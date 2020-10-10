傅立葉：蘋果引領人類歷史⋯⋯那個我在餐廳碰到貴得不合理的蘋果

1837年今日，社會主義思想家夏爾．傅立葉（Charles Fourier）在巴黎逝世。傅立葉和羅伯特．歐文（Robert Owen）、聖西門（Henri de Saint-Simon）等人都是烏托邦社會主義（Utopian socialism）的旗手，這名稱又被翻譯為「空想社會主義」。今日，我們不妨談論一下傅立葉的烏托邦構想。

夏爾．傅立葉（Charles Fourier）（Wikimedia Commons）

在歐洲浪遊的烏托邦夢想者

傅立葉於1772年於法國貝桑松出生，父親是一名小生意人，但傅立葉自小對於從商不感興趣，他的志願是當工程師，可是當地的工程學校只會錄取富家子弟。傅立葉回想這段往事時，卻慶幸自己沒有讀上工程，因為這樣會浪費掉他為人類社會謀福祉的寶貴時間。

父親在他九歲時離世，後來他就帶著父親遺產在歐洲四處旅行和工作，在日間討生活，夜晚寫作。傅立葉畢生沒有接受過正規學術訓練，他也是一個頗孤僻的思想家，認為哲學家的論述很無趣，所以他經常被批評家恥笑。他亦沒有真正聯絡過任何政治組織，只曾刊登廣告，希望有資本家願意資助他實現其烏托邦社會夢想（可惜當時沒有像 Kickstarter 或 Indiegogo 一類的眾籌平台，聚集一班「烏托邦夢想家」集資）。他等了幾年，當然沒有任何富貴伯樂前來問津。

人類社會進步的法則：熱情的引力

傅立葉寫過一個「四個蘋果」的寓言，認為人類歷史是由四個蘋果來引領。頭兩個是壞的蘋果——夏娃的禁果和引發特洛伊戰爭的金蘋果；另外兩個好的蘋果，一個是牛頓的蘋果，另一個就是⋯⋯嗯，就是傅立葉在餐廳碰到的價錢貴得不合理的蘋果。據他自己聲稱，這枚蘋果引發了他關於工業組織和私有制的研究。因為正如牛頓發現科學界的萬有引力，傅立葉認為自己發現了驅動人類社會前進的引力，就是「熱情的引力」（attraction passionelle）。他和盧梭一樣，批評資產階級的社會造成的墮落文明，所以他構思的社會完全沒有壓抑，而讓人類的基本動力得到釋放。傅立葉尤其痛恨的，就是例如邊沁這些功利主義者設計的圓形監獄，因為這些思想磨滅人性。

傅立葉在十八世紀已經認為，社會的工作環境苦不堪言，是去人性化的。他相信，工作是應該歡愉的，而且使人身心滿足。他設想的快樂工作社會模型叫做「法朗吉」(Phalanstère)。希臘文「Phalanx」意指一個聚集男人的軍事單位，而法朗吉就是一個自給自足的社群，社員可以根據「熱情的引力」法則來共享生活。

「法朗吉」（Phalanstère） 想像還原圖（資料圖片）

究竟甚麽是熱情（passion）呢？傅立葉認為人類有12種基本熱情。身體有五種熱情（聽覺、視覺、味覺、嗅覺、觸覺）；靈魂有四種熱情（友愛、愛情、親情、志氣）；最後三種是「分配的熱情」。何謂分配的熱情？其中一種是「多樣性的情感」。簡單來說，就是一個工人重覆做一樣很喜歡的工作，有日也會希望轉職；愛人相處久了也會經歷七年之癢的考驗。傅立葉認為基督教使人對於追新求異感到罪疚，是背棄人的熱情本性。他同樣討厭亞當．史密以生產效率為由而主張分工（division of labour）。

由於傅立葉認為人性的熱情應該在社會釋放，他的性別觀念在當時非常開放。對於傅立葉而言，社會只需要禁止牽涉傷害或帶來痛苦的性愛，而只有你情我願，性虐戀也沒有問題。他也可謂女性主義者的先驅之一，他覺得女性在社會的地位無疑於奴隸，所以在法朗吉中，不會再有父權社會和他時代那種家庭結構，這讓女人在社會中能自由工作。而直到他逝世時，還是一個法朗吉都沒有建好，他死後有些信徒在美國建了約40個法朗吉，也是全部失敗告終。

傅立葉的思想聽來或者荒唐可笑，馬克思和恩格斯就曾經批評，那些烏托邦社會主義者的構想只是空中樓閣，沒有考慮現實社會的物質條件。但傅立葉的離地狂想，同時也清晰地批判了工作的異化和異性戀霸權社會的壓抑，在這角度而言，傅立葉的烏托邦思想是前衛的。

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