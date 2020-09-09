羅特列克：我只繪畫事物如是的樣子。我不加意見，我記錄。

法國畫家羅特列克，在美術史之中應該被歸為後印象派（post-Impressionism）的一員，可惜他的名聲常被畫派「三傑」梵高、高更與塞尚所蓋過。羅特列克的生命比梵高要更短促一些，但若要跟三傑或多或少特立獨行的個性與人生軌跡相比，羅特列克的周圍總充斥著一份喧鬧。在十九世紀末巴黎那些最歡騰的紅燈區與名利場，「羅特列克」是個無人不識的名字。

梵高：星夜是流動的天空，是不羈的激情表達

天生不幸的貴族

1864年，亨利・德・土魯斯－羅特列克（Henri de Toulouse-Lautrec，下稱羅特列克）生於法國南部一個家道中落的伯爵之家。羅特列克三歲時弟弟出生但早夭，其後他的的父母離異，他跟母親相依為命。其後羅特列克隨母親來到巴黎居住，並從他的速寫與漫畫中發現這孩子具備繪畫的天賦。不幸的是，在羅特列克十三至十四歲時，分別意外斷了左、右兩腿，加上推測的先天基因異常（一個說法是出於他的貴族家族近親繁殖），從此他雙腿就停止發育，只有上半身繼續成長，最終成為肢體比例異於常人、身高只有142厘米的侏儒。從此羅特列克無法做運動，亦跟愛好馬術的父親與家族絕緣，但亦因為此，他比以往花費更多的時間自學繪畫。

生命短促的畫家

雖然羅特列克考上了巴黎的大學，但他毅然放棄學位，決心以畫家為職。向來自學的羅特列克畫法自由奔放，在學院派的訓練下學習到透視法與構圖法，於巴黎的美術學校，亦結識到梵高等志同道合的畫友。在巴黎眾多畫家前輩與朋友之中，羅特列克推崇憑《苦艾酒》與一系列芭蕾舞者作品而聞名的艾德加・德加（Edgar Degas），更視其為「精神導師」，在德加的影響下，羅特列克從此只以人物為題材作畫。

更多德加的作品：

羅特列克搬到巴黎的蒙馬特區（Montmartre）——聚居詩人、作家與哲學家的布爾喬亞之地，同時有著巴黎最熱鬧的紅燈區，來自南法郊區的羅特列克，得以遇上讓人眼花撩亂的舞者、妓女與女伶。因身體上的缺憾羅特列克多被女性拒絕，而青樓的女性卻會接受他，給予他一夜溫存。帶著貴族的背景卻在窩在頹廢的紅燈區，人們這點對於羅特列克不無爭議，但他還是結識了舞廳與青樓的各位經理人與藝人，並為自己找到一個安身之所，每晚在這不夜城之中一邊喝酒、一邊畫速寫。

羅特列克漸漸酗酒成癮，加上失眠與通宵作畫，讓本來已經抱恙的身體更惡化下去。羅特列克亦曾因酗酒問題被強制送進療養院三個月，他在院內憑記憶完成了三十多幅肖像畫。可惜，酗酒還是奪去了羅特列克的生命，出院後他的身體仍然一天比一天虛弱，最終於1901年9月9日，在母親與好朋友的目送下，羅特列克與世長辭。

羅特列克、他畫的海報與紅磨坊（Moulin Rouge）主人

紅磨坊的宣傳者與紀實者

羅特列克有兩種對比頗為強烈的作品：海報與妓女人物畫。他的海報作品富於表現性與裝飾性，多以以舞廳、藝人與明星為主角，使用啟發自浮世繪、俐落而流暢的線條，配以薄塗填色與手繪文字，表現出各個名利場最光鮮亮麗的模樣——城市中凝聚著紙醉金迷各種欲望的核心。羅特列克這些海報不單純只為商業服務，舞廳是他真正熱愛的地方，這些海報成為巴黎蒙馬特區的地景標誌，至今仍然被印成明信片被販賣著。

羅特列克的海報作品：

羅特列克曾一度索性搬到跟妓女們一起居住，希望以畫記錄她們不曝露在外，同時鮮有人注意到的日常生活，因而產生了有別於海報的另一批畫作：妓女穿著衣服、上廁所、漫步等平凡的畫面，羅特列克曾說：「我只繪畫事物如是的樣子。我不加意見，我記錄。」當蒙馬特的紅燈區一方面成為法國文化的一個重要面向（巴黎要舉辦世界博覽會時，並無「掃黃」以清洗太平地，反而將蒙馬特宣傳為旅客景點）；但另一方面，妓女的社會地位始終低下，被歧視與嫌棄。羅特列克希望以不加判斷的眼光，表現這些處於城市低下階層妓女，在鉛華背後，是怎樣的女性。

羅特列克的妓女人物畫系列與其他作品：

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