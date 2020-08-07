史坦尼斯拉夫斯基：演員的自我修養　內外統一的表演方法

相信不少華語地區的讀者，是從周星馳主演的電影《喜劇之王》，聽到這位俄國戲劇大師的名字。到底「從內到外，由外返到內」的演技方式，其原理是什麼？

史坦尼斯拉夫斯基（俄語：Константин Сергеевич Станиславский；英語：Konstantin Sergeyevich Stanislavski，1863－938）畢生致力劇場藝術。原名阿列克塞耶夫（Alexeiev）的他，早年在業餘的家庭劇團當演員。隨著經驗的累積，經歷十年，史氏終於加入專業的藝術劇團，升格為專業演員，並為自己改了藝名「Stanislavski」。後來史氏聯同丹欽科（俄語：Владимир Иванович Немирович-Данченко；英語：Vladimir Nemirovich-Danchenko）一起建立了莫斯科藝術劇團（Moscow Art Theatre，下文簡稱 MAT），他還「演而優則導」，執起導演筒。其初試啼聲的執導作、改編自文豪契訶夫（俄語：Антон Павлович Чехов；英語：Anton Chekhov）同名小說的《海鷗》（The SEA-GULL），為史氏及 MAT 贏得俄國劇迷的廣泛關注，奠定史氏日後的大師地位。其後，史氏把自己的劇場經驗，轉化為一篇又一篇的理論，被後世頌之為「史坦尼斯拉夫斯基體系」。不僅如此，史氏還身體力行，孜孜不倦。不甘為空想理想家的他，親手執起教鞭，設班授徒，教導來自世界各地的劇場演員及導演，將自己的戲劇理論散播全球。

史氏戲劇體系的基本論點，在於它反對其時作為俄國劇壇主流的形式主義。史氏斷言形式主義是有害的，因為它抽空了一切現實內容，包括演員自身的思緒和情感，把戲劇表演化約成不切實際的肢體動作複合物，既粗疏又空洞。由此，史氏針對上述缺點，除了參考謝切諾夫（俄語：Ива́н Миха́йлович Се́ченов；英語：Ivan Mikhaylovich Sechenov）的行為反射研究，他還揉合了巴甫洛夫（俄語：Иван Петрович Павлов；英語：Ivan Pavlov）的無意識研究，繼而發展了一門著重演員心理（內）和形體動作（外）相互統一的方法論。透過這則「內外統一」的信條，演員利用語言、語氣、表情及肢體動作等外顯形式，吐露潛藏內心的想法及無意識情感，反之亦然，彼此交錯。

晚年的史氏四處奔波，除了去美國表演外，還得到世界各地演講。其中，在機緣巧合之下，史氏結識了中國的戲劇大師梅蘭芳，還有來自德國的布萊希特（Bertolt Brecht），三人興趣相同，惺惺相惜（補：網上流傳「世界三大戲劇體系」一說，分別以史氏、布萊希特及梅氏，三方確立。然而，筆者四處搜索，不見此說的明確來源，有一些刊物更指「世界大三」之說是錯譯誤傳所致。所以本文不採用「世界三大」的說法了）。史氏在1938年8月7日離世，享年75歲。後來，在一次莫斯科的紀念場合中，梅蘭芳為了悼念好友，著有一篇〈紀念斯坦尼斯拉夫斯基〉（補：內地譯名），記下彼此之間的情誼。透過另一位戲劇大師的追憶，我們讀到史坦尼斯拉夫斯基的座右銘，或是總結史氏一生的不二之選，它涵蓋了演員、導演，乃至理論家等三方面，三者交纏一起，互相推動：

「他（史氏）說要成為一個好演員或好導演，必須刻苦地鑽研理論和技術，二者不可偏廢。同時，一個演員必須不斷地通過舞台的演出，接受群眾考驗，這樣才能豐富自己，否則就等於無根的枯樹了。」

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