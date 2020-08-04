巴特勒講座論新冠疫情：市場理性如何促成「死亡政治」？

今年是英國左派理論出版社 Verso Books 成立五十週年，特別邀請到哲學家巴特勒（Judith Butler）開辦一場網上講座。正如我們之前的報道，巴特勒月前於 Verso Books 已有刊登文章評論新冠病毒疫情，她批評美國與特朗普的資本主義，擔憂它會掠奪貧窮人的生存權利。

回顧文章要點——巴特勒：病毒不會歧視人，資本主義才會

相較巴特勒那時的批評，幾個月來美國的疫情更趨嚴重，政府唯有以量化寬鬆印鈔票以暫時抵抗疫情帶來的經濟打擊，並以補助方式給廣大民眾應付迫在眉睫的日常必要開支。而特朗普政府急於下令解除封鎖，重啟經濟，不惜犧牲某部分人民的健康與性命，以防止因進一步停擺而損害「經濟健康」。早前的文章巴特勒較針對疫苗的獨佔與全民健康保障，這次的講座她對於疫情有更宏觀與深入的論述。

巴特勒：讀黑格爾出身的酷兒理論家

死亡政治：作為有機體的經濟

不少美國人民面對「出去工作可能會染病而死，但不出去工作就必定餓死」的兩難，這反映出在國家的結構之下，經濟的健康比人民的健康更有價值、更重要。這種「健康經濟」（healthy economy）的論述，正將經濟類比人體，將之視為一種有機體（organism）。然而，巴特勒指出若經濟是以有機的方式運行，那麼它做的是搾取真實的人體，以維持自身的健康。

傅柯的生命政治（biopolitics，指以社會與政治權力操控人的生命）討論規訓與懲罰，但當監獄中的人完全無法保持社交距離而陷入絕望時，巴特勒更著重的是死亡政治（necropolitics），即主權者對於個體的死亡擁有主宰權，而這個過程是不易察覺的。

如何理解生命本身的政治？

巴特勒指出，在疫情期間，（各國）政府容許我們以一個數字、一個百分比或一副曲線圖，以取代活生生的性命。巴特勒的意思是將人化為客觀的統計學數字，那麼死去的人只有多與少的分別──若死亡人數的曲線正在趨平，那我們應該高興，因為「現在只有這麼少人死了」。這成為一種市場理性（market rationality），指導出一種可以接受為合理的死亡數字。這種理性亦表達出一種意願，犧牲本來已經在付出健康以換取生活的勞工、弱勢社群，讓他們失去生命。

一種慢的暴力正在延伸

巴特勒要我們注意資本主義的不平等，以及延伸的種族主義。她指出資本主義要我們相信：即使在疫情的危險之下，我們亦有責任從家中回到工作，同時我們應該填滿教堂、健身室以至商店等地方，縱使這意味著讓病毒散播，奪去更多的健康與性命。而被奪去性命的人，主要是從事服務行業而曝露於危險，但資產階級總是可以將自己關在安全的地方。

巴特勒年初出版的新書《The Force of Nonviolence: The Ethical in the Political》（Verso Books）

對於種族主義，巴特勒舉出實際但往往被忽略的數字：在巴西，有色人種死於新冠病毒的機會比白人高出 62%；非裔美國人於美國因病毒死亡率更是高出白人一倍。疫情的死者包含廣泛未受到醫護保障的人，當中一部分是有色人種。

巴特勒稱這種結構的暴力為一種慢性的暴力，一種慢得跟我們的生活步伐同步的暴力，但身受其害的人往往無法追溯其源頭。除了來自政治與經濟外，疫情亦彰顯了我們之間正處於一種互相依賴性（interdependence），甚至單是呼與吸的動作，已經必然跟他人有關，更可以形成一種奪去他人健康與性命的暴力。對此巴特勒批評為了自由而抗拒口罩令的人，自以為在爭取駕馭自己的身體與生命的自由，雖然並非如開槍射向別人那樣血醒，但他們沒想到自己在非自覺之下正在對他人施行暴力，危害他人的健康與性命。

要自由還是要命？疫情當前，美國還在討論口罩令有否侵犯自由？

資本主義的核心昰死亡驅力

巴特勒提到三、四月時曾有一種樂觀主義的想法，認為隨著物理上的封關（shutdown）會為基進的不平等帶來隔絕（shutdown），並打開了一道通向不同未來的傳送門。巴特勒對此抱保留態度，雖然並非很忠於佛洛伊德的用法，她說「資本主義機器的核心有一種死亡驅力」，對於美國的現況，我們大概會認同這句說話。

以下可以觀看巴特勒的講座全片：

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