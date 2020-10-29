艾耶爾：「形而上學的」陳述並非全假，而是非真亦非假、無意義的

今天是分析哲學家艾耶爾（A. J. Ayer, 1910-1989）的生日。這位早穎的天才是一位經驗主義者，少年時就以強烈的熱枕想要說服同學轉向無神論。二戰時艾耶爾當過英國秘密情報局（MI6）特工；他亦熱愛踢踏舞，曾想過當一位舞者而不當職業哲學家。不過，他自覺不夠天份而放棄這理想，所以今天我們就來回顧一下他的哲學事業好了。

維也納學派的英國代表

艾耶爾早年受大衛・休謨（David Hume）與維根斯坦（Ludwig Wittgenstein）的《邏輯哲學論》（Tractatus Logico-Philosophicus, 1922）影響甚深（雖然艾耶爾後來大力反對維根斯坦的私人語言論）。二十年代他受邀到訪維也納學圈（Vienna Circle）的邏輯實證論（logical positivism）圈子，縱使他當時的德語並不很靈光，但他仍然成為了這個新興學派的英國代表。艾耶爾年僅26歲即出版了《語言、真理與邏輯》（Language, Truth, and Logic, 1936），幫助邏輯實證論於英語世界傳播，此書亦成為二十世紀分析哲學的經典著作之一。

維根斯坦《邏輯哲學論》（Alianza Editorial Sa）

三種陳述句與檢證原則

艾耶爾在《語言、真理與邏輯》中指出「檢證原則」（verification principle）是哲學的唯一基礎原則。首先我們可以區分三種陳述句（statement）：

（1）綜合（synthetic）或經驗（empirical）陳述句：這種陳述肯定或否定現實世界的事情（例如「太陽總是在東邊升起」），它包含經驗命題（proposition），這些命題的對確性（validity）建基於它在經驗上是可能被驗證的，亦因此它才是具意義的陳述。

若一個陳述無法被驗證，那就只有兩種其他情況：

（2）分析（analytic）陳述句：即同義反覆（tautology，例如「王老五是個單身漢」），它以不同文字或符號在重複同一陳述的意義，因此在任何情況下都必然為真；

（3）若一句陳述句在經驗上不可能驗證的，也非分析的，那它就是「形而上學的」（“metaphysical”，例如「上帝存在」）。

根據檢證原則，艾耶爾認為「形而上學的」陳述並非全假，而是非真亦非假，是無意義的（meaningless），因此應該被排除在哲學討論之外。

艾耶爾《語言、真理與邏輯》（Penguin Books）

反形而上學的哲學

艾耶爾的哲學觀建基在檢證原則，他認為哲學命題都是分析的，而哲學的任務就是去釐清經驗命題之間的邏輯關係。從這種哲學觀出發，艾耶爾指不只是形而上學，甚至哲學傳統中的神學與美學，都只給出無法在經驗上檢證真假的無意義表述，因此並不可以稱為哲學。基於艾耶爾的這種強硬立場，他猛烈評擊當時歐陸傳統的哲學巨人海德格（Martin Heidegger），指他的著作都是無法檢證的陳述。在艾耶爾眼中，這種全無意義與用處的哲學實屬現代思想的不幸，而海德格就是當中最糟糕的例子。

海德格：為什麼要有東西存在，而不是空無一物？

艾耶爾的哲學立場非常強硬，但他在晚年卻否定了自己的早期思想。在八十年代他說「邏輯實證論已經死去很久了。我不認為《語言、真理與邏輯》所述的有多少是真的⋯⋯它充滿錯誤。」然而在另一場合，他雖說邏輯實證論「差不多全錯」，但亦補充了一句：「在精神上它是對的」。

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