柏格森：「創化論」生命哲學與綿延的連續時間

今日的壽星亨利．柏格森（Henri Bergson）雖然是哲學家，但也是諾貝爾文學獎得主。當我們討論「生命哲學」（philosophy of life，或更常使用德語詞 Lebensphilosophie），常提到尼采、叔本華與齊克果的反理性主義傾向的思想，今天要介紹的柏格森順著這條進路，是最重要的生命哲學家之一。

生命哲學先驅：叔本華、齊克果、尼采

什麼是生命哲學？

人們習慣將柏格森的哲學稱為生命哲學。在學習哲學的過程中，我們碰到一大堆「XX 的哲學」，那這個生命哲學到底又是什麼呢？生命哲學指的是哲學家們試圖歸納出來的一種生命定律，將人類、生物⋯⋯等等宇宙所有的發展組織而提出的哲學見解，像是叔本華的生存意志論（宇宙本質是生存的欲望）、尼采的「權力意志」（Der Wille zur Macht）、達爾文的生物演化論都普遍被視為生命哲學。

尼采：權力意志 一個天才悲劇的誕生與落幕

生命哲學這哲學分支源於十九世紀，一眾生命哲學家認為哲學將物質與精神分割並不適合，哲學的研究對象不應該單純只在兩者取其一，而應該是兩者整合而觀的「生命」。生命哲學的研究對象也不應該僅僅是人，而要包括世界的所有東西：山、海、地、空氣等，更要包含歷史及社會層面的分析。生命哲學不再將生命、世界視為不動的靜止物，而應該視為一個會創造、發展的過程。

創化論的提出

柏格森的「創化論」為生命哲學奠定了一個較成熟的解釋。在他的代表作《創造演化論》（Creative Evolution）中，他將實證科學與形而上學連結起來，以論述一套科學與哲學能互相共融的世界觀。柏格森雖生於達爾文主義盛行的時代，但柏格森對此說抱有懷疑。他認為事物皆向前進這點是確定的，但這背後正有著一股「生命衝力」（elan vital，或可說是上帝）推進著宇宙前進﹐而西方傳統的形上學就一直（以各種概念或命名）想找出這股動力所在。他比喻傳統的理性哲學為一部照相機：理智（intellect）做的只是將世界的動態一張一張定格地拍下來，然後就像電影一樣快速放映。然而這種把握世界的方式，實質上是不完整的。

柏格森《創造演化論》

所以他提出一種能把握「真實」的方法，就是「直覺方法」(intuition)。直覺是柏格森重要的哲學方法，不如傳統自然方法，它處理的是異質性、難以量度的事物。他認為這個方法體驗在人的心理與時間之中，而不在空間。

空間化的時間 VS 連續時間／綿延

空間能用尺子量度，而時間不能。柏格森認為時間實然並非我們今日所理解那種「一秒」、「一分鐘」這種斷裂的、空間式的量度單位。真正的時間不能量度，人能自己感覺到的一種連續性，而「直覺」就存在於這種連續性之中。柏格森稱這種連續性為綿延（法：durée／英：duration）。

簡單而言，我們所感受到的「時鐘上的五分鐘」，跟「過山車上經歷的五分鐘」或「在下課前經歷的五分鐘」是不同的。前者我們注意的是時鐘上的分割點，「滴達、滴達」的分秒是客觀上可量度的、是由一點一點構成的假像；但後者「過山車上經歷的五分鐘」讓我們覺得過得很快，「在下課前經歷的五分鐘」又讓我們覺得過得很慢。這些才是是主觀的、意識上的連續，而他所言的直覺就存在於這種連續的意識之中，人們在生活體驗之中實然是以這種方式，而不是格林威治標準時間來理解世界。

對柏格森「綿延」與「直覺」的更深入討論——「直覺」的哲學：直覺是一種正當的認識方法嗎？

延伸閱讀柏格森的影響——

當生命哲學在中國遭遇「電影」——柏格森在中國 丨高俊傑

張歷君談《瞿秋白》（上）：走出「只有西方才出理論」的迷思

生命哲學除了柏格森之外，還有神父德日進。哲學學者黃大德的文章概述了生命哲學的演變，以及針對德日進的哲學作分析，有興趣的讀者可以參閱：

從生命進化到宇宙終結：德日進的生命哲學 （上）丨黃大德

從生命進化到宇宙終結：德日進的生命哲學 （下）｜黃大德

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