波特萊爾：惡之華　人生不如一句波特萊爾

當論及現代藝術，波特萊爾抒情詩中令人費解的特徵，及其將反思性的經驗方式推向主導地位的詩學藝術，被班雅明推崇備至，視作現代藝術的典範之一。

雨果：悲慘世界，一本為了激起慈善精神而寫的書

1867年8月31日，46歲的波特萊爾（Charles Pierre Baudelaire）因病在巴黎去世。生前，他的詩篇就被大文豪雨果（Victor Hugo）讚為「像星星一般閃耀在高空」，而其名作《惡之華》（Les Fleurs du mal）更是「創造了一個新的寒顫」。作為象徵派詩歌之先驅和散文詩的鼻祖，波特萊爾對「現代主義」和「後現代主義」都有著不朽的影響。

夏爾·皮耶·波特萊爾（Charles Pierre Baudelaire，1821年4月9日－1867年8月31日）

抱持文學理想的少年

波特萊爾1821年4月出生於法國巴黎，父親是孔多塞侯爵（Marquis de Condorcet，法國數學家和哲學家，啟蒙運動代表人物）和卡巴尼斯（ Georges Cabanis，法國心理學家）的老朋友，才智出眾，受過良好的教育，在詩歌及繪畫方面頗有才能。波特萊爾自幼受到良好的藝術熏陶。儘管少年時期的波特萊爾並未顯現出卓爾不群的特質，在老師眼裡，他甚至屬於倦怠、遲鈍的類型，但他卻有著極為柔細的心靈和敏銳的心智。

與許多作家一樣，波特萊爾少時便擁有投身文學的願望。但其母親與繼父似乎並不讚同，為了改變波特萊爾這一志向，他們安排他出國旅行，費盡心力地勸他棄文從商。然而，恰恰是這次異國旅行，日後成為他詩作中的景致與靈感。作家戈蒂耶（Théophile Gautier）在對波特萊爾的回憶中形容道：「他詩作中的景致經常從巴黎的濁霧和泥濘跳躍進陽光明媚、晴空萬里、遍地芬芳的國度。就是在他最憂鬱陰沉的詩行裡，也有一扇窗戶開向藍色的印度洋面⋯⋯」這次旅行之後，波特萊爾便開始了他居於皮莫丹旅館小套間裡、時斷時續的創作生涯。

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藝術的自控與驚顫經驗

波特萊爾深受愛倫・坡（Edgar Allan Poe）的影響，所持的哲學和文學原則也與之相似。他注意到人類氣質中的反常性，那種反叛的、「性本惡」的因素令他覺得別有吸引力。這一點決定了他打破浪漫主義的藩籬，不被自然野趣局限，卻愛追尋現代人備受實際苦惱和內心情欲所折磨的生存境況。他亦認為，藝術具有絕對的「自控性質」，即是指，詩除了它本身之外，沒有其他的目的，詩歌唯一的使命是激起讀者去感受至高無上的美。但為了不讓這種美淪於日常生活和具體的事實，波特萊爾通過對客體的變形，為這種美製造了某種意外、驚訝和奇異的效果，使其適應於它的表現媒介（如語言、色彩、聲音等等），並超脫瑣碎的現實。

愛倫坡：引發哲學家們爭論的偵探小說

每天，我們都逐步向地獄墜落， 穿過臭不可聞的黑暗也毫不心驚膽戰。 仿佛傾家蕩產的浪子狂吻狂吸 風韻猶存的妓女那受盡摧殘的乳房， 我們居然一路上偷嘗那不可告人的幽歡， 竭力榨取幸福，像擠榨乾癟的橘子。 ——〈致讀者〉，選自《惡之華》，波特萊爾著

儘管一些批評家試圖批判波特萊爾詩句矯揉造作、用力過甚的問題，但正正是這些獨特、複雜、委婉多姿，多重音調與色彩的語句所創造的驚異場景和神秘之處，才是詩人個性自由、暢快抒發的地方，表達著他難以捉摸的思緒和轉瞬即逝的、模糊的城市影像，呈現引人墮落的情欲和固執到瘋狂的奇思異想；也唯有如此的語言與詩性才恰恰能夠表現出盤根錯節、五光十色的現代思想和摩登事物。

這也就不難理解，為何班雅明將其視為現代藝術的典範。在《波特萊爾——發達資本主義時期的一位抒情詩人》中，班雅明認為波特萊爾具有一種隱喻式的天才。他通過波特萊爾的詩作，重新閱讀處於資本主義工業革命初期的巴黎，亦從唯物主義的觀點出發，解釋波特萊爾詩歌中驚顫經驗的社會根源。班雅明指出，波特萊爾的詩句營造了突發性與疏異性的感受，因此讀者需要花時間思索與消化，這一方面體現了現代藝術令人費解的走向，也與現代人的經驗方式息息相關。因為，驚顫經驗正是那一系列信息刺激所產生的神經反應，而波特萊爾的抒情詩所體現的正與現代人的這種經驗方式相一致，這種方式便是其詩歌表現出的驚顫特點賴以生存的社會條件。

班雅明：靈光與漫遊者 - EP72

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