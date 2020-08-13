卡斯特羅：古巴革命者　世界上被暗殺次數最多紀錄保持者

菲德爾・亞歷杭德羅・卡斯特羅・魯斯（Fidel Alejandro Castro Ruz），生於1926年8月13日，卒於2016年11月25日，古巴政治家、軍事家、革命家，古巴共產黨、社會主義古巴和古巴革命武裝力量的主要創建者和領導人。

卡斯特羅，經歷過上世紀冷戰時期，直至本世紀初仍奮鬥著的最後幾個馬克思主義者。四十多年以前他將「馬克思主義」帶進拉美，並且和他的摯友，大名鼎鼎的哲・古華拉（Che Guevara）一起建立現今的古巴共和國。儘管面臨著美國的長期封鎖，但古巴卻一直維持著不俗的經濟發展，至今還是拉美版圖中唯一完全消滅飢餓的國家。

美國一直視卡斯特羅為眼中釘，而更為有趣的是，卡斯特羅酷愛抽雪茄，但為了避免美國特務在雪茄中放炸彈暗殺和維持公眾形象，這個嚇不怕、打不倒的大鬍子在八十年代完全地戒掉了煙癮，也逐漸淡出了我們的視野。不管他是美國的罪人還是古巴的聖人，這位馬克思主義者在歷史上總該有著一席之地。

菲德爾・亞歷杭德羅・卡斯特羅・魯斯（Fidel Alejandro Castro Ruz）

歷史將宣判我無罪

卡斯羅畢業於古巴首都的哈瓦那大學，並攻讀至法學博士。當時古巴政局動盪，讓當時的校園也受到波及，成立了大量的政治幫派。1950年，參與過各場政治活動的卡斯特羅終於畢業，便開始了律師生涯，主要為無產階級的貧困人民辯護。那時卡斯特羅已薄有名氣，他抱有激進民族主義觀點和反美情緒都讓他一點一點地向政治權力圈靠攏。1952年，卡斯特羅終於成為了古巴國會議員候選人，準備參加選舉。然而，前古巴總統巴蒂斯塔（Rubén Fulgencio Batista y Zaldívar）通過軍事政變奪權，欲通過強權獨裁來控制古巴。

那年，卡斯特羅原本打算通過選舉來進入權力核心，然而巴蒂斯塔卻取消了國會選舉。卡斯特羅也試圖控告巴蒂斯塔違憲，這也沒有任何回音。這時，卡斯特羅決定投身革命。1953年7月26日，卡斯特羅兄弟率領百多名青年革命者攻打聖地亞哥的蒙卡達兵營和巴亞莫軍營開始，掀起了多年古巴革命的序幕。那段波瀾壯闊的近代歷史並不因為軍力強弱懸殊與卡斯特羅被捕而終結，這次軍事衝突很快就被平息，然而卡斯特羅在受審的法庭上所作的著名長篇自我辯護辭——《歷史將宣判我無罪》（La Historia me Absolverá）。「譴責我。這並不重要。歷史將宣判我無罪。〔…〕我知道我會被迫沉默多年⋯⋯但是我的聲音不會因此被壓下去，哪怕我最感孤獨的時候，我的胸中也聚集著力量，不管那些沒有心肝的懦夫怎樣隔離我，打擊我，我心中的熱情也會迸發為我的聲音。」在辯辭中，他嚴批巴蒂斯塔獨裁政權肆意踐踏古巴憲法、法律和司法程序的野蠻行徑，表達了他將為古巴的自由而獻身的不滅信念。

1955年，巴蒂斯塔釋放了獄中的卡斯特羅，為自己鞏固民意基礎。獲釋以後，卡斯特羅結識了和他一同革命的兄弟：哲・古華拉，二人是整個古巴革命的核心人物。這場革命一直延續至1959年一月，革命軍攻破聖克拉拉（Santa Clara），獨裁者巴蒂斯塔逃離古巴，而卡斯特羅出任古巴總理。

哲・古華拉：英勇的游擊隊員，古巴革命領袖

史上被暗殺次數最多的人

卡斯特羅是健力士世界紀錄中「世界上被暗殺次數最多的人物」的紀錄保持者，共有638次。無論是在古巴革命時期，還是後來獲得權力後的冷戰時期，與美國交惡等時期，他都生活在死亡的陰影裡。前文提及過他戒掉雪茄癮，也是這樣的原故。此外，由於卡斯特羅酷愛潛水，美國中情局就把他的潛水服和水肺注入結核桿菌，在海底準備偽裝成貝殼狀的炸彈；又嘗試在他參觀古巴海明威博物館時炸死他。據說這種暗殺行為一直持續到2000年，卡斯特羅笑說：「今天我還活著，這完全是由於美國中情局的過錯。」為了紀念他，英國電視第四台2006年還推出了紀錄片《殺死卡斯特羅的638種方法》（638 Ways to Kill Castro）。

一代梟雄已經安息，他和哲．古華拉也是影響一代馬克思主義的領軍人物。2016年8月13日，卡斯特羅在慶祝九十歲壽辰時說：「我行將九十，人人都會面對死亡，但古巴共產主義理想將長存。」上世紀的風雲人物都皆退場，還看當今國際政治舞台上的意識形態變遷。

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