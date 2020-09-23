TENET 天能｜你可能被一顆沒有打中過你的子彈打中嗎？

《天能》（Tenet）上映至今，坊間已經有不少詳細的整理文章與影片，疏理時間線與場景的細節。本文無意再作解釋，只特別針對電影中的「逆時物質」，提出一些疑問。

【以下內容包含《天能》劇情，敬請留意】

逆時人物與逆時物質的設定

在電影一開始的歌劇院行動之中，主角首次發現劇院行動中有一發奇怪的逆向彈孔（事後我們知道是尼奧（Neil）所用的逆時手槍與子彈），其後主角與逆時物質研究員芭芭拉（Barbara）會面，初步解釋順時與逆時的機制及人類正面對的末日危機。

逆時物質研究員芭芭拉（Barbara）（《TENET 天能》劇照，華納兄弟）

據研究員所說，她收集與研究的物品是受過一種「逆時物質」所影響的，這種物質受過特定的輻射而逆轉了熵值。芭芭拉向主角示範逆時子彈時，子彈已經在桌子上，而她可以將桌上的子彈「逆轉地」吸到手中，而她指導主角應該想像將子彈從手中放讓其跌到桌上。然後芭芭拉給主角一柄空的手槍，讓他瞄準射擊場中遠方一塊充滿彈孔的巨石射擊，子彈神奇地被收回到手槍之中。

順時的主角與芭芭拉在把玩逆時的手槍與子彈，這裡就明確地區分了因進入逆轉門而逆時的人與帶著逆轉輻射的逆時物件（如武器），這點非常重要，因為這個設定會於《天能》線性時間觀造成缺口。

TENET 天能｜虛幻的時間 是《天能》唯一的主角

心理的逆時現象

在精神層面之中，因果與時間關係確實是可以顛倒的。精神分析之中非常重要的一個機制：童年的某些（負面）經驗，被性侵犯或無法理解的笑，因兒童無法理解其意義而成為無甚特別的記憶，但兒童到之後到某一刻，或會突然回溯性地給予這段過去的記憶一種意義，創傷與接後而來的精神徵狀在這時才出現（另一例子是當人受到惡意對待，當刻不覺被冒犯，但在事後回想才意識到這些行為屬於欺凌，因此受到傷害）。

事後給予過去經驗負面意義作為原因，觸發了過去經驗成為創傷的結果，是原因後於結果、結果先於原因的時間顛倒機制，這就是佛洛伊德的「後遺性」（德：Nachträglichkeit／英：afterwardsness）。

佛洛伊德：夢的解析，速寫精神分析祖師的一生

物理的逆時現象如何可能？

然而，物理現象的因果可以顛倒嗎？逆時的人物或許可以，但單獨的逆時物件作逆時的運行就似乎並不可能，這不是技術或物理的可能性（technological or physical possibility）問題，而是邏輯可能性（logical possibility）的問題。

《天能》世界是建基於無法改變的封閉迴路（closed loop）原則，逆時武器得以運作，必要是由逆時的人來使用才成理。最佳例子就表現在機場倉庫行動之中，順時主角跟逆時的自己扭打一幕。以順時的角度來看，順時主角發現玻璃上的四個子彈孔，其後由逆時的主角收回到手槍；以逆時的角度再看，逆時主角在跟順時的自己扭打之間射出了四發子彈到玻璃。這一順一逆的整個過程猶如一對括號，有了「（」，就要有「）」，完成了這個迴路。

《TENET 天能》劇照（華納兄弟）

到了電影中段的轉折點，我們在公路追逐戰之後看到精彩的紅、藍色房間戲法。逆時的薩托（Sator）在藍色房間之中挾持順時的妻子凱特（Kat），向她射了一槍，因他是逆時狀態，因此對於順時的凱特來說是被逆時子彈擊中。回想主角曾被告知在順時狀態的人被逆時子彈射中的話後果會很嚴重，因為傷口只有在逆時狀態才能復原，這亦是電影在射擊場之後唯一一次再提到逆時武器。可是，凱特得以被逆時子彈「合理地」擊中，正因為藍色房間是逆轉門配套的一部分，是非常特別的逆時空間，在其中連空氣也是被逆轉過的（因此順時狀態的凱特在內必須戴上呼吸器）。因此，逆時的薩托於逆時空間的動作剛好互相抵銷了，進行起來就像順時人物在做順時動作，手槍射擊凱特亦是按著先射擊、後命中的順序來進行。

《TENET 天能》劇照（華納兄弟）

在此第一個疑問就在於：根據《天能》時空觀的對稱性原則，任何事件都不可以無中生有，亦不可以憑空消失；所有人物經歷過的事都是真實存在的，逆時的經歷必定會有其順時的對稱版本，順時人物所做的逆向動作（如用手槍收回子彈），都必須有逆時人物順時地進行過一次，在每個人物進入逆轉門前後時這種對稱就最明顯。

以這邏輯來逆向思考中槍這回事，若順時人物被逆時子彈打中，應該在自己中槍之前更早就有傷口（就像主角有一幕手臂突然出血），而越接近中傷的時間點，傷勢就越嚴重；而於中彈一刻過後，傷口與痛楚反而應該立刻消失，而不是無法復原，這樣才構成順逆時事件的對稱性。然而電影中使用到逆時子彈的場景，或是如括號結構形成了完美迴路，或是因逆時空間而變得合理，卻似乎沒有呈現前述這個情況。

TENET 天能｜權力結構不論時空一直存在 然而權力與反抗總是共存

你有可能被一顆沒有打中過你的子彈打中嗎？

至於第二個更重要的疑問，我們要再回到較為電影開首較為純粹的射擊場上。手槍等武器的運作方式是先發射繼而擊中目標，子彈擊中物件留下彈孔會先於扣下板機發射子彈的情況，只有在順時人物的觀點看逆時人物射擊才成立。那麼我們到底如何設想這種可能性：順時的人用逆時武器先擊中目標，然後再扣下板機將子彈回收到彈匣？在邏輯上這是不可能的。

主角與芭芭拉使用的巨石上，早已經有不知道是誰射擊過的彈孔。根據對稱性原則，若主角收回了巨石上的子彈，那就必要同樣有逆時的主角曾經向巨石射過子彈。會否是未來創立「天能」組織的主角所射出的呢？那主角就要進入馬上進入逆轉門，以同樣的方式向同一彈孔射出子彈，才可以維持對稱性。

《TENET 天能》劇照（華納兄弟）

我們又可以試想：有否可能第一次射出去沒有擊中你的子彈，在第二次被收回時卻擊中了你？如果在主角收回子彈時，有人在彈孔之前用手擋著正要被手槍收回的子彈，那麼那隻手就會被逆時子彈打中，至少這在電影的設定之中是可能做到的。可是當這發生時，就出現子彈在「去程」沒有擊中過人，在「回程」卻擊中了人的悖論情況。

在《天能》的設定之下，「你有可能被一顆沒有打中過你的子彈打中嗎？」是一個正當而合理的問題。我們有理由相信《天能》的對稱性原則其實在一開始就因逆時物質的設定而被打破了。最終的問題其實就是：順時狀態的人，有可能使用逆時物質的武器嗎？一開始在研究室與射擊場的示範，會否是電影用言語與影像來進行的的偷換概念戲法呢？逆時人物與逆時物質這個區分，真的合理或必要嗎？

_________________

下載《香港01》App ，按「＋」號加入《哲學》搶先看文章：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app