哈維：在被資本主宰的社會之下　重新宣揚被掠奪者的城市權利

當代最具影響力的人文地理學家大衛・哈維（David Harvey），出生於1935年的今天。年屆八旬的哈維近年來仍然在不斷筆耕，在2007年「歷來被引述最多的人文社會科學著作」作者裡，他排名在第18位，比「正義論」的羅爾斯高一名，略遜於尚．皮亞傑（Jean Piaget）。這位在英國出生和受教育的學者，前往不同城市進行學術交流時受到各種觀念衝擊，從而大開眼界，把城市的各項矛盾與不公再加上地理學，使他日後的空間理論更為立體。

大衛・哈維（David Harvey）

巴黎：現代性之都

馬克思主義城市理論家梅里菲爾德（Andrew Merrifield）寫過，自十九世紀中葉以來，許多馬克思主義者在到訪巴黎後，都會出現脫胎換骨的轉變。哈維並不例外，1976年他到訪巴黎，當時法國的興起大量新派學說：沙特的存在主義、傅柯難以歸類的各種論述，及德希達的解構主義等。而巴黎浪漫的都會生活吸引著哈維，同時，他亦從中看到了資本主義的邏輯。城市並非單一由資本的邏輯支配，而人也同時可以介入、改變、推動這個社會。

在《巴黎：現代性之都》裡，哈維寫下十九世紀中葉時，從巴黎為中心點的鐵路大幅增加，1850以後的二十年間，鐵路總里程由2000公里提升到17000公里，遊客不停進入巴黎，使人口與商品貨物同時膨脹。這種改革堪比當年法國大革命後的一段時間，法蘭西第二共和國的拿破崙三世接管法國。這位「聖西門派」（Saint-Simonianism）的君主下令移平巴黎舊區，通通換成林蔭大道，將工人階級趕到郊區，而軍隊也方便通過大道進入市區。哈維概括：「要改造巴黎，不僅限於買賣，也涉及重建、拆毀⋯⋯顯然不利於傳統地主階級的狹隘利益，它只鼓勵資本主善的土地物業產權」。這種大規模拆毀，使巴黎市民失去集體回憶，中產佔據都市心臟位置，種種不滿使1871年巴黎公社運動爆發。

David Harvey, Paris, Capital of Modernity

在城市中抗爭

然而，資本主義永遠也有最巨大的自我修復能力，它就像一種最強的藥劑。不論是巴黎公社事件，還是佔領華爾街，事件完結後資本主義都會如常運作，讓一切回歸「正常」。事件過後，彷彿連曾經直接撼動資本主義及其政權之基礎的痕跡，也沒有留下。哈維在2012年的著作《叛逆的城市：從擁有城市權利到城市革命》（Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution）寫下：「任何另類自發的願景想像皆只能是短暫的，即使不是被洪流淹沒，遲早也會淡出」、「問題並非出在這些做法沒有效果，而是在於（抗爭的）蠶食效果一旦冒現，資本便既有能力、也很樂意把消防員（國家機器）喚來，將火種撲滅於萌芽中。」

David Harvey, Rebel Cities: From the Right to the City to the Urban Revolution

另一方面，哈維亦批抨傳統馬克思主義者只一味擁抱工人運動，對於城市抗爭運動的取態卻抱持曖昧態度。他意味深長地道出：「重要的一步是，將各類抗爭運動聯合起來，並聚焦在以掠奪性累積為目標的創造性破壞之上，宣講被掠奪者的城市權利——改變世界、改變生命、基於信念再造城市的權利。」而當代的馬克思主義者，應向無政府主義取材，把人文主義的元素融合起來，進行更高層次的抗爭。

最世界知名馬克思主義者

在地理學家以外，哈維亦可能是當今英語世界之中最知名、影響力最大的馬克思主義知識分子。他主講的「跟大衛・哈維讀《資本論》」（Reading Marx's Capital with David Harvey）網上講座，與兩卷本的著作《馬克思資本論導讀》（A Companion to Marx's Capital），大概是有史以來最普及的《資本論》教材。

「跟大衛・哈維讀《資本論》」（Reading Marx's Capital with David Harvey）網上講座（http://davidharvey.org/）

近年他繼續不斷出版批判資本主義的作品，包括《資本思維的瘋狂矛盾》、《資本社會的17個矛盾》等，重新歸納與論述馬克思的概念架構，並將之套用到當前社會、政治、經濟狀況之上。他不滿《資本論》的讀者太著作第一卷所論的資本生產與增值，而忽略了第二、三卷的資本流通與價值分配，這樣就只片斷地把握馬克思所論的資本運作結構；因此哈維旨在將三部《資本論》重新整理成一個有機的系統，介紹予讀者。

哈維《反資本主義的編年史》（The Anti-Capitalist Chronicles）（Pluto Press）

哈維於本月再出版了《反資本主義的編年史》（The Anti-Capitalist Chronicles），他跟資本主義之間的戰鬥，看來不會有完結的一天。

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