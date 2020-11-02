蕭伯納：《賣花女》與《窈窕淑女》中的階級批判

「我開玩笑的方式，就是說出真相。」 蕭伯納

如果你沒有看過舞台劇《賣花女》（Pygmalion，又譯《皮格馬利翁》），也沒有看過電影《窈窕淑女》（My Fair Lady），那你可能不知道以下這位英國大文豪是誰了。今天是他的忌日，讓我們重溫一下這位「英國文學史上最詼諧的作家」：蕭伯納（George Bernard Shaw）的故事。

蕭伯納（George Bernard Shaw）

賣花女的階級實驗

要認識蕭伯納，我們可由他的劇作入手，剛才提過的《賣花女》就是他最有名的作品，以雕塑家皮格馬利翁（Pygmalion）的羅馬神話為藍本。故事裡描寫一名窮苦又帶有鄉音的賣花女，遇上一名語言學教授的故事。教授透過改正賣花女的發音和教導她各種禮儀，讓她成為一名淑女。故事中賣花女的職業、口音和出身都突顯了當時英國社會中的「階級」問題。

蕭伯納《賣花女》（Pygmalion）

這個劇本被兩度被改篇成電影﹐蕭伯納親自參與了第一次黑白版本電影的劇本創作，因而獲得奧斯卡獎。當時他曾一度拒絕領獎，但在妻子勸說後，沒有出席頒獎典禮的他仍收下了獎金，並用來成立一個專門翻譯瑞典文學的基金會。

電影《賣花女》劇照（Pygmalion，1938）（General Film Distributors／Metro-Goldwyn-Mayer）

而第二次改篇電影《窈窕淑女》，由奧斯卡影后——柯德莉．夏萍（Audrey Kathleen Hepburn-Ruston）主演。這個作品在1964年的奧斯卡除最佳影片外，更奪得最佳男主角、導演、服裝設計等八個獎項，成為一時佳話。

他是唯一一位同時獲得諾貝爾文學獎（1925）和奧斯卡金像獎（1938）的劇作家，他所創作的劇本和小說都是緊貼社會問題，諾貝爾文學獎曾稱揚他的「作品具有理想主義和人道主義」。

電影《窈窕淑女》劇照（My Fair Lady，1964）（Warner Bros.）

蕭伯納的風骨與幽默

蕭伯納出身貧窮，為了生活從小已從事過不少職業，包括抄寫員、會計、戲劇評論員、樂評人等。因此讀者能在他的劇本感受到強烈的寫實感。而與蕭伯納同期的，還有另一位著名劇作家王爾德（Oscar Wilde），是英國唯美主義運動的提倡人。而蕭伯納支持現實主義戲劇，因而跟王爾德唱反調，認為唯美主義只是「為藝術而藝術」的形式。兩人同為受歡迎的劇作家，極具影響力，對當時英國戲劇界來說，可謂瑜亮之爭。然而，其後王爾德因「同性戀罪」而被逮捕入獄，他的妻子和朋友均離他而去，名聲也跌至谷底，只有蕭伯納挺身而出，維護王爾德的聲譽。

王爾德：除了天才，我沒甚麼好申報的

而在蕭伯納青少年時期，曾讀到馬克思的《資本論》而對「改革」充滿熱情，更加入了「費邊社」（Fabian Society），這是個反對暴力革命，主張漸進方式改革的政治團體。在「費邊社」的過程中，他經常撰文、發表演說，表現出對低層階級的關懷。

《資本論》：悖論性是理解《資本論》的核心 但卻最為人所忽略

雖然蕭伯納出身低下階層，但他為人樂觀、機智，沒有因自己出身而自怨自艾。據說他跟現在的女生一樣，喜歡自己在家設計姿勢自拍，即使他用的照相機比我們今天的手機笨重、龐大。他的機智與辯才在他的喜劇中發揮很大作用，他喜歡用一種獨特的「顛倒」手法來描寫人物，用尖銳的諷刺，讓觀眾見到人物之間的思想交鋒及之後激發出的心情狀態。

今日蕭伯納雖離世界而去，但仍留下許多勵志、幽默或諷刺的作品和語錄。有一次，一位社會地位很高的夫人想邀請蕭伯納，但她性格狂妄自大，只在請帖上寫：「星期六下午四至六時，我將在家。」於是蕭伯納退回請帖，並在上面添上一句：「我也一樣。」

有另一則蕭伯納與美國現代舞舞蹈家鄧肯（Isadora Duncan）引人發笑的軼事。他倆都是當時的名人，粉絲們很想撮合他們。鄧肯也有意思發展，於是寫信予蕭伯納說：「不如我們結婚吧！生下的孩子擁有我的美貌加上你的才智，不是很好嗎？」而蕭伯納則幽默回答：「那是很好，但萬一孩子遺傳了你的智慧和我的外貌，那怎麼辦？」（按：實際上，鄧肯並不如笑話中的愚昧，是一位出色的女性，對現代舞發展有重大影響）

舞蹈家鄧肯（Isadora Duncan）（Wikimedia Commons）

蕭伯納一生都給人鮮明的形象，既瀟灑，又辛辣。他的墓誌銘上寫著：「我知道，如果我活得夠久，這種事遲早會發生的。」（I knew if I stayed around long enough, something like this would happen.）

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