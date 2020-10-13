保羅賽門：The Sounds of Slience；寂靜的可怕與人們疏離的悲哀

有沒有一首歌，或是一句歌詞能寫下你的時代？

今日是美國著名音樂家保羅・賽門（Paul Frederic Simon）的79歲大壽，自小就學習唱歌和結他的他，在11歲和他日後音樂伙伴亞特．加芬高（Art Garfunkel）成為好友。他的少年時代正盛貓王（Elvis Presley）當紅的五、六十年代。賽門和大家一樣也很崇拜貓王，從而熱衷於音樂創作。當時他和加芬高組成「Tom and Jerry」合唱《Hey, Schoolgirl》打入美國流行音樂榜49位。

保羅・賽門（Paul Frederic Simon）（Wikimedia Commons）

Hello darkness, my old friend

賽門和加芬高在高中畢業後仍不時一同創作音樂，並推出首張專輯，但反應並不樂觀，賽門於是決定大學畢業後就獨自離開美國。但在1964年，紐約一名 DJ 對由賽門譜寫的《The Sounds of Slience》十分讚賞，更在電台中不斷播放，引起大眾關注。其後，哥倫比亞唱片公司便簽下他們作為旗下歌手，取名為「Simon & Garfunkel」，並將《The Sound of Silence》重新編樂，為他們推出第二張專輯，而專輯大賣令他們搖身一變成為巨星，但亦因此令他們面臨成就及友情的挑戰。

加芬高在不久之後受到《Catch 22》電影參演邀請，將新專輯的準備工夫全交由賽門一人負責，漫長的電影拍攝最後竟整整花了一年才完成，這令賽門感到十分不滿，而等到1969年底，葛芬柯終於歸隊預備錄音，二人卻又因對其中一首新歌《Bridge Over Troubled Water》的編樂安排和主音問題發生爭執，最後即使唱片成功發行，但二人的關係卻正式決裂。直到2003年，這兩位兒時玩伴才冰釋前嫌，一同合唱《Bridge Over Troubled Water》，肯定彼此。

《斯卡伯勒集市》（Scarborough Fair）這首民謠因 Simon & Garfunkel 翻唱而家傳戶曉。這首民謠本身亦有傳奇色彩，歌詞中女孩吩咐他以前的愛人為他完成一系列不可能的任務，例如為他製作一件沒有線縫的襯衫等。後來這首民謠被多次翻唱，在動畫《末日時在做什麼？有沒有空？可以來拯救嗎？》中作為主題曲。

《斯卡伯勒集市》（Scarborough Fair）是動畫《末日時在做什麼？有沒有空？可以來拯救嗎？》中的主題曲之一（© 2017枯野瑛・ue／KADOKAWA／６８番島・妖精倉庫）

時代與音樂：The Sound of Silence

不管是「Simon & Garfunkel」時期的合唱歌曲或是散伙獨立發展後的歌曲都在美國膾炙人口，但要說到最為經典的 ，也必須提到《The Sound of Silence》。

六十年代，美國正值動蕩時期，對內有馬丁路德金帶領的民權運動，對外又有越戰負擔。1963年美國總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺身亡，人心惶惶。而賽門的「寂靜之聲」正是一首獻給那個時代的禮物。歌曲寫的是主人翁與「黑暗」（darkness）聊天，說到夢裡孤單寂寞的情境，又看到許多人在談話著空洞無物的話，唱著毫無感情的歌，卻無人正視問題或是說出這個事實，每個人都選擇了沈默。主人翁很氣忿，想告訴人們「寂靜」的可怕，但卻無人理會⋯⋯歌曲中表現人們疏離的悲哀。

貝多芬曾言「我厭棄這樣的世界：人們不覺得音樂是比一切智慧，一切哲學更高的啟示」（I despise a world which does not feel that music is a higher revelation than all wisdom and philosophy）。我們不敢斷言哲學、音樂，或是任何學科就是最高的智慧，但歌曲每個音韻的和諧，每句歌詞的意義似乎也都如同哲學般，賜予時代珍貴的價值。

六十年代「寂靜」與「沉默」的可怕，放到今時今日的香港似乎還是令人震撼不己，比如說，在電影《激戰》裡歌唱此曲的哀怨女聲。今日我們疑惑該如何發聲時，看看那些哲學家和他們時代，那些音樂家和他們的時代，再看看我們自己和自己時代，就知道我們還是能透過我們的方式表達我們的關注及反思。

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