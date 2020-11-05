伯林：積極自由或成「以解放大眾自由之名，行犧牲個人自由之實」

1909年，以賽亞．伯林（Isaiah Berlin）在拉脫維亞出生，童年在俄國見證過十月革命，後來舉家移民英國，戰時替英國大使館工作。戰後，伯林回到牛津，其後一生在此教書和寫作。活在一個極權慾望和烏托邦激情亂竄的時代，伯林始終堅持多元主義（pluralism）的原則，認為信奉單一真理和價值的教條主義，最終只會無情地抹殺人類的自由。他一生的著述，都在為人類的自由與社會的多元價值辯護。1997年11月5日，他在牛津與世長辭，享年八十八歲。

以賽亞．伯林（Isaiah Berlin）（資料圖片）

兩種自由的概念

關於自由的概念，伯林在1958年曾在牛津大學發表著名的「兩種自由的概念」（Two Concepts of Liberty）演說（其後亦以相同標題出版）。在此文中，伯林區分了積極自由和消極自由（positive/negative liberty）。這兩種自由的概念，是現代社會思考政治自由的兩個主要方式，也是當代社會的意識形態之爭的關鍵分野。

積極自由的意思，是一個人擁有根據自己的意志以行為的能力，而能做到自我宰制生命，並實現自身最深底的目的。一個擁有積極自由的人，可以說出「我是自己的主人」。

而消極自由的表述句，則是「免於 X 的自由」，即是免於外界或他人干預的自由；相比之下，積極自由就可表述為「實現 X 的自由」，這裡的自由的一層意思是同時有機會和能力去實現某個行動或目標，另一層意思就是行動是自主和自願的，而非受他人干涉。消極自由著重的是個體的能動者，而積極自由較強調集體的意志與目的，個體是更廣大的集體中的成員。

伯林在文中對負面自由的論述較為簡略，著墨較多在積極自由的概念，因為他認為積極自由的意義較曖昧不清，較大機會被誤解和挪用。（不過，伯林後來也認為文章忽略了消極自由的問題，例如被自由放任主義（laissez-faire）利用以合理化它帶來的惡行。）

柏林《兩種自由概念》（Two Concepts of Liberty）（Oxford University Press）

虛假自由與極權主義

積極自由在甚麼情況下會被誤用呢？伯林以盧梭（Jean-Jacques Rousseau）的理論為例，指出盧梭的自由是危險的。盧梭理解的自由等同於自主，而自主又等同於服從「普遍意願」——即維護公共利益的意願。對盧梭而言，公眾利益是獨立於私人利益，而私人利益往往是自私的。伯林就認為，高舉單一的所謂「普遍意願」是相當危險的，因為這違反了多元價值主義的原則，很容易受民粹操作。再者，在盧梭的推論下，普遍利益取替了個人利益，「個人應當為公眾做甚麼」取代了「個人實際上希望做甚麼」，於是扭曲了積極自由的原初意義。

盧梭：法國啟蒙運動那個軟弱、古怪、言行不一致的浪蕩子

在這扭曲積極自由的思路之下，個人需要犧牲小我的自由來成全群眾的大我的自由。對伯林來說，這種思想正正為二十世紀的法西斯和共產極權主義鋪路，是「以解放大眾自由之名，行犧牲個人自由之實」的邪惡政治思想。

其實，伯林認為兩種自由的概念都有各自的價值，對人類社會都是有益的，而且兩種自由可以相輔相成。伯林要批判的，是對自由概念的誤用，盧梭的理論就是一例。伯林真正提倡的，是以個人和多元主義抗衡集體和單一主義。

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