆以明代公案小說《龍圖公案》為藍本說書，沿用了「狸貓換太子」的情節設定，改編成說唱本《龍圖耳錄》。

其後，以《龍圖耳錄》為底本敷演而成的長篇公案小說《三俠五義》問世，於光緒五年（1879）刊刻出版。光緒十五年（1889），學者俞樾認為，《三俠五義》第一回「敘述狸貓換太子事，殊涉不經。白家老嫗之談，未足入黃車使者之錄。余因為別撰第一回，援據史傳，訂正俗說，改頭換面，耳目一新」。俞樾改寫了《三俠五義》第一回，卻未能阻止「狸貓換太子」故事的流傳，因為民間藝人與一般市民顯然不認為「狸貓換太子」之事荒誕不經，反而津津樂道，樂此不疲。

龍圖公案一度成為禁書，因為文章對性侵描述露骨（Wikimedia Commons）

「狸貓換太子」故事不但隨着《三俠五義》等小說在市民讀者中流傳，而且被民間藝人改編成多種曲藝底本、劇本，以各種曲藝形式流佈於天下，如子弟書（清代由八旗子弟首創並流行的講唱文學）有《盤盒》《救主》《拷御》；寶卷有《李宸妃冷宮受苦寶卷》《陰審郭淮寶卷》《狸貓寶卷》；鼓詞有《狸貓換太子初集》《拷打寇承玉》；京劇有《打龍袍》《狸貓換太子》等。湘劇、漢劇、滇劇、徽劇、川劇、豫劇、紹劇、秦腔、崑曲、梆子戲甚至地方儺戲中，「狸貓換太子」也是長盛不衰的劇目。

川劇最著名是變臉（Wikimedia Commons）

而在流傳的過程中，「狸貓換太子」的故事也離宋朝的史實、元人隱諱的「存趙救宋」主題越來越遠。

我們之所以要對「狸貓換太子」故事的源流作一點考證，是想指出一點：經由民間文藝作品的演繹，歷史會變得面目全非。元明清時期，民間誕生了大量以宋代為歷史背景的「講史」類通俗文藝，如評書、小說、彈詞、戲曲，這些民間文藝作品在很大程度上誤導了大眾對宋朝的認識。大眾習慣通過民間文藝而非史書了解歷史，比如絕大多數人對三國歷史的理解，就是基於小說《三國演義》與「三國戲」，而不是《三國志》。編撰宋朝故事的元明清民間文人，基本上都沒讀過幾本史書，他們只能根據自己狹小的眼界與生活經驗想像宋代的歷史情景，後人想從元明清民間文藝作品了解宋代的宮廷生活、朝政與司法制度，無異於緣木求魚。

《宋仁宗：共治時代》

作者｜吳鉤

出版社｜香港中和出版有限公司

出版日期｜2020年7月

【本書內容獲「中和出版」授權轉載。】

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