沙特：我拒領諾貝爾文學獎　因我認為文化鬥爭毋須機構的介入

今年諾貝爾獎結果已公佈，文學獎得主是露伊絲・葛綠珂（Louise Glück）。當世人視之為文學界的最高成就與無上光榮，在諾獎的歷史之中，竟有得主拒絕接受這份榮譽，他不是別人，正是身兼文學家的哲學家尚－保羅・沙特（Jean-Paul Sartre）。

今年得主——重新審視露伊絲・葛綠珂（Louise Glück）的詩意｜廖偉棠

1964年10月22日，沙特宣布拒領諾貝爾文學獎，成為史上首位自願拒絕領取諾貝爾獎的得主，亦是至今唯一一位自願拒絕領獎的文學獎得主。兩天後沙特在《費加羅報》（Le Figaro）上刊登了文章申述自己拒絕的理由，並對這件引起爭議的尷尬事情深表遺憾。他表示早前得悉自己很大機會獲獎時，已經趕緊去信給作為諾貝爾獎評審委員會的瑞典學院，說明自己不希望獲獎。可惜，諾獎的頒發從來不會考慮得主的意願（一直以來，學院從未遇上沙特這樣「反叛」的得主），而且選定得主以後也不能改變決定，而沙特的信件也根本未有被評審讀過。

尚－保羅・沙特：人終究是一種無用的激情

根據官方頒獎辭，「沙特獲獎是因為他那思想豐富、充滿自由氣息和探求真理精神的作品對我們時代發生了深遠影響。」除了哲學論著，沙特的作品還包括小說、劇本和文學批評多種，相信也沒有多少人會反對他獲獎。那麼到底沙特何以拒絕諾獎？

沙特曾著《何謂文學？》，指出散文（prose）是一種獻身式的書寫（committed writing），強調作家的社會、政治及歷史責任（Harvard University Press）

沙特的個人理由

沙特的解釋宣言表明，他無意貶損瑞典學院，他拒絕諾獎是基於兩種理由：個人理由和客觀理由。

關於個人理由，沙特指出他的作家身份使他務必拒絕官方的榮譽。他希望他的作品署名是 Jean-Paul Sartre，而不是 Jean-Paul Sartre, Nobel laureate（諾貝爾獎得主尚－保羅・沙特），因為這樣會對他的讀者構成不必要的壓力。再者，他也並非第一次拒絕榮譽。譬如戰後他就曾拒絕榮譽勳章，也從未想過要進入法蘭西學院。就算頒發的是列寧獎（Lenin Prize），他也不會想接受。他認為作家應該避免成為機構（例如瑞典學院）的一份子，因為一旦接受了機構的頒獎，往後他的個人行動都會牽連到這個機構的頭上，而這並非他的意願。他澄清這些完全屬於個人的理由，而其中沒有指責過往諾獎得主的意思。

沙特認為作家應該避免成為機構（例如瑞典學院）的一份子，一旦接受了機構的頒獎，往後他的個人行動都會牽連到這個機構（Wikimedia Commons）

沙特的客觀理由

至於客觀理由，沙特指出現時東方和西方的文化鬥爭，應該是在不同的人與文化之間鬥爭，而當中無須機構的介入。況且，他認為以往的諾獎多傾向頒發給西方作家，沒有平衡到不同意識形態和國家的作家。譬如南美的代表之一，智利詩人聶魯達（Pablo Neruda）就沒有得獎。而他的同鄉，共產黨黨員作家阿拉貢（Louis Aragon）也沒有得到應有的榮譽。對於巴斯特納克（Pasternak）先於蕭洛霍夫（Sholokhov）獲獎，他也感到遺憾。有趣的是，蕭洛霍夫在翌年就獲獎了；而七年後，聶魯達也獲得殊榮。也許瑞典學院真的虛心接受了沙特善意的批評？無論如何，不論沙特接受諾獎與否，他都是上世紀影響時代深遠的偉大作家。

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